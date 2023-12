Jesus i ruinene: Julefeiringen i Betlehem avlyses

Munther Isaac er pastor i den evangelisk-lutherske kirken i Betlehem.

Han sier det er umulig å feire når barn i Gaza blir drept på brutalt vis.

Det blir ingen parader, julenisser eller julemusikk.

Vanligvis er gatene i den tradisjonsrike julebyen fylt av folk, glitrende lys, pyntede juletrær.

Hvert år kommer det over en million turister og pilegrimer til byen der Jesus ble født.

Lyden av sekkepiper og trommer fyller gatene når palestinere kledd i egne uniformer spiller mens de marsjerer gjennom byen.

Det var tomt på krybbeplassen i Betlehem da NRK var der i november. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / Eirik Pessl-Kleiven

Mange står opp til en time i kø for å komme inn i fødselskirken, ned til den lille grotten der Jesu fødested er markert med en sølvstjerne.

Men ikke i år.

Kirkelederne Jerusalem har bestemt at årets feiring skal bestå av bønn, men ingen festivitas.

– Mens verden feirer jul, ligger våre barn under ruiner, de er fordrevet og husene deres er ødelagte, sier pastor Isaac til Associated Press.

Over 20.000 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden 7. oktober, mens 53.320 palestinere har blitt såret, ifølge Gazas helsedepartement. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men FN sier de har vært troverdige i tidligere konflikter,

For hundre år siden var Betlehem en by dominert av kristne,

men nå utgjør de mindre enn tjue prosent.

Mange har gitt opp livet bak murene og under okkupasjon. Men forretningsmannen Jack Giackaman holder stand.

– Jeg håper alle ber for fred i Betlehem, byen julen kommer fra, sier Giackaman.

Krybbetorget foran fødselskirken i Betlehem 24. desember 2021. Nå er det folketomt. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

I flere generasjoner har han og hans katolske familie laget suvenirer av oliventre for pilegrimer og turister.

Men nå er gatene tomme.

Det er i oktober, november og desember at julebyen Betlehem har sin høysesong, det er da byen får inn 80 prosent av inntektene.

– Det er ingen glede her. Vi ser fattigdom bre seg. Folk har nesten ikke råd til å kjøpe noen ting. De kjøper et halvt brød istedenfor et helt, forteller Giackaman til NRK.

Jack Giackaman lager Jesus-figurer av oliventre hvert år for pilegrimer og turister. Foto: Eirik Pessl-Kleiven

Etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, der over 1200 mennesker ble drept, har også palestinerne i Betlehem fått oppleve konsekvensene. Israel har i praksis blokkert hele byen.

De mange tusen palestinerne som jobber i Israel kan ikke dra på jobb, inntektene uteblir og tusenvis av familier lider.



– Det er ikke mange Hamas-folk her, likevel straffes vi alle med ny blokade, sier han til NRK.

Da NRK var i Betlehem i november var det helt stille i fødselskirken.

Vanligvis kan man høre sekkepiper under juletiden i Betlehem. Palestinske kristne speidere opptrer her i 2017. Foto: HAZEM BADER / AFP

– Ingen kjøper julepynt. og mange setter ikke engang satt opp juletrær hjemme. Folk er deprimerte på grunn av krigen i Gaza, vi føler ikke for å feire høytid, sier Giackaman.

Vanligvis er juletiden travel for Giackaman, men siden turistene har uteblitt har han mye tid.

For første gang på årevis har han tid til å gå til den berømte midnattsmessen i Fødselskirken.