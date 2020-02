Journalist i Syria til NRK: – De angriper oss nå 

Syriske regjeringsstyrker fortsetter angrepene mot Idlib, en av de siste opprørskontrollerte byene i Syria. Siden desember har rundt 900.000 mennesker blitt drevet på flukt på grunn av de mange angrepene, ifølge FN. Journalist Ahmad Amin oppholder seg i byen, mens angrepene pågår. Han jobber for en av opposisjonens TV-kanaler, TV-Idlib.

– Mens vi snakker er det to dronefly som flyr over Idlib. Det er kraftig bombing sør i byen og rundt motorveien, sier Amin på telefon til NRK.

Ahmad Amin sier millionbyen ser ut som en spøkelsesby. Foto: Privat

Amin sier det ikke er noen militære baser eller noe militær tilstedeværelse i byen Idlib, men at opposisjonen ved hjelp av tyrkiske styrker sloss om byen Nairab øst for Idlib.

Lokale medier melder om at opposisjonsstyrkene ble presset tilbake av den syriske hæren.

Jens Lærke, talsperson for FNs nødhjelpskontor OCHA advarer om «blodbad» i Idlib-provinsen, hvis kampene ikke stanser. Han ber om en umiddelbar våpenhvile.

Hør Urix på Lørdag:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Urix på lørdag».

Et syrisk helikopter blir truffet av en missil over Idlib. Foto: Ghaith Alsayed / AP

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

Millionby med tomme gater

Ifølge FN har det vært rundt tre millioner mennesker i Idlib. Mange av dem har flyktet fra andre områder i Syria. Nå må de flykte på nytt. Selve byen er lammet, forteller Amin.

– Siden bombingen startet, byen er helt lammet. Det er ingen handel i gatene. Noen forretningsmenn har tatt med varene sine ut av byen av frykt for angrep. Det er svært spent i hele området nå, sier Amin.

Både EU og Norge har fordømt angrepene mot Idlib. Men det har ikke ført til noen stans i offensiven.

Ahmad Amin beskriver storbyen Idlib som en spøkelsesby. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

Fredag snakket Tyrkias president Recep Erdogan snakket fredag med Russlands president og ba ham bruke sin innflytelse ovenfor Syrias regime og sørge for at våpenhvileavtalen som ble inngått for Idlib-provinsen i 2018, blir fulgt.

Les også: Jenta som ler av krigen

Betaler dyrt for telt

Det er vinter og rundt sju grader rundt Idlib i dag. Flere av flyktningene har satt fyr på klær og eiendeler for å holde varmen, ifølge FN.

Soldater med støtte fra Tyrkia varmer seg mellom slagene. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

– I den bitende kalde vinteren må mange mennesker nå brenne opp klær de har til overs, møbler og andre materialer som slipper ut giftig røyk, sier Jens Lærke, talsperson for FNs nødhjelpskontor OCHA.

Ahmad Amin sier hjelpeorganisasjonene ikke klarer å hjelpe alle flyktningene, og at telt nå koster 300 dollar. Det er det mange som ikke har råd til.

I fjor ble Syria og Tyrkia enige om en avtale om å demilitarisere området i og rundt Idlib. Begge parter bryter nå avtalen.