Khashoggis enke til NRK: Håper Biden peker ut drapsmennene

Den 2. oktober 2018 gikk journalisten Jamal Khashoggi inn i Saudi Arabias konsulat i Istanbul. Han ble aldri bli sett igjen.

Der inne ventet en draps-skvadron fra Saudi-Arabia. Utenfor ventet Khashoggi ’s forlovede Hatice Cengiz med stigende uro da han ikke kom ut. Khashoggi skulle bare inn for å hente papirene de to trengte for å gifte seg.

SISTE BILDE: Jamal Khashoggi går inn til sin egen død. 2. oktober 2018 ventet en gruppe saudiarabiske drapsmenn på ham inne konsulatet i Istanbul. Foto: AFP

– Jamal var alt for meg. Han var begynnelsen og slutten. Da jeg møtte ham var han begynnelsen på mitt nye liv. Han var min kommende ektemann. Da han ble drept var det slutten på mitt tidligere liv, skriver Cengiz i et skriftlig intervju med NRK og Jyllands-Posten.

De siste årene har hun snakket med politikere og ledere verden over for å få plassert ansvaret der det hører hjemme. Pilene peker mot Saudi Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

– De som kjenner sannheten bør fortelle sannheten. Og USA kjenner sannheten. Amerikanerne vet hvem som ga ordren til drapet og hvem som sendte drapsmennene til Istanbul, sier Cengiz.

VED ÅSTEDET: Jeff Bezos og Hatice Cengiz ved minnesteinen utenfor Saudi Arabias konsulat. Bezos eier Washington Post der Khashoggi jobbet. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

FN og CIA gransket drapet

Både CIA og FN har utført undersøkelser og konklusjonene er klare.

FN-rapporten identifiserer personen som gav ordren, ifølge Cengiz. FNs etterforsker Agnès Callamard plasserte ansvaret hos Saudi Arabiske myndigheter.

CIA lekket sin konklusjon om at det var kronprins Mohammed bin Salman som gav ordre om likvidasjonen. Siden forsøkte Kongressen å få Trumps administrasjon til å offentliggjøre rapporten, men uten hell.

Mens president Trump skrøt at han hadde reddet skinnet til Mohammed bin Salman, håper Cengiz at president Biden vil stille de skyldige til ansvar.

Hun vet at forholdet mellom USA og Saudi-Arabia er sammensatt og komplekst, men håper at Biden står ved målet sitt om å fremme menneskerettigheter og «amerikanske verdier». Hun er optimistisk.

– Ja, jeg har fått et håp nå.

Hatice Cengiz setter sin lit til at den nye direktøren for US National Intelligence, Avril Haines, vil frigi CIAs rapport om drapet.

– La oss får sannheten, og deretter se konsekvensene. Hvilke side stiller USA seg bak? Er de på drapsmennenes side? Eller på siden til Jamals og alle de andre som lever i frykt for det Saudi Arabiske regimets undertrykkelse?

President Biden har satt våpensalget til Saudi-Arabia på hold og vil ikke støtte kongedømmets krig i Jemen. Dette er et ledd i Bidens politikk for å gjenreise USAs «moralske lederskap» i verden.

– Ved å stanse våpeneksporten viser USA at det finnes konsekvenser for overgrep. Og det er et viktig signal og budskap.

Dokumentaren Netflix ikke vil vise

I fjor var dokumentaren om Jamal Khashoggi «The Dissident» klar.

Filmskaperen Bryan Fogel fikk et enormt gjennomslag med sin forrige dokumentar «Icarus» som avslørte doping innen russisk idrett. Dokumentaren førte til at Russland ble ekskludert fra Vinter OL i 2018. Fogel og filmens distributør Netflix ble belønnet med Oscar for beste dokumentar.

PÅ INNSIDEN: Jamal Khashoggi med kronprins Mohammed bin Salman da de hadde kontakt. Khashoggi hadde tette bånd til kongefamilien, men ble etter hvert sterkt bekymret for kronprinsens lederstil. Fra filmen «The Dissident». Foto: AP

Ikke uventet regnet Fogel med at også «The Dissident» ville skape bølger når den nådde ut i verden. Men han tok feil. Hans tidligere partner Netflix vil ikke vise den. Det vil heller ingen av de andre store strømmetjenestene, av frykt for sterke reaksjoner fra Saudi-Arabia.

Brian Fogel sier til The New York Times at Netflix og Amazon Prime Video «først og fremst tenker på reaksjonene fra sine voksende base av abonnenter, heller enn å sette et kritisk søkelyset mot de mektigste». Strømmegigantene vil ikke støte noen, mener han.

«The Dissident» fikk meget gode anmeldelser. I dokumentaren forteller Hatice Cengiz sin og Jamal Khashoggis historie. Filmen viser også utskriftene tyrkisk etterretning har fra konsulatet og annet tidligere ikke-publisert materiale.

SAMARBEID: Filmskaper Bryan Fogel lar Hatice Cengiz fortelle sin og Jamal Khashoggis historie i «The Dissident». Filmen handler vel så mye om Saudi Arabias forsøk på å kneble dissidenter. Foto: Taylor Jewell / AP

– Hva forteller det at hverken Netflix eller andre strømmegigantene vil vise «The Dissident»?

– Jeg vet ikke hvem som tok avgjørelsene. Men jeg vet at det dreier seg om store økonomiske og kommersielle interesser. Jeg oppfordrer likevel alle til å se dokumentaren, der den kan leies og sees.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg greier meg. Jamal er fremdeles med meg på et vis, og jeg vil fortsette å kjempe for rettferdighet. Jeg vil ikke gi meg, sier Hatice Cengiz.