Jeff Bezos skal dra til verdensrommet

Jeff Bezos måtte finne seg noe nytt å gjøre etter at det ble klart at han skulle gi seg som toppsjef i Amazon 5. juli. Nå er det klart at Bezos har valgt å fylle tiden med, blant annet, en tur til verdensrommet.

Turen skal være den første bemannede flygingen som blir gjennomført av romfartsselskapet hans, Blue Origin.

Bezos må dermed gi fra seg tittelen som jordens rikeste person i noen få minutter i juli, idet han forlater atmosfæren. Bezos antas å være god for omtrent 1700 milliarder kroner, ifølge AFP.

Turen vil finne sted 20. juli, på 52-årsjubileet for Apollo 11-ekspedisjonen, som var den første til å dra til månen.

Dette illustrasjonsbilde fra Blue Origin skal vise utsiden av romkapselen som skal føre Bezos til verdensrommet. Foto: AP

Guttedrøm

«Helt siden jeg var fem år gammel har jeg drømt om å reise til verdensrommet. Den 20. juli skal jeg ta den turen sammen med broren min,» skrev Bezos på sin egen Instagram-konto.

– Du ser jorden fra verdensrommet, det endrer deg. Det endrer forholdet ditt til denne planeten, med menneskeheten. Det er én jord. Jeg vil ta denne turen fordi det er den ene tingen jeg har villet gjøre hele livet mitt, sier Bezos i Instagram-videoen.

Jeff Bezos grunnla romfartsselskapet Blue Origin i 2000, med som formål å tilrettelegge for billigere og mer pålitelige romreiser. Foto: Isaiah Downing / Reuters

Tar med seg broren

De to Bezos-brødrene tar to av tre plasser i New Shepard-kapselen, som har fått navnet sitt fra Alan Shephard, den andre personen og første amerikaneren til å dra til verdensrommet.

Den yngre broren til Jeff Bezos, Mark Bezos, er en tidligere sjef i reklameindustrien og frivillig brannmann.

– Jeg forventet ikke at Jeff skulle si at han skulle være med på den første flygingen. Da han spurte meg om å være med, var jeg helt målløs. For en bemerkelsesverdig mulighet, ikke bare å dra ut på dette eventyret, men å gjøre det sammen med min beste venn, sier Mark i videoen.

Den tredje plassen skal auksjoneres bort, og det høyeste budet er allerede på 2,8 millioner dollar med nesten 6000 budgivere fra 143 land.

Bare fire minutter i verdensrommet

Turen skal vare i totalt ti minutter, og fire av de minuttene vil være over Kármán-linjen, som er den internasjonalt anerkjente grensen mellom jordens atmosfære og verdensrommet. Det skriver The Guardian. Kármán-linjen ligger 100 kilometer over jordens overflate.

New Shephard-raketten som skal føre Bezos og reisefølget til verdensrommet har blitt testet flere ganger, og kan lande av seg selv. Foto: Handout / AFP

Selve raketten som fører fartøyet ut av atmosfæren vil koble seg fra kapselen og lande av seg selv. Blue Origin er sammen med Elon Musks Space X pionerer i bruken av slike gjenbrukbare raketter. Kapselen vil så lande på jorden ved hjelp av fallskjermer.

New Shephard-fartøyet er utviklet med tanke på å tiltrekke romfartsturister. Kapselen har store vinduer og komfortable plasser for opp til seks personer. Etter planen til Blue Origin skal det snart bli mulig for flere å ta samme turen som Bezos.