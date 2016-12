Skam slår alle rekorder

Sist fredag var det sesongfinale i «Skam», nå viser analyser at sesongen har slått alle rekorder for nettseing i NRK.

– «Skam» er i særklasse det største vi har sett av nettratinger, med seertall på 669 000 på nett. Selv for lineært TV er dette et stort tall. Hvis du spør enhver som lager TV så ville de blitt glade for så høye tall, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK.

– Blåser skalaen vår

I snitt har sesong 3 en total rating på 789 000, der nesten alt er seing i NRK TV. Serien har utviklet seg fra å være et nettfenomen for unge, til å nå folk i mange aldersgrupper både i Norge, Sverige og Danmark.

– Vi har sagt at hvis du har 50 000 seere på nett, så har det vært et høyt tall. Nå ser vi at programmer har oppe i 2–300 000 seere på nett, det gjelder blant annet «Side og side». Nå blåser «Skam» denne skalaen. Det er det mest ekstreme vi har sett, sier Tolonen.

Han mener det blir spennende å se om dette blir en slags mal på hvordan folk velger å se innhold eller om dette er unikt for «Skam». Serien har ifølge Tolonen alt.

– Den er ikke for lang, den har unge brukere og den fungerer også på mobil, sier han.

Blitt internasjonalt kultfenomen

Mandag etter sesongfinalen hadde sesong 1 et gjennomsnitt på 154 000 seere, sesong 2 531 000 og 789 000 så sesong 3. Seingen av sesong 1 og 2 fortsatte underpubliseringsperioden til sesong 3, så det kan tenkes at flere vil se sesong 3 i tiden fremover.

Tarjei Sandvik Moe spiller Isak Valtersen som er hovedpersonen i sesong 3 av Skam. Foto: NRK

– Norge har ikke sett maken, NRK har ikke sett maken. Tallene taler jo for seg. Skam har gått fra å være nasjonalt fenomen i sesong 1 til å bli et internasjonalt kultfenomen i sesong 3, sier en svært glad Håkon Moslet, redaksjonssjef for TV i NRK P3.

Han forteller at dette er overveldende for alle involverte i serien. Dette er tall som viser hvor mange som ser serien, men det som betyr aller mest for redaksjonen er å se hvor dypt den griper inn i unge folks liv. Enten de bor i Nord-Norge eller i Nord-Spania. Fansen har et utrolig stort eierskap til serien. Den tilhører like mye fansen som NRK, forteller Moslet.

Over en halv million så julevorspiel

Han vil ikke snakke om at de høye seertallene gir dem prestasjonsangst.

– Nå er vi bare glade og slitne etter en intens høst, nå skal vi bare nyte suksessen og ha juleferie før vi starter opp med jobbingen med sesong 4, avslutter han.

Over en halv million har fått med seg julevorspielet med «Skam»-gjengen. 511 000 har sett siste episode i 3. sesong.

Dette er tall som inkluderer utlandet, som for eksempel Danmark og Sverige, der antall «Skam»-fans har hatt en god økning over de siste månedene.