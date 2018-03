– WTO er under angrep, og vi bør slå oss sammen for å forsvare handelsorganisasjonen, sier Zhang Xiangchen, som er Kinas utsending til handelsorganisasjonen. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– WTO-medlemmer må sammen låse dette beistet inn i buret av WTOs regler, sier Zhang Xiangchen, som er Kinas utsending til handelsorganisasjonen.

Han viste til at USA tidligere har respektert regelen om å ikke innføre nye tollsatser uten at resten av medlemmene i WTO er enige, og minnet om at handelsorganisasjonen er avhengig av fellesskapet for å fungere.

– Dersom en båt synker på åpent hav, vil ingen være trygge. Vi bør ikke lene oss tilbake når noen ødelegger båten. WTO er under angrep, og vi bør slå oss sammen for å forsvare handelsorganisasjonen, sa Xiangchen, ifølge Reuters.

Uttalelsene kommer etter at amerikanernes president Donald Trump i forrige uke varslet 60 milliarder dollar i straffetoll på kinesiske varer som hevn for angivelig tyveri av amerikansk opphavsrett på teknologi.

Håper samtaler skal unngå handelskrig

Nå ber Kina USA slutte med «økonomisk skremsel». Samtidig understreker det kinesiske utenriksdepartementet at Kina er parat til å holde samtaler med USA.

Kinesiske myndigheter har tidligere uttalt at de ikke er redd for en handelskrig med USA. De har selv truet med å innføre en toll på tre milliarder dollar på amerikanske varer.

– Vi kommer til å innføre tollen. Vi jobber med det nå, uttalte den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin på tv-programmet Fox News Sunday. Foto: . BROWN FREDERIC J / AFP

– Nå ligger ballen på USAs banehalvdel. Vi håper USA kommer til å være fornuftig og varsom når landet treffer en beslutning, sier en talsmann for den kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying til nyhetsbyrået AP.

Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin sa søndag at USA fremdeles har håp om å inngå en avtale med Kina, men at USA ikke vil trekke seg fra konflikten dersom landene ikke klarer å komme i mål med en avtale.

– Vi kommer til å innføre tollen. Vi jobber med det nå, uttalte Mnuchin på tv-programmet Fox News Sunday, ifølge NTB.