Stemminga skulle etter planen finne stad måndag denne veka. Utsetjinga skuldast at rådet slit med å finne fram til ein ordlyd som medlemslanda kan einast om.

No har Tryggingsrådet blitt einige. Det blir ikkje semje om våpenkvile, men meir humanitærhjelp.

Kamphandlingane på Gazastripa held fram. Midt i bomberegnet sit dei sivile i provisoriske leirar med minimal tilgang til både mat og reint vatn.

– Det kan knapt bli verre. Eg har aldri sett noko liknande i ein slik fart og eit slikt omfang, seier sjeføkonom Arif Husain i Verdas matvareprogram.

Dyster spådom

23 FN-organisasjonar og andre hjelpeorganisasjonar har utarbeida ein såkalla IPC-prognose for å ruste seg for dei kommande månadane.

FN-rapporten syner at over ein halv million palestinarar på Gazastripa lid av katastrofal matmangel. Det svarar til kvar fjerde innbyggjar.

– Rapporten stadfestar vår største frykt når det gjeld den forferdelege situasjonen i Gaza. Så godt som alle innbyggjarane er svoltne, seier Husain.

Humanitær hjelp på egyptisk side av Kerem Shalom-grenseovergangen til Gaza 21. desember 2023. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Dersom krigen held fram og tilstrekkeleg naudhjelp ikkje kjem på plass, vil Gazastripa oppleve hungersnød i løpet av dei neste seks månadane.

– Det kan skje allereie om to månadar. Det kan skje om tre. Poenget er at vi kjem dit dersom denne krigen ikkje tar slutt og naudhjelpa ikkje kjem fram, poengterer sjeføkonomen.

Hungersnød er den mest alvorlege fasen i FN sitt system for å overvake matuvisse.

Ifølgje prognosen vil truleg halvparten av Gaza sine 2.3 millionar innbyggjarar svelte innan 7. februar neste år.

– Befolkninga på Gazastripa er totalt avhengige av bistand utanifrå. Dei treng mat, vatn, medisinsk hjelp, husly og strengt tatt alt anna, understrekar Arif Husain.

Tidlegare denne veka sa Israels president Isaac Herzog at landet var klar for ei ny våpenkvile for å lauslate fleire gislar og sleppe inn meir naudhjelp.

– Israel er klar for ein ny humanitær pause og ytterlegare humanitær hjelp for å leggje til rette for lauslating av gislar. Ansvaret ligg fullt og heilt hjå Hamas-leiar Yahya Sinwar og andre i leiarskapet, sa presidenten.

Kritisk

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters opplever meir enn 90 prosent av befolkninga i Gaza no ein kritisk fase av svolt.

Aldri før har ein så stor andel av ei befolkning blitt trua av svolt globalt.

– På verdsbasis har vi omkring 129.000 menneske som står i denne typen katastrofe. I Gaza aleine er det over ein halv million, altså fire gongar så mykje, seier sjeføkonomen.

Internt fordriven palestinarar i byen Rafah sør på Gazastripa står i kø for eit gratis måltid 21. desember 2023. Foto: Fatima Shbair / AP

Etter Hamas-angrepet 7. oktober innførte Israel ein full blokade mot Gaza der verken mat, vatn, medisinar eller drivstoff slapp inn.

Før krigen kom 500 lastebilar over grensa til Gaza dagleg. Etter to og ein halv månad med krig skulle talet på leveransar dermed ha vore oppe i nærmare 40.000 lass.

Slik har det ikkje vore. Sidan 7. oktober har om lag 5000 lastebilar med naudhjelp passert grensa til Gaza, ifølgje tal frå FN. Desse leveransane dekkjer berre 10 prosent av etterspurnaden.

I tillegg har etterspurnaden auka som følgje av krigshandlingane. Ifølgje Flyktninghjelpen trengst det tusen bilar kvar dag for å unngå eit akkumulert underskot.

Med matmangel kjem svekka immunforsvar og dermed ein reell fare for utbrot av katastrofale epidemiar. Dette fører med seg ein stadig aukande dødsrate.

Over 20.000 menneske er drepne på Gazastripa sidan krigen braut ut.

– Israel gjer Gaza uleveleg

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, bekreftar til NRK at informasjonen i rapporten stemmer overeins med observasjonar frå deira folk i Gaza.

– Gaza er ein kunstig laga getto som er hundre prosent avhengig av hjelp utanfrå, stadfestar generalsekretæren.

Israel kontrollerer forsyningane som kjem inn på Gazastripa for å unngå krigsmateriell i nevane på Hamas.

– Israel gjer Gaza uleveleg og misbruker si rolle som okkupasjonsmakt og kontrollør. Vi er sterkt imot at Israel skal få bestemme om – og når – den andre parten si sivilbefolkning skal få hjelp. Det er gale og ei beleiring, seier Egeland til NRK.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, meiner Israel gjer Gaza uleveleg og misbruker si rolle som okkupasjonsmakt Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Organisasjonen tar no til orde for det Egeland omtalar som «ei internasjonal fleksibel ordning» for handtering av naudhjelp over grensa.

– Flyktninghjelpen meiner den beste ordninga ville ha vore om ein tredjepart som til dømes FN eller EU kunne gå gjennom forsyningane, fortel han.

NRK har lagt fram kritikken frå Jan Egeland til IDF. IDF svarar ikkje på våre spørsmål, men viser til generell informasjon på deira nettsider som mellom anna kan bli lest her og her.

På nettsidene deira står det mellom anna at bekymring for den humanitære situasjonen i Gaza må starte med å anerkjenne at Hamas har skylda for drap av sivile.

Verst i nord

Ifølge tal frå FN er over 1,9 millionar palestinarar drivne på flukt på Gazastripa. Det utgjer 85 prosent av befolkninga.

Situasjonen er verst i nord.

– I Gaza er bokstavleg talt heile befolkninga i fase tre og oppover. I nord er omtrent 30 prosent av menneska i fase fem, fortel sjeføkonomen.

Les meir om dei ulike fasane av matuvisse;

Dei fem fasane av matuvisse Ekspander/minimer faktaboks FASE 1: MINIMAL

Hushaldningar er i stand til å dekkje viktige mat- og ikkje-matbehov utan å engasjere seg i atypiske og uhaldbare strategiar for å få tilgang til mat og inntekt. FASE 2: STRESSA

Hushaldningar har eit minimalt tilstrekkeleg matforbruk, men har ikkje råd til viktige ikkje-matutgifter utan å engasjere seg i stressmestringsstrategiar. FASE 3: KRISE

Hushaldningar har anten matforbruksgap som speglar høg eller over vanleg akutt underernæring, eller er marginalt i stand til å dekkje minimum matbehov, men berre ved å kvitte seg med livsnødvendige ressursar eller gjennom krisehandteringsstrategiar. FASE 4: NØDSITUASJON

Hushaldningar har anten store matforbruksgap som speglar svært akutt underernæring og unormalt høgt tal på døde, eller er i stand til å dempe store matforbruksgap, men berre ved å bruke nødhjelpsstrategiar og avvikling av ressursar. FASE 5: HUNGERSNØD

Hushaldningar har ekstrem mangel på mat og/eller andre grunnleggjande behov sjølv etter full sysselsetting av mestringsstrategiar. Svolt, død, nød og ekstremt kritiske akutte underernæringsnivå er tydelege. For klassifisering av hungersnød må området ha ekstreme kritiske nivå av akutt underernæring og tal på døde. Kjelde: Integrated Food Security Phase Classification, IPC

«Sit på gjerdet»

FNs tryggingsråd, med sine 15 medlemsland, skulle måndag denne veka røyste om å stoppe kamphandlingane på Gazastripa.

Slik blei det ikkje.

Det opphavlege utkastet, fremja av Dei sameinte arabiske emirata, kravde uhindra leveransar av naudhjelp til Gaza og lauslating av alle Hamas-gislar.

FN sitt tryggingsråd diskuterer situasjonen i Midtausten tysdag 19. desember 2023. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Det er spesielt USA som dreg i bremsen.

8. desember i år la USA ned veto då Tryggingsrådet røysta om å krevja ei umiddelbar humanitær våpenkvile i Gaza.

Israel har vore klare på at dei er sterkt imot ein resolusjon som inneheld ordet «våpenkvile». Dei har ynskja orda «pause» og «humanitær våpenkvile» i staden.

Vetomakta Russland og fleire andre land stiller seg no kritiske til at ordlyden i det opphavlege utkastet blir «utvatna».

Fredag blei det vedtatt ein resolusjon om å auke bistanden til Gaza.