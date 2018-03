Kilde: Sparket FBI-topp har notater fra Trump-møter

The New York Times skriver at kilden bekrefter at også samtaler med tidligere FBI-sjef James Comey er en del av de private notatene.

McCabes notater inneholder også informasjon om hva Comey fortalte sin tidligere visedirektør om egne møter med Trump, ifølge CNN. Dokumentene ses dermed som noe som kan underbygge Comeys notater.

Den tidligere FBI-sjefen avslørte etter sparkingen i mai i fjor at han hadde beholdt notater fra møter og samtaler med Trump.

Les også: Trump skal ha krevd lojalitet av Comey

Russland-gransking

En kilde med kjennskap til saken sier lørdag til CNN at notatene nå er i hendene på spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Les også: 13 russere tiltales for innblanding

Mueller etterforsker også hvorvidt president Donald Trump selv har forsøkt å hindre Russland-granskingen. Det hvite hus har gjentatte ganger avvist enhver anklage.

I tillegg til møtene med Trump, skal notatene også ta for seg andre temaer, ifølge AP.

Etter sparkingen fredag sa McCabe i et intervju med CNN at han i mai i fjor hadde tre møter med den amerikanske presidenten, i tillegg til en telefonsamtale.

Washington Post skriver at det ikke er kjent hvilke samtaler og møter med Trump notatene skal ta for seg, ei heller hvor omfattende de er. Også Fox News får bekreftet saken.

Sparket fredag

McCabe fikk sparken fredag, to dager før han skulle gå av med pensjon. Det opplyste justisminister Jeff Sessions i en pressemelding.

USAs justisminister Jeff Sessions (t.v.) informerte om avskjedigelsen av Andrew McCabe (t.h.) fredag. Her er de to avbildet i 2017. Foto: Alex Wong / AFP

Avgjørelsen ble blant annet begrunnet med at McCabe har gjort en «uautorisert avsløring overfor nyhetsmedier og vist manglende oppriktighet – inkludert under ed – ved flere anledninger».

McCabe avviser selv at han har gjort noe galt, og han har antydet at avskjedigelsen er et ledd i Trumps «krig mot FBI». Han sier det er viktig at Muellers etterforskning får fortsette.

I en twitter-melding lørdag morgen norsk tid hyllet Donald Trump sparkingen av McCabe.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En rapport fra FBIs generalinspektør som ennå ikke er sluppet, ventes å konkludere med at McCabe godkjente å gi informasjon til pressen og ikke fortalte alt til generalinspektøren om sin befatning med Hillary Clintons epostserver.