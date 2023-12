Klimatoppmøtet i Dubai slår alle rekorder

Over dobbelt så mange er påmeldt til årets klimatoppmøte som til møtet i fjor.

Og møtet i Egypt i fjor var da det største noen gang.

Målt opp mot møtet i Warszawa for ti år siden er antall akkrediterte i år mer enn elleve ganger så høyt.

Kjører golfbiler frem og tilbake

Selve toppmøtet holdes på utstillingsområdet Expo City i Dubai. Det er et område som er åtte ganger større enn Frognerparken i Oslo.

Så stort er området at mange av deltagerne blir fraktet frem og tilbake fra møter i elektriske golfbiler.

Bærekraftssjef Pilar Cruz i den amerikanske matgiganten Cargill er til stede på møtet. Hun sier til Bloomberg at hun har registrert mer enn 22.000 skritt per dag under møtet; langt mer enn hennes vanlige 10.000.

Enkelte forhandlere sier til Bloomberg at de synes størrelsen gjør at uformelle møter i korridorene kan være vanskelig på grunn av størrelsen til toppmøtet.

Deltagerne, som USAs klimautsending John Kerry, fraktes rundt på toppmøtet i elektriske golfbiler. Foto: AP

Olje og kjøtt

Tirsdag ble det kjent at det er over 2400 lobbyister fra kull-, olje og gassindustrien til stede i Dubai.

Og det er ikke bare fossilindustrien som sender lobbyister. I år har matindustrien sendt en rekke folk for å kjempe deres sak.

For eksempel har en interesseorganisasjon for kanadiske kjøttprodusenter sendt lobbyister til Dubai.

En tidligere president for kjøttprodusentene sier til Global News at de skal forklare for delegatene «fordelene med kvegindustrien for miljøet og for næringsmat mat til folk».

– I løpet av det siste tiåret er klimasamtalene blitt en fullstendig lobbyist-fest. Det føles ikke som klimasamtaler. Det føles som en handelsmesse, sier Pascoe Sabido ved tenketanken Corporate Europe Observatory til Washington Post.

Besøkende passerer forbi den russiske paviljongen i Dubai. Foto: Reuters

Brasil, Kina og Nigeria

Den største gruppen av de som er med på møtet er likevel delegater fra landene.

En oversikt fra Carbon Brief viser at det er 24.488 delegater fra landene. Det er over dobbelt så mange som i Sharm el-Sheikh i fjor.

Flest er det fra vertslandet De forente emirater (UAE). De har 4409 delegater, men mange av dem har ekstra oppgaver ettersom UAE leder møtet.

Blant andre land er Brasil størst med 3081 deltakere. Deretter følger Kina og Nigeria som begge har med 1411 personer.

Norge har til sammenligning sendt, relativt beskjedne, 183 personer.

I den andre enden av skalaen er land med under ti deltagere. Aller minst er Nord-Korea (29, fulgt av Eritrea (6) og Liechtenstein og Moldova, begge med åtte.

Reiser med fly og privatfly

Før klimatoppmøtet i Glasgow for to år siden var det mye kritikk av CO₂ -utslippene som fulgte med møtet. Da ble det beregnet av 60 prosent av utslippene kom fra at deltagerne fløy til møtet.

Bloomberg har gjort et overslag over utslippene fra årets toppmøte. De har sett på hva som skjer om 70.000 deltagere skal reise tur-retur New York – Dubai.

FNs klimakalkulator viser at hver person genererer rundt tre tonn CO₂. Det er noe under halvparten av hva hver enkelt nordmann slipper ut i løpet av et helt år.

Sannsynligvis er det reelle tallet en god del høyere, skriver Bloomberg. Mange reiser til møtet i privatfly, noe som gir rundt 100 ganger så høye utslipp per person som vanlige fly.

Under fjorårets toppmøte kom minst 100 fly til Sharm el-Sheikh. For to år siden ble det registrert 118 til Glasgow. Årets tall er ikke klart, men ingen ting tyder på at antall privatfly er gått ned.

Dubais Expo City, der klimatoppmøtet foregår over et område åtte ganger så stort som Frognerparken. Foto: Reuters

Blir mindre neste år

Så langt er det ikke klart hvor neste års klimatoppmøte – COP 29 – skal arrangeres

Så langt er de heteste kandidatene Bulgaria, Serbia, Armenia og Aserbajdsjan. Hvem som skal arrangere møtet skal avgjøres innen 12. desember, skriver Reuters.

Uansett er det klart at neste toppmøte kommer til å bli mindre enn årets.

Hovedstedene i de aktuelle landene har rett og slett ikke nok infrastruktur, som hoteller og lignende, til å huse 100.000 tilreisende. Nærmest er kanskje Aserbajdsjan, som arrangerte Eurovision i Baku i 2012.

Ennå vet ikke verden utfallet av årets toppmøte. Først i neste uke blir det klart hva som ble resultatet av å samle 100.000 mennesker for å snakke om klimakrisen.

Talsperson for arrangørene av COP28 svarer at de vil vise sin bærekraftsambisjon ved å levere en karbonbevisst og bærekraftig begivenhet. De forteller at de jobber både for å unngå og redusere utslipp, og vil kompensere for gjenværende utslipp ved å bruke karbonkreditter. Detaljer knyttet til karbonbudsjettet vil bli tilgjengelige i en egen rapport.