– Et sikrere og mer integrert Midtøsten vil komme USA til gode på så mange måter, skriver USAs president Joe Biden i kronikken «Derfor reiser jeg til Saudi-Arabia» i Washington Post.

Presidenten er på sitt første besøk i Midtøsten, og har spesielt forsvart reisen sin til Saudi-Arabia i dag.

– Fra begynnelsen har mitt mål vært å omskape, ikke ødelegge, forholdet til et land som har vært en strategisk partner i 80 år, skrev han videre.

President Joe Biden valgte å argumentere for hvordan han reiser til Saudi-Arabia i en kronikk i avisa Washington Post, hvor den drepte journalisten Jamal Khashoggi jobbet da han ble drept av oljelandets myndigheter. Foto: Faksimile: The Washington Post

Drivstoffprisene har skutt i været i USA etter Ukraina-krigen.

Ved å reise på frierferd til verdens mektigste oljenasjon, kan Biden overtale kronprins Mohammed bin Salman til å pumpe opp mer olje og slik stabilisere oljeprisen.

– Så hvorfor reiser president Biden nå på bøyde knær til Jeddah og «en utstøtt stat» med blod på hendene? Nok en gang er han på jakt etter stemmer, skriver redaktør Fred Ryan i Washington Post i en kronikk.

Les også: Khashoggis enke til NRK: Håper Biden peker ut drapsmennene

PR-kampanjer og sportsvasking

Redaktør Ryan mener Biden er opptatt av å sanke stemmer til mellomvalget i USA i november. Etter møtet vil den mektige kronprinsen være tilbake i varmen etter år med utfrysing og kritikk fra Vesten.

– Det vil gi den saudiarabiske lederen akkurat det som tre år med PR-kampanjer, lobbyutgifter, og til og med en ny golf-liga ikke har klart: å bli respektert på nytt, skriver Ryan.

Et annet mål for Joe Biden er å skape en felles allianse som kan stå imot Irans innflytelse i regionen: Mellom Israel, arabiske land og USA.

Den kontroversielle Saudi-Arabiske kronprinsen Mohammed bin Salman tar imot president Joe Biden i landets nest største by Jeddah i dag. Her under et møte med Tyrkias president i juni. Foto: Burhan Ozbilici / AP

«Vår moralske autoritet forvitrer»

Joe Bidens tone er en helt annen enn den han hadde under valgkampen i 2019. Da lovde han å behandle Saudi-Araberne som den «pariastaten den er».

Som president pekte han på landets brudd på menneskerettigheter.

Biden ville gjenreise USAs «moralske lederskap» i verden, og stoppet våpensalget til Saudi-Arabia.

–Vår moralske autoritet forvitrer, skriver redaktør Fred Ryan i Washington Post videre.

– Bidens møte viser at USAs verdier er oppe for forhandling.

Presidenten ville for få år tilbake ikke støtte kongedømmets krig i Jemen, og da det ble kjent at Saudi-Arabia sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi, utestengte USA den saudiarabiske elitens innreise-tillatelser til statene øyeblikkelig.

Journalisten Jamal Khashoggi går inn til sin egen død. 2. oktober 2018 da en gruppe saudiarabiske drapsmenn ventet på ham inne konsulatet i Istanbul. Khashoggi skulle hente papirer for å kunne gifte seg på nytt. Foto: AFP

Jamal Khashoggi ble drept og partert av en draps-skvadron inne på Saudia-Arabias konsulat i Istanbul i 2018. Som journalist var han regimekritiker og jobbet nettopp for Washington Post.

Ifølge CIA er det kronprins Mohammed bin Salman som gav ordre om likvidasjonen.

Ramser om USAs sanksjoner

Mens kritiske røster mener Biden uansett ikke vil oppnå noe som helst i Saudi-Arabia, mener presidenten selv at han har gjort mye for å kritisere oljenasjonen.

– Jeg offentliggjorde etterretningsrapporten om drapet på Jamal Khashoggi, innførte nye sanksjoner, også mot de Saudia-Arabiske styrkene som var involvert i drapet på ham, skriver Biden og legger til:

– Jeg innførte et forbud mot 76 personer med innreise-visaer til USA under en ny lov som forhindrer at personer involvert i trakassering av dissidenter i utlandet, kan komme.

Fakta om Joe Bidens besøk i Midtøsten Ekspandér faktaboks – Joe Biden reiser denne uka på sitt første besøk til Midtøsten som president. – Besøket innledes i Israel 13. juli. Der skal han besøke holocaustmuseet Yad Vashem i Vest-Jerusalem og ha samtaler med blant andre fungerende statsminister Yair Lapid. – Biden besøker også den israelskokkuperte Vestbredden og skal møte president Mahmoud Abbas og andre palestinske ledere i Betlehem. – Den amerikanske presidenten fortsetter deretter til Jeddah i Saudi-Arabia, der han skal delta på et møte i det såkalte Golfrådet der også ledere fra Egypt, Irak og Jordan er invitert. – Under besøket i Saudi-Arabia vil han også ha bilaterale samtaler med saudiarabiske ledere, blant dem landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman. (NTB)

I dag kom meldingen om at Saudi-Arabia åpner luftrommet for israelske fly. Dermed oppheves det langvarige flyforbudet og Joe Biden kan fly direkte fra Israel til Saudi-Arabia.

Med den «historiske avgjørelsen» er det problematiske forholdet mellom Israel og Saudi-Arabia med ett bedre. Også fredsavtalen i Jemen, etter sju år med brutal krig fra Saudi-Arabias side, tar USAs president ære for.

– I Jemen satte jeg ned et utvalg og engasjerte ledere i regionen, inkludert kongen av Saudi-Arabia, for å legge grunnlaget for en fredsavtale, skriver Biden.