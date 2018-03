McCabe får sparken to dager før han skulle gå av med pensjon

Justisministeren begrunner avgjørelsen blant annet med at McCabe har gjort en «uautorisert avsløring overfor nyhetsmedier og vist manglende oppriktighet – inkludert under ed – ved flere anledninger».

Andrew McCabe (49) får sparken i overkant av ett døgn før han etter planen skulle gå av med pensjon.

McCabe skulle etter planen pensjonere seg på søndag (på 50-årsdagen), siden han etter lang og tro tjeneste er kvalifisert til å motta førtidspensjon.

– Å få karrieren min ødelagt på denne måten, og å bli anklaget for å være uærlig, når jeg i verste fall var distrahert i en kaotisk situasjon, er utrolig skuffende og frustrerende, sier han i en uttalelse gjengitt av CBS.

– En god dag for hardtarbeidende kvinner og menn i FBI. En god dag for demokratiet, skriver president Donald Trump om McCabe-sparkingen.

Trakk seg

I slutten av januar gikk visedirektøren selv av med øyeblikkelig virkning, men skulle etter planen fortsette å være ansatt i FBI frem til pensjonsdagen.

SPARKET: Det var justisminister Jeff Sessions som sparket den tidligere visedirektøren i FBI, Andrew McCabe. Foto: Alex Wong / AFP

Sparkingen to dager før den tidligere visedirektørens pensjonsdato kan sette McCabes pensjon, som han har opptjent over to tiår i fare. Det skriver CNN.

Den tidligere visedirektøren har lenge og ofte vært et mål for presidentens vrede. Trump har ved flere anledninger kritisert McCabe offentlig for påståtte koblinger til Trumps rival i presidentvalgkampen, Hillary Clinton.

Bakgrunnen for sparkingen er resultatet i en rapport som Justisdepartementet har utarbeidet, skriver nyhetsbyrået Ap. Rapporten hevder å ha bevis på at McCabe hadde kontakt med en reporter i Wall Street Journal om Clinton-etterforskningen. Det skal han ikke ha hatt myndighet til å gjøre, skriver CBS.

– Jeg blir pekt ut og behandlet på denne måten på grunn av min rolle, handlingene mine og hendelsene jeg var vitne til jeg var vitne til i kjølvannet av at James Comey ble sparket, sier McCabe i en uttalelse.

McCabe har også over en lengre periode blitt beskyldt for å villede interne etterforskere ved justisdepartementet, skriver CNN.

Til nyhetsbyrået Ap, sier McCabe selv at: «Sparkingen er en del av Trump-administrasjonens pågående krig mot FBI og Muellers etterforskning».

Lang karriere

McCabe jobbet tidligere tett med den forrige FBI-sjefen James Comey, i forbindelse med e-post-saken mot Hillary Clinton i 2016.

FBI konkluderte den gang at Trumps motkandidat i presidentvalget ikke hadde gjort noe straffbart.

Andrew McCabe begynte i FBI i 1996. Han fungerte en stund som leder for FBI etter at den tidligere direktøren James Comey fikk sparken etter en konflikt med president Trump.

McCabe var også den i FBI-ledelsen som skulle holde oversikt med etterforskningen av mulig russisk innblanding i valgkampen før presidentvalget i 2016.