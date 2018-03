Kan bli den største våpenkontrollmarsjen i USA

14. desember 2012 gjemmer førsteklassingen Lauren Milgram seg sammen med 14 andre elever inne på et lite bad på barneskolen Sandy Hook i Newtown Connecticut. Samtidig skyter og dreper en gjerningsmann 26 personer på skolen hennes.

GJEMTE SEG UNDER SKOLEMASSAKRE: Lauren Milgram (12) holder opp plakaten hun skal gå under i marsjen lørdag. Hun ønsker at andre barn skal slippe å oppleve det hun gikk gjennom som seksåring. Foto: facebook/skjermdump

20 av dem er barn på seks og sju år.

– Jeg skal gå i marsjen fordi jeg ikke vil at dette skal skje med andre barn, sier Lauren til CNN.

12-åringen mistet mange venner den grufulle dagen.

– Dette skulle ikke ha skjedd. Vi trenger mer trygghet, sier hun.

Lørdag er det ventet at mange hundre tusen personer skal samle seg i Washington og i andre amerikanske byer for å delta i «Marsjen for våre liv».

Selv skal Lauren Milgram gå under en plakat hvor det står: «#nok» med store bokstaver.

– Vi kan ikke fortsette å leve med dette, sier hun.

Roser med bilder av de 26 personene som ble drept under skolemassakren ved Sandy Hooks i 2012. 20 av dem var barn på seks og sju år. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

– Ingenting ble forandret

Det er elever og overlevende etter USAs nylige skolemassakre i Parkland, Florida, som har oppfordret amerikanere over hele landet til å protestere mot USAs liberale våpenlover.

På valentinsdagen 14. februar i år åpnet en 19 år gammel tidligere elev ild mot skolen og drepte 14 elever og tre voksne med en halvautomatisk rifle.

Aalayah Eastmond (17) overlevde massedrapet ved å gjemme seg under kroppen til en medelev.

– Da skoleskytingen på Columbine skjedde ble ingenting endret. Så skjedde Sandy Hook. Ingenting ble forandret da heller. Heller ikke da Parkland ble rammet, sa Eastmond under et møte med politikerne, skriver nyhetsbyrået AFP.

Siden skolemassakren i Parkland har amerikanske myndigheter kun gjort mindre endringer i våpenlovene, og president Donald Trump har foreslått å bevæpne enkelte lærere med skytevåpen.

Ifølge de som organiserer marsjen lørdag skal det holdes 800 tog over hele verden under slagordet #Aldrimer. Det er ventet at over 500.000 skal delta i marsjen i Washington, og blir trolig den største marsjen for våpenkontroll i USA, skriver AFP. Marsjen starter klokka 18, norsk tid.