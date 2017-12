Kim Jong-uns halvbror hadde motgift på seg da han ble drept

Det kom frem i rettssaken mot to kvinner, indonesiske Siti Aisyah og vietnamesiske Doan Thi Huong, som er tiltalt for å ha drept halvbroren til Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un.

De to skal ha gnidd den kraftige nervegassen inn i ansiktet til Kim Jong-nam på flyplassen i Malaysias hovedstad.

Fakta om attentatet mot Kim Jong-nam Foto: Fuji TV / Reuters Ekspandér faktaboks * Den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, døde mandag 13. februar kort tid etter at han fikk en væske i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur. * Politiet i Malaysia har pågrepet ifire personer, en 46 år gammel nordkoreansk mann og to unge kvinner med pass fra henholdsvis Vietnam og Indonesia. * Sør-Korea er overbevist om at regimet i Nord-Korea sto bak drapet. Nord-Korea avviser dette og sier de ikke stoler på Malaysias etterforskning av dødsfallet. * Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der. * Kim var siden vært bosatt i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau. Halvbroren, overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011. * Kim Jong-nam hadde i intervjuer erklært seg som tilhenger av reformer i hjemlandet, men ønsket ikke selv noen politisk posisjon. (Kilde: NTB)

Nå skriver den malaysiske avisen The Star at en lege denne uken vitnet i retten om at Kim-Jong-nam hadde tolv ampuller motgift mot nervegass i ryggsekken sin da han ble drept, skriver BBC.

– Jeg fikk gjenstandene sammen med sju andre bevisgjenstander fra politiet som ga meg dem 10. mars for toksikologiske tester, sa hun.

Vietnamesiske Doan Thi Huong hadde på seg skuddsikker vest da hun ble ledet ut av retten i Malaysia tidligere denne uken. Foto: Sadiq Asyraf / AP

Hadde nervegift i ansiktet

Under den pågående rettssaken i Malaysia har en kjemiker tidligere vitnet om at Kim-Jong-nam hadde mer enn dødelig dose av nervegiften VX i ansiktet.

Subramaniam sa at han fant ren nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene.

Kjemikeren kunne ikke si om dosen var den direkte årsaken til at Kim døde, men han sa den var 1,4 ganger dødelig dose.

Langvarig sak

Rettssaken mot de to kvinnene startet i begynnelsen av oktober.

De to kvinnene, som nekter straffskyld, risikerer å bli dømt til døden ved henging om de blir funnet skyldige.

Retten har nå tatt en pause og saken fortsetter 22. januar, skriver AP.