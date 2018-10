Den svarte diplomatbilen ble nøye undersøkt av tyrkiske krimteknikere tirsdag. I Mercedesen er det funnet flere eiendeler.

Blant dem som først var ute med funnet tirsdag kveld, er Al Jazeera.

Les også: Tyrkiakjenner: – Høyt spill av Erdogan

Funn av dokumenter og klær

– Vi vet at det er funnet flere ting i bilen, inkludert en bærbar datamaskin, noen klær og dokumenter, sier Charles Stratford, journalist i Al Jazeera.

Krimteknikere gjør sine undersøkelser i parkeringshuset i Istanbul i og utenfor bilen som ble funnet der mandag. Foto: AP

Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser i parkeringshuset på jakt etter spor som kan knyttes til drapet på den saudiarabiske journalisten.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det i tillegg er funnet to kofferter i bilen, mens Associated Press skriver at det er funnet tre kofferter, en bærbar datamaskin og klær.

– Vi forstår at det ikke er bekreftet om eiendelene tilhører Khashoggi, fortsetter Al Jazeeras utsendte i Istanbul.

TV-kanalen CNN Turk har meldt at noen av eiendelene tilhører den drepte journalisten, men det er ikke bekreftet av andre medier, politi eller av myndighetene i Tyrkia.

Les også: Kongefamilien møtte Khashoggis sønn og bror

Leter etter liket

Politiet i Tyrkia fortsetter letingen etter liket av Khashoggi. Opplysningene kringkastet av Sky News om at kroppsdeler var funnet i hagen til Saudi-Arabias konsul, ble senere tilbakevist.

Skys melding kom få timer etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte at Khashoggis levninger ikke hadde blitt funnet, og krevde at saudiarabiske myndigheter fortalte hvor de var.

Etter først å ha nektet for journalistens forsvinning i tre uker, innrømmet saudiarabiske myndigheter i helgen at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Den første versjonen var at journalisten døde i en slåsskamp, deretter kom innrømmelsen om at han faktisk ble drept.

Verden har fått bekreftet at Khashoggi er drept. Nå krever Tyrkia å få vite hvor de som stod bak ugjerningen har gjemt liket av ham. Foto: Leah Millis / Reuters

Den saudiarabiske utenriksministeren Adel al-Jubeir sa at dødsfallet var en «fryktelig feiltakelse».

– Vi vet ikke hvor liket er og vi vet ikke hvordan han ble drept. Dessverre ble det gjort en enorm og alvorlig feil. Jeg forsikrer familien om at de som gjorde dette skal holdes ansvarlig, sa al-Jubeir.

Kondolerte familien

Sønnen og broren til den drepte journalisten Jamal Khashoggi møtte i ettermiddag den saudiarabiske kongen og kronprinsen. Den tyrkiske presidenten har også snakket med familien og lover at drapet skal oppklares.

Ifølge det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA møtte Khashoggis sønn Salah og broren Sahel landets konge, Salman bin Abdulaziz og kronprins Mohammed bin Salman i en privat seanse i kongepalasset.

Kongen og kronprinsen i Saudi-Arabia kondolerer medlemmer av familien til Khashoggi. Foto: Untitled / AP

Den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan har også snakket med familien i dag, noen timer etter pressekonferansen i Istanbul. Der utfordret han saudiarabiske myndigheter til å informere hvor levningene etter den døde befinner seg.

Erdogan, som var en venn av Khashoggi, kondolerte sønnen Abdullah og lovet at Tyrkia skal gjøre alt for at drapet på faren blir oppklart.

Tyrkiske politikilder har tidligere opplyst at de mener drapet på Jamal Khashoggi var personlig beordret av den saudiarabiske kronprinsen. En svært betrodd medarbeider av Mohammed bin Salam var i Istanbul i dagene rundt drapet, som deler av det Tyrkia mender var et drapsteam.