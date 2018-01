Knasende sprø insekter som gourmetmat

– Thailand har den beste silken i verden. Da har vi selvsagt også de mest smakfulle silkelarvene, sier Thitiwat Tantragarn til NRK.

Han lar de gulaktige små krypene surre i steikepanna. Snart skal de serveres knasende sprø, sammen med iskrem.

– Noen sier at insekter er motbydelige og ekle, men det kommer helt an på hvordan du tilbereder dem, sier kokken.

LARVER: Bambuslarver med kamskjell gir kombinasjonen av knasende sprø proteiner med det myke. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Sprøstekte dronningmaur

Han driver restauranten «Insects in the Backyard» i Bangkok, som åpnet dørene for et halvt år siden. Her serveres krypene som gourmet.

Kokken lager ravioli av innmaten til kjempevannbiller, blandet med krabbekjøtt. Syrlige mauregg brukes som kaviar og serveres sammen med mais i smørsaus, til fisk og sprøstekte dronningmaur.

SILKELARVER: – Thailand har verdens beste silke, og da har vi selvsagt også de mest smakfulle silkelarvene, sier Thitiwat Tantragarn. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Hans egen favoritt er hvite gresshopper.

– De smaker veldig godt og søtt, akkurat som babyreker, sier Thitiwat Tantragarn.

Han gav opp jobben som kokk på et fasjonabelt stort hotell i Bangkok, for å overbevise verden om at insekter er utsøkt mat.

Han danderer hvite larver på en tallerken med kamskjell, drypper på litt persillesaus, og får det hele til å se overraskende delikat ut.

BILLE: Innmaten i kjempevannbillen brukes til å lage smakfull ravioli Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Inspirert

– Kanskje grisekjøtt, kylling, og okse er for kjedelig for meg, sier kokken.

Thitiwat Tantragarn trengte en utfordring, men er også inspirert av en FN-rapport fra 2013 som oppfordrer til bruk av insekter for å forhindre fremtidens sult.

KRYPENDE PYNT: Insekter pryder også veggene i restauranten Insects in the Backyard Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Befolkningsveksten vil føre til at vi får mangel på proteiner, så på ett tidspunkt må vi begynne å spise insekter. Vi vil forberede folk på dette skiftet, sier kokken.

Han setter også sin lit til at de små delikatessene er bedre for miljøet, enn storfe.

Han tror ikke at restauranten kommer til å gjøre ham rik, men andre før ham har hatt suksess med denne typen ingredienser. Insekter er sprekkfulle av proteiner og mineraler og brukes blant annet i proteinbarer i USA.

INSEKTER: Thitiwat Tantragarn tror ikke han blir rik på å servere insekter, men føler seg kallet til å forberede verden på at vi må tenke nytt for å unngå matmangel i fremtiden Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Knasende godt

Kokken utfordrer holdningene til de som grøsser med tanken på insekter som føde.

– Hvordan vi ser på ting farges av tankene våre. Jeg synes ikke blekksprut er særlig tiltrekkende, men folk elsker å spise det, så hvorfor ikke også insekter, spør kokken.

UENIGE: To av disse gjestene mener insekter gjør seg svært godt som gourmet. Den tredje vil ikke engang smake. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han har absolutt kunder som kommer tilbake.

– Vi spiste kamskjell med bambuslarver. Det var knasende godt. Det er nesten som snacks, men det er sunt, fordi det er proteiner, sier stamgjesten Wiboon Tiramingkol.

Venninnen han har med seg rynker på nesen.

– Jeg tør ikke spise det. Jeg har aldri likt larver. Når de er døde ser du de små beina. Jeg liker ikke engang å se dem på bilder, så hvordan skal jeg da klare å spise dem, sier Pensin Nilwattananon.