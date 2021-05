Kunngjøringen om at hvert kinesisk par får lov til å få tre barn kom i dag, etter at president Xi Jinping og den øvrige ledelsen i Kinas kommunistparti hadde møte.

Slik tar landet grep for å møte problemet med en aldrende befolkning.

– Jeg er ikke fornøyd med denne avgjørelsen. Tre er ikke nok, sier en anonym, kinesisk trebarnsmor til NRK.

Hun kan ikke stå frem med navn og bilde.

Ønsker fem

Da hun fødte sitt tredje var det kun lov med to barn. Hun risikerte både en saftig bot og å miste jobben da hun likevel valgte å gjennomføre svangerskapet.

Barnet ble derfor registrert født under en slektnings navn, og ble deretter adoptert av moren.

NRK har tidligere møtt kvinnen, som håper på fem eller seks barn.

MISFORNØYD: Trebarnsmoren hadde håpet at Kina åpnet opp for at folk kan få så mange barn som de selv ønsker

– Mitt ønske er at vi selv får kontrollen over egen livmor, slik at vi selv kan velge om vi vil ha mange, eller ingen barn, sier hun.

Trebarnsmoren er uansett blant de sjeldne. Trenden blant kinesiske par er nemlig å få kun ett barn.

Xiaoxiao kostar familien 3,7 millionar kroner

De opplever at de verken har tid eller penger til å få flere.

Uten søsken

Ifølge Kinas statistiske byrå ble født 12 millioner babyer i fjor, og det var 18 prosent færre enn året før, skriver SCMP.

Fødselsraten er 1,3 barn per kvinne, men 2,1 må til for å ha et stabilt befolkningstall.

Også de fleste av landets unge foreldre er vokst opp uten søsken, for Kina hadde frem til 2015 en ettbarnspolitikk.

Nå oppfordres de altså til å føde flere barn, men velger å oppdra enebarn.

En fersk folketelling viser at befolkningen vokser langt saktere enn før. Innen få år er den ventet å krympe.

Tigre og kakerlakker

Trebarnsmoren NRK har møtt, forteller at mange kinesiske par bruker alt de har av tid og penger på ett eneste barn, for å forsikre seg om at jenta eller gutten skal bli en leder, eller en såkalt «tiger».

Hun mener at det er en feil strategi, og hevder at det er massene som uansett driver samfunnet fremover.

– Det er «musene, sauene og kakerlakkene» som klarer seg best. Det er de som overlever når livet blir tøft, sier hun.

Kvinnen mener at det også legges for mye press på enebarn i Kina. De får ansvaret for å ivareta både foreldre og besteforeldre helt alene.

ADOPTERTE: Trebarnsmoren fødte sitt yngste barn under navnet til en slektning, og adopterte deretter sin egen sønn Foto: Kjersti Strømmen

– Støttetiltak

Trebarnsmoren er heller ikke enig i at barn i Kina oppdras som små prinser og prinsesser, og at de bruker kveldene på lekser og dyre fritidsaktiviteter.

– Mine barn oppfordres til å leke, og til å glede seg over at de har fått livet i gave. De får ikke dyre pianotimer, men kommer til å klare seg godt, sier hun.

Eksperter mener at Kina må trå til med flere tiltak, dersom landet skal hindre at befolkningen krymper og eldes for raskt.

– Fødselspolitikken vil bli ytterligere forbedret. Politikken som gir par lov til å ha tre barn vil bli introdusert sammen med støttetiltak, heter det i dagens kunngjøring fra Kommunistpartiet.

Forbedringer nevnes for områder som barnehager, fødselspermisjon, og fødselsforsikring.

Kina vurderer også å heve pensjonsalderen, og søker å påvirke ungdommen med kampanjer om ekteskaps- og familieverdier.