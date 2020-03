Italienske ordførere raser: – Hvor i helvete skal dere?

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Italia har allerede passert Kina i antall dødsfall som følge av det nye koronaviruset. Søndag ble det meldt om 651 nye døde, og nå er det til sammen 5476 som har mistet livet i landet.

Italienske myndigheter har lagt ned forbud mot all unødvendig reising innad i landet, og alle virksomheter som ikke regnes som kritiske eller livsnødvendige, er stengt.

Alle former for sammenkomster er forbudt, og det er innført strenge karanteneregler og portforbud over hele landet.

Reglene brytes stadig, og de siste dagene har flere ordførere og regionale ledere brukt sosiale medier til å sende av gårde noen kraftsalver mot alle som ikke hører på myndighetene.

En kvinne går tur med hunden i Bergamo, en av de hardest rammede byene i Italia. Foto: Luca Bruno / AP

Truer med flammekastere

Vincenzo De Luca, president i regionen Campania på Italias vestkyst, ber innbyggerne innstendig om å holde seg hjemme.

– Jeg får høre at noen av dere gjerne vil ha eksamensfester. Da kommer vi til å sende politiet. Med flammekastere, sier han.

Ifølge avisen Il Giornale understreket De Luca at også religiøse seremonier og sammenkomster er forbudt inntil videre.

Tom fergekai i Messina på Sicilia. Foto: Antonio Parrinello / Reuters

Cateno De Luca, som er ordfører i Messina på Sicilia, har lagt ut en rekke videoer på Facebook der han raser mot alle som ikke følger portforbudet.

– Jeg skal ta dere. I morgen, ikke om et år. I morgen! Jeg er ordfører. Du skal ikke spasere rundt i min by. Jeg kan ikke formelt forby deg å forlate huset ditt, men jeg vil forby deg å sette fot på offentlig grunn dersom det ikke er helt nødvendig, sier han.

Ordfører Massimiliano Presciutti i Gualdo Tadino i Perugia er lei av at folk bruker hundene sine som en unnskyldning for å gå tur, og ber innbyggerne om å vise respekt for alle som må jobbe.

– Jeg vil henvende meg til dere alle. Hvor i helvete er det dere skal alle sammen? Dere og hundene deres, som må ha betent prostata? Det er fortsatt noen som finner på unnskyldninger for å gå ut. Dere er uansvarlige p*kkhoder. Vil du gjøre alle syke? Du må være hjemme, sier han.

Inngangen til et provisorisk testsenter i Brescia. Foto: Miguel Medina / AFP

– Du er ikke Will Smith

Antonio Decaro, ordfører i kystbyen Bari sørøst i landet, har vært ute for å kjefte på folk han finner.

Med avisen La Repubblica på slep oppsøker han en mann i joggedress som står ved et bordtennisbord ved sjøen.

– Du kan ikke spille pingpong. Gå hjem, spill Playstation. Jeg er ordfører i denne byen, og jeg skal få deg til å følge reglene. Jeg vil ikke ha unnskyldninger. Du må gå hjem. Alle må holde seg hjemme, sier han.

Antonio Tutolo, ordfører i Lucera i Foggia-provinsen, har hisset seg opp over at folk fortsatt bestiller frisørtimer hjemme hos seg selv.

– Hva faen er det godt for? Forstår du at kista vil være lukket? Hvem faen er det som skal se deg med nyklippet hår i kista? roper Tutolo i en video på sin egen Facebook-side.

Giuseppe Falcomatà, ordfører i byen Reggio di Calabria sør i Italia, sier han også har truffet folk som ikke følger oppfordringen om å holde seg hjemme.

– Jeg så en medborger som jogget rolig opp og ned gata, sammen med en hund som var synlig utslitt. «Jeg stoppet ham og sa: Hør her, dette er ikke en film. Du er ikke Will Smith i «I Am Legend». Du må gå hjem.»

Det er skrevet ut flere tusen bøter for brudd på portforbudet. Enkelte steder er det også innført forbud mot jogging og sykling.

I Roma blir flere stoppet av politiet og bøtelagt hvis de befinner seg utendørs uten en god grunn, skriver The Guardian.

Ifølge statsminister Giuseppe Conte vil tiltakene gjelde på ubestemt tid. Han har også varslet at de kan bli strammet ytterligere inn dersom de ikke respekteres.