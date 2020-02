Med over 80 millioner reisende i året er Heathrow verdens tredje travleste flyplass. Alle reisene tas unna med to rullebaner.

I fjor sommer godkjente det britiske parlamentet utbyggingen av en tredje rullebane, og regjeringen satte i gang arbeidet. Men siden har klima- og miljøforkjempere tatt saken til rettsvesenet. Etter å ha tapt første runde i retten, kom det helomvending i ankesaken:

For første gang i verden bruker en domstol Parisavtalen som grunn til å stanse en slik utbygging, ifølge The Guardian.

– Det er første gang en domstol bekrefter at Parisavtalens temperaturmål er bindende. Målet er basert på den overveldende kunnskapen om katastrofale konsekvenser av å overstige 1,5 graders oppvarming, sier jusekspert Margaretha Wewerinke-Singh ved Universitetet i Leiden.

En demonstrant fra det britiske Naturvernforbundet utenfor Royal Courts of Justice etter at dommen ble kjent torsdag. Foto: Niklas Halle'n / AFP

Jobber videre for utbygging

Forkjemperne for den nye rullebanen mener den vil bidra til økonomisk vekst, og at den særlig vil bli viktig for Storbritannias tilknytning til omverden etter brexit.

– Utvidelsen av Heathrow, Storbritannias største lufthavn og knutepunkt, er avgjørende for å nå statsministerens mål om et globalt Storbritannia. Vi skal få det til på riktig måte, uten å sette planetens fremtid på spill, sier en talsperson for lufthavnen.

Tidligere transportminister Chris Grayling sa at Parisavtalen var irrelevant for utbyggingen da han vitnet i rettssalen. Han mente at Storbritannias klimapolitikk fra 2008, som er mindre ambisiøs, var riktig utgangspunkt. Det var ikke retten enig i.

Boris Johnson sa i 2015 at han ville legge seg ned foran bulldoserne for å stanse utbyggingen. Nå er han statsminister, og må ta stilling til om planene skal skrinlegges eller om regjeringen skal prøve på nytt, og denne gangen ta hensyn til Parisavtalen.

Heathrow lufthavns egne skisser for den tredje rullebanen. Foto: Handout / AFP

– Gode nyheter for alle

Nå håper saksøkerne at dommen får selskaper som investerer i utslippssektorer, til å tenke seg om.

Politikere og demonstranter feirer dommen torsdag. Foto: Niklas Halle'n / AFP

– Denne dommen er dårlig nytt for alle selskaper og investorer i karbondrevne sektorer, som må regne med en økende risiko fra rettslige skritt. Men det er virkelig gode nyheter for alle, siden vi alle, også selskaper og investorer, er avhengig av å holde det levelig på kloden, sier Tim Crosland fra organisasjonen Plan B til avisen.

Storbritannia var fortsatt medlem av EU da Parisavtalen ble underskrevet. Da forpliktet EU-landene seg til å kutte utslippene med 40 prosent. Siden har Storbritannia sagt at landet skal bli karbonnøytralt innen 2050.

Klimasøksmålet er ett av flere søksmål som forsøkte å stanse rullebanen.

Ankedomstolen har ikke avvist dommene i andre saker, som har tatt utgangspunkt i luftforurensing, støy, trafikk og de store kostnadene ved utbyggingen.