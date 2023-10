Hamas: Over 8000 drept i Gaza hittil – halvparten er barn

Vi advarer mot sterke bilder i saken.

Natt til søndag har det vært nye bombeangrep på Gazastripen, rapporterer Al Jazeera. En boligblokk i byen Khan Younis skal være blant stedene som er rammet.

Ifølge Al Jazeeras reporter i området ble 13 personer drept i angrepet.

Det totale tallet på drepte i Gaza er nå over 8000, ifølge Hamas-kontrollerte palestinske helsemyndigheter.

Halvparten av de drepte skal være barn.

Israel har stilt spørsmål ved tallene fra palestinske helsemyndigheter, men FN sier at de har vært troverdige i tidligere konflikter.

Over halvparten av de drepte i Gaza hittil er barn, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Her begraves et barn i Khan Younis i sørlige Gaza, 27. oktober 2023. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

På israelsk side ble over 1400 mennesker drept etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, og 229 mennesker er tatt som gisler.

Du kan lese mer om barna i Gaza i denne saken:

Ber sivile dra sørover

I en ny video som ble publisert natt til søndag ber Det israelske militæret (IDF) sivile på Gazastripen om å dra sørover.

– Sivile i nordlige Gaza og i Gaza by bør midlertidig flytte sørover, sier talsperson Daniel Hagari i videoen.

Ifølge Hagari skal den humanitære hjelpen i sørlige Gaza økes søndag.

Israel har flere ganger bedt sivile reise sørover for å komme seg i trygghet. Men de har også bombet blant annet grensebyen Rafah, helt sør i Gaza.

FN har tidligere sagt at det er umulig å flytte så store deler av befolkningen sørover.

Det er store ødeleggelser i Khan Younis, sør i Gaza, etter israelske luftangrep fredag. Foto: Hatem Moussa / AP

Gaza er et av de mest tett befolkede områdene i verden. Grensene består av høye gjerder som overvåkes av hundrevis av kameraer og sensorer.

Israel har dessuten innført full blokade mot Gaza, så ingen kommer seg ut – og mat, vann og strøm kommer ikke inn.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier den humanitære situasjonen i Gaza er en katastrofal fiasko, skriver CNN.

– Det er uakseptabelt at sivile ikke har noe trygt sted å gå, under de massive angrepene. Dette er en katastrofal feil som verden ikke må tolerere.

Det sier Røde Kors-president Mirjana Spoljaric i en uttalelse lørdag.

Internett og telefonforbindelse delvis tilbake

Internett- og mobilforbindelse blir gradvis gjenopprettet på Gazastripen, opplyser flere palestinske medier natt til søndag.

Palestinsk telekommunikasjon bekrefter dette, skriver Al Jazeera.

Det har vært flere angrep mot Gaza også natt til søndag. Foto: AP

Det er likevel ikke alle som har klart å få kontakt med sine kjære.

– Den øredøvende stillheten i den andre enden av telefonen, i hver telefonsamtale og hver tekstmelding, er definitivt skummel.

Det sier Jehad Abusalim, en palestinsk student i New York som BBC har snakket med. Han har ikke klart å få tak i foreldrene eller broren sin siden internett- og telefonforbindelsene forsvant fredag.

– Hvert øyeblikk som passerer er smertefullt, for jeg vet ikke om de lever eller dør, om de har det bra eller ikke, om de er hjemme eller om de har måttet evakuere, sier han til kanalen.

Al Jazeeras korrespondent Safwat Kahlout, som befinner seg inne i Gaza, beskriver de siste 24 timene uten internett og telefon som de vanskeligste siden krigen startet.

– Det er en stor lettelse for folk i Gaza nå, og for alle som har venner eller familie der. Nå kan de kommunisere med hverandre, skriver Kahlout.

Fredag kveld ble telefon og internettforbindelsen slått ut i Gaza etter luftangrep.

Menneskerettighetsorganisasjoner fryktet mangelen på kommunikasjonskanaler ville føre til at grufulle hendelser ikke ble kjent.

– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sa analytiker Deborah Brown i organisasjonen Human Rights Watch (HRW).