– Basert på det vi har fått vite av myndighetene i Shanghai, så identifiserte han seg ikke som journalist, og han viste ikke fram pressekortet frivillig, sier departementets talsmann Zhao Lijian mandag.

På en pressekonferanse med kinesisk UD ble det stilt spørsmål om hvorfor en BBC-journalist ble pågrepet av politiet i forbindelse med helgens koronaprotester.

Zhao Lijian sier at utenlandsk presse må følge kinesiske lover og regler mens de er i Kina.

BBC bekymret

En britisk minister fordømmer imidlertid pågripelsen som «uakseptabel» og «bekymringsfull».

– Uansett hva som skjer ellers, så bør pressefriheten være hellig, sier næringslivsminister Grant Shapps til radiostasjonen LBC.

BBC har uttalt at de er svært bekymret over behandlingen av deres journalist Ed Lawrence. Kringkasteren sier til The Guardian han ble utsatt for slag og spark og satt i varetekt i flere timer før han ble løslatt.

DEMONSTRASJONER: Folk protesterer mot de strenge smitteverntiltakene i Kina. Foto: Ng Han Guan / AP

Protester sprer seg

Pågripelsen av journalisten kom i forbindelse med demonstrasjoner mot kinesiske myndigheter. Folk protesterer mot de strenge smitteverntiltakene knyttet til covid, og demonstrasjonene har spredt seg til flere byer.

Enkelte har også fremmet krav om demokrati og pressefrihet.

Reuters har blant annet formidlet en video fra storbyen Shanghai der flere hundre innbyggere deltok i en demonstrasjon.

Der protesterte deltagerne mot landets president og mot kommunistpartiet.

NRKs Asia-korrespondent Phillip Lote sier protestene først og fremst er en misnøye med koronarestriksjonene.

– Men dypere sett er dette den største bølgen av sivil ulydighet i Kina under Xi Jinpings styre. Man har aldri sett noe lignende tidligere. Og det er selvfølgelig en frykt hos myndighetene at dette kan komme til å handle om annet enn smittevern, sier han.

Avviste spørsmål

På en pressekonferanse med kinesisk UD mandag ble det stilt spørsmål om demonstrasjonene. Men departementets talsmann avviste spørsmålet ved å si at dette ikke stemmer med «fakta».

– Ved hjelp av ledelsen i Det kinesiske kommunistpartiet og med støtte fra det kinesiske folket så tror vi vår kamp mot covid-19 kommer til å lykkes, sa talsmann Zhao Lijian.

Han avviste også koblingen som demonstranter har gjort mellom koronarestriksjonene og en brann i Urumqi i Xinjiang-regionen vest i landet, der ti mennesker mistet livet sist uke.

– I sosiale medier er det krefter med skjulte motiver som kobler denne brannen med den lokale covid-19-responsen, sa han, ifølge AFP.