Klimaforhandlingene i mål på overtid

Det ble klart natt til søndag norsk tid.

Enigheten kom på plass under to timer etter at partene først hadde vedtatt opprettelse av fond for tap og skade.

Dette er en ordning som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

COP27 skulle ha vært avsluttet fredag, men partene klarte ikke å enes tidsnok. Dermed satt delegasjonene fra deltakerlandene på overtid før de kom i mål natt til søndag.

KLIMA: Klima og miljøminister Espen Barth Eide under et pressemøte under forhandlingene. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Naturvernforbundet er lettet

I en pressemelding natt til søndag skriver Naturvernforbundet at de er lettet over at partene reiser hjem med gjennombrudd påfinansiering av tap og skade som følge av klimaendringer.

– Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen, leder Norges Naturvernforbundet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt, fortsetter han.

Samtidig understreker Gulowsen at Norge nå «må brette opp ermene og kutte på hjemmebane».

FN-sjefen ønsker klimaenighet velkommen

FNs generalsekretær António Guterres. Foto: Michael M. Santiago / AFP

FNs generalsekretær António Guterres takker deltakerne på COP27-toppmøtet i Egypt for innsatsen og sier han ønsker klimaenigheten velkommen.

– Jeg anerkjenner innsatsen fra delegatene og representanter for sivilsamfunnet som kom til Sharm el-Sheikh for å presse ledere til reell klimahandling. Det er det vi trenger, sier Guterres i en uttalelse tidlig søndag morgen.