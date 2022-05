Kerry skylder på republikanerne for Bidens klimatrøbbel: – Det er veldig vanskelig

– Ingenting president Biden prøver å få til på klima er ideologisk. Det er styrt av matematikk og fysikk. Det er vitenskap. Jeg vet ikke hvorfor mange av mine republikanske kollegaer har bestemt seg for å bare ignorere det, sier John Kerry.

NRK møter USAs tidligere utenriksminister på Grand Hotell i Oslo. Den drevne diplomaten har fått en ny rolle under president Joe Biden. Som USAs spesialutsending for klima er han i Norge for å kaste glans over 50-årsdagen til Klima- og miljødepartementet. Og for å sette fart på kampen mot klimakrisen.

– Vi må alle gjøre mer, raskere. Det er en av grunnene til at jeg kom hit. Norge er som regel i front, og gir mange store bidrag, sier han.

FEIRET: Kerry var med på bursdagsfest i Norge, her med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Men på hjemmebane sliter Kerrys sjef og demokratene med deres egne bidrag. Biden flyttet inn i Det hvite hus med store klimaambisjoner. To år senere har han ennå ikke greid å få en klimapakke gjennom kongressen.

– Vi har et veldig, veldig, veldig lite flertall. Bare én senator. Så det er veldig vanskelig, er Kerrys forklaring.

Som så mye annet i USA, har klimasaken skapt stor splittelse basert på parti, og blitt en del av kulturkrigen mellom demokrater og republikanere.

– Kan det endre seg?

– Det må endre seg. Det må det. Det bare gir ikke mening. Det går imot logikk. Det går imot vitenskap, sier han.

– Mitt håp er at vi greier å bryte gjennom et sted her snart. Fordi verden er avhengig av det, ikke bare USAs innbyggere. Verden er avhengig av at den største økonomien og den nest største utslipperen er en klimaleder. Det er det vi jobber med, legger han til.

Trøbbel i egne rekker

Men Biden har også fått motbør fra egne rekker. Spesielt senator Joe Manchin, fra den konservative delstaten West Virginia, har skapt hodebry.

Manchin, som har bånd til kullnæringen og tidligere har laget en politisk reklame hvor han skjøt en klimalov med gevær, beskyldes for å sabotere Bidens klimaplaner. Kerry forteller at det akkurat nå pågår forhandlinger med senatoren.

– Mitt håp er at senator Manchin vil komme til forhandlingsbordet med et forslag. De jobber med det i dette øyeblikk. Vi har flere uker på å få dette gjort. Og jeg har stort håp om at vi får klimalovgivning gjennom kongressen, sier Kerry.

John Kerry har vært i politikken i flere tiår, både som senator, presidentkandidat og utenriksminister. En CV som kom godt med da USA skulle prøver å ta globalt lederskap i klimasaken, et av Bidens valgkampløfter.

Men etter fire år med Donald Trump, som hadde klima langt nede på prioriteringslista, og Bidens egne utfordringer, har USA troverdighet blant andre land? Kerry mener de ligger bedre an enn man skulle trodd.

– Faktum er at selv om Trump trakk USA ut av Parisavtalen, forble folk flest en del av avtalen. Flere ordførere og 37 av 50 guvernører sørget for at statene dere fortsatte å bevege seg fremover. 75 prosent av elektrisiteten som kom på nett under Donald Trump var fornybar. Jeg er sikker på at han ikke engang visste det, sier Kerry.

OPTIMIST: Kerry har troa på at klimakrisen kan løses. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han går heller ikke med på at Biden ikke har fått til noe på klima. Han viser blant annet til en infrastrukturlov som setter av 50 milliarder dollar til beskytte og tilpasse landet til ødeleggelse fra mer ekstremt vær. Han peker også på at Biden kan få gjennom klimapolitikk med presidentordre.

– President Biden følger opp løftene har gav. Jeg er overbevist om at vi har vunnet tilbake noe av kredibiliteten vår, sier han.

Tror på ny industriell revolusjon

Ukraina har tatt opp mye av også Kerrys oppmerksomhet de siste ukene. Han kaller Putins handlinger for «groteske og grusomme».

Men Kerry har tro på at verden greier å gi nok oppmerksomhet til både krige og klimakrisen samtidig. Han sier verden i dag har alle verktøyene som trengs for å kutte utslipp, nå handler det bare om å bruke dem. De mange statslederne og næringslivstoppene han møter som klimautsending, er motiverte til å bidra, forsikrer han. Og han har tro på ny teknologi som karbonfangst og lagring og batterier med lengre levetid.

Kerry mener også situasjonen i Ukraina kan presse frem en raskere overgang til fornybar energi, siden Europa nå jobber hardere for å løsrive seg fra russisk fossil energi.

– Det er ingen logikk i å forbli fanget av fossil energi, som er en del av det globale klimaproblemet, sier han.

– Jeg tror det er en enorm økonomisk mulighet, en av de største vi har hatt siden den industrielle revolusjonen. Vi må gripe den muligheten og få det til å skje.