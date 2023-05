Kan avgjøre skjebnen til millioner av flyktninger

Hverken president Erdogan eller utfordrer Kilicdaroglu har fått over 50 prosent av stemmene.

Derfor blir det omvalg i landet om noen uker.

Tyrkias tredje presidentkandidat, Sinan Ogan, fikk nokså overraskende 5 prosent av stemmene. Det var høyere enn ventet.

Nå følger man nøye med på hvem Ogan gir støtte til.

Flere tyrkere har fulgt valgkampen tett. Her feirer tilhengere av Erdogan etter målingene tidligere på kvelden. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Om noen dager vil han oppfordre velgerne sine om å enten stemme på Erdogan eller Kilicdaroglu.

Valget hans kan påvirke fremtiden til millioner av flyktninger.

Vil kaste ut syriske flyktninger

Sinan Ogan har hatt en tydelig nasjonalistisk kampanje, mener Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og professor ved Universitetet i Oslo.

– Han står hardt på å kaste ut syriske flyktninger, og at Kiliçdaroglu er for svak mot PKK, sier Wigen.

Det bor over 4 millioner syriske flyktninger i Tyrkia. Disse teltene i Gaziantep ble satt opp etter jordskjelvene tidligere i år. Foto: AFP

Det bor over 4 millioner flyktninger i Syria.

En kontroversiell avtale mellom EU og Tyrkia i 2016, hvor Tyrkia fikk flere milliarder euro mot at landet bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa, har også bidratt til at mange syrere bor i landet.

En undersøkelse fra 2019 viser at rundt 80 prosent av tyrkere vil at syrere skal returnere.

De siste to årene har også fremmedfrykt og rasisme økt i Tyrkia, ifølge Human Rights Watch. Særlig mot syriske flyktninger.

Opp mot presidentvalget har flere i opposisjonen vært harde på at de må returnere til Syria.

Dette, til tross for at Syria ikke anses som trygt av FN.

Skjebnen til millioner av flyktninger i Tyrkia har derfor blitt politikk i Tyrkia.

Alle de tre presidentkandidatene er tydelig på at flyktningene må tilbake, men fremgangsmåten er ulik.

Ogan fikk over 5 prosent av stemmene i valget. Det var mer enn målingene før valget hadde predikert. Foto: AP

Sinan Ogan mener at flyktningene kan bli sendt tilbake med makt om nødvendig.

På Twitter kritiserer han ofte den sittende regjeringen for flyktningpolitikken deres, og karakteriserer syriske flyktninger som kriminelle.

Flere flyktninger frykter nå massedeportering etter valget.

– Jeg stemmer ikke på noen av presidentkandidatene, sier syrisk-palestinske Ezzat og fortsetter:

– Siden de har forsøkt å normalisere forholdet til Assad-regimet og lovet å sende syrere tilbake, noe som har ført til mer rasisme og hat mot oss.

– Minste av to onder

Den sittende presidenten, Recep Tayyip Erdogan, har fått sterk kritikk for måten han har håndtert flyktningkrisen på, særlig fra høyresiden.

I fjor opprettet den sittende presidenten et frivillighetsprogram, og bygde hus i Syria som man kunne returnere til.

Men det er omdiskutert hvor frivillig det er. Ifølge Human Rights Watchs har syriske flyktninger blitt tvangsreturnert.

Erdogan fikk flest stemmer under valget. Her hilser han på støttespillere natt til mandag. Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PPO / Reuters

De har fortalt om dårlig behandling, mishandling, og at de med våpen rettet mot seg skal ha blitt tvunget til å gå over grensa.

Erdogan har uttalt at han ønsker å forsone seg med den syriske presidenten, Bashar al-Assad, og har planer om å deportere en million syrere til Syria.

Til tross for at Erdogan også vil returnere syrere til hjemlandet, ser flere syriske velgere på ham som den minste av to onder, mener Abdulkader Alflefl, som er medlem i det syriske nasjonalrådet i Tyrkia.

Ser mot EU

Kilicdaroglu ser derimot mot EU for hjelp. Han har vært tydelig på at syrere skal tilbake innen to år, men på frivillig basis.

Kemal Kılıçdaroğlu leder det sosialdemokratiske partiet Det republikanske folkepartiet. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Han presiserer at han vil gjøre det på en trygg og sikker måte.

For å få til det ønsker han å få hjelp av EU til å bygge hjem, skoler og sykehus i Syria.

Ifølge den regjeringsvennlige dagsavisen Daily Sabah skal Kilicdaroglu sagt at han kommer til å åpne grensene mot EU-landene, hvis han ikke får midlene han ønsker seg.

– Hvis dere ikke gir disse midlene vil jeg ikke beholde disse menneskene her. Beklager, jeg åpner dørene. De kan gå hvor de vil.

Det er ventet at Ogan skal annonsere hvem han vil gi sin støtte til i løpet av de neste dagene. Omvalget blir 28. mai.