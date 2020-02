Jenta som ler av krigen

Lille Salwa (3) hyler av glede idet bombene faller.

– Får det deg til å le? spør faren Abdullah al-Mohammed og smiler til kameraet.

– Ja, det er morsomt, fniser datteren.

Videoen av far og datter i Syrias farligste by akkurat nå, Idlib, har blitt delt tusenvis av ganger i sosiale medier.

Faren forteller til Reuters at han ville at datteren skal være glad og kjenne seg trygg til tross for krigen, og at han derfor sammenliknet lyden av bomber med kinaputter.

Foto: Abdulaziz Ketaz / AFP

Da Salwa var enda mindre, hørte hun noen gutter i nabolaget smelle kinaputter. Hun ble først redd, men begynte å le da hun så at guttene og faren lo. Nå ler hun og pappaen sammen av bombene.

På Twitter sammenlikner flere den hjerteskjærende videoen av far og datter i Syria med filmklassikeren La vita è bella, der en far forsøker å holde humøret til sønnen sin oppe under Andre verdenskrig og holocaust.

Flere på flukt

De siste månedene har syriske styrker angrepet byen Idlib med full styrke. Det har gjort barn og voksne i byen vant til bombeangrep.

– Hun hører forskjellen på et jetfly og missiler og slikt. Men når hun ser meg rolig, blir hun rolig og ler, sier faren.

Bombene har bidratt til å tvinge rundt 900.000 mennesker på flukt nordvest i Syria, etter at den syriske regjeringen trappet opp angrepene mot de opprørskontrollerte byene Idlib og Aleppo i desember.

Åtte år gamle Maher ble truffet av en granat da han var fem. Han har aldri levd i fredstid. Foto: Hurras Network / Redd Barna

I FNs sikkerhetsrådet onsdag blokkerte Russland en resolusjon med krav om våpenhvile nordvest i Syria. Det syriske regimet har støtte fra Iran og Russland.

Angrepene har sendt mange på flukt mot Tyrkia, som allerede har over tre millioner syriske flyktninger i landet, og nå har stengt grensene.

Les også Syrias regjeringsstyrker feirer, mens tusener flykter og fryser

Den tyrkiske hæren har de siste ukene sendt flere soldater og kjøretøy over grensa for å kjempe sammen med opprørerne mot syriske styrker. I går ble to tyrkiske soldater drept i et flyangrep nær Idlib, ifølge Tyrkias forsvarsdepartement.

Det er likevel de sivile som rammes hardest. Rundt 170.000 mennesker sover nå ute eller i uferdige bygninger, ifølge tall fra FN.

Foto: Ludovic Marin / AFP

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

Fordømmer angrepene

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han fordømmer de syriske regjeringsstyrkenes offensiv mot Idlib «på det sterkeste».

Torsdag ba Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Macron om et møte med Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for å forsøke å finne en løsning på den brutale konflikten.

– Man har IS-krigere, stridende og terrorister, som må bekjempes, men nå angripes også sivile og bistandsfolk og helsesentre, og jeg vil på det sterkeste fordømme det som foregår i Idlib, sier Emmanuel Macron på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel i dag.

Borgerkrigen i Syria er inne i sitt niende år.