793 døde i Italia siste døgn – alle grafer går fortsatt feil vei

Regionen Lombardia er fortsatt hardest rammet, med 70 prosent av dødsfallene det siste døgnet.

Antall døde fortsetter å stige i Italia. Bare det siste døgnet har 793 koronasmittede mennesker mistet livet.

Det er det høyeste tallet på ett døgn siden epidemien brøt ut i landet.

Italia er det landet i verden hvor flest har dødd som følge av viruset. Til sammen har 4.825 mistet livet, noe som tilsvarer 38,3 prosent av det globale virusdødstallet som nå ligger på over 12.000.

Lombardia hardt rammet

I den nordlige regionen Lombardia har 564 mennesker dødd det siste døgnet, opplyser offentlige tjenestemenn ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Regionen der blant annet storbyen Milano ligger, er hardest rammet av virusutbruddet i landet. Totalt har 3.095 mennesker så langt dødd som følge av epidemien. Regionen har over 25.000 registrerte smittetilfeller.

Ifølge nyhetsbyrået AFP sier regionens guvernør at situasjonen i området stadig forverrer seg. Ifølge italiensk media planlegger guvernøren å innføre ytterligere restriksjoner, slik som å forby jogging og andre utendørs aktiviteter.

Folk i regionen oppfordres fra flere hold til å følge tiltakene som er innført. Blant dem er ordføreren av Milano, som takker for at de fleste følger reglene.

– Nå har vi forstått at dette er et maraton, ikke en sprint, skriver Giuseppe Sala på Twitter.

6500 flere smittede på ett døgn

53.578 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i landet. Det er en økning på mer enn 6500 mennesker siden fredag. Blant de først smittede er drøyt 6000 erklært friske igjen.

Italia var et av de første landene i Europa som satte inn strenge reiserestriksjoner og andre tiltak for å hindre spredning. De siste to ukene har det vært et nasjonalt portforbud i landet. Leder for Italias nasjonale helseinstitutt (ISS), Silvio Brusaferro oppfordrer eldre til å holde seg hjemme til enhver tid, da gjennomsnittsalderen blant de døde i landet er på 78 år.

– Dersom dere ikke følger disse tiltakene, gjør dere alt mye vanskeligere. Dersom dere følger dem, kan vi bremse dette utbruddet, sier han ifølge nyhetsbyrået AFP.

Situasjonen forverrer seg i Spania

Også i Spania peker grafen oppover.

På ett døgn har 324 mennesker dødd som følge av viruset. Over 25.000 mennesker er smittet og flere enn 1300 er døde. Spania er nå det nest hardest rammede landet i Europa og på tredjeplass på verdensbasis.

Sykehusene i Spania opplever nå lignende situasjoner som Italia har hatt den siste tiden. Fulle intensivavdelinger og utslitte helsearbeidere preger sykehusene i landet.

En helsearbeider ved et sykehus i den spanske byen Burgos får en blomsterbukett som takk for arbeidet de gjør. Foto: Cesar Manso / AFP

Spanske helsemyndigheter forventer at antall smittede vil fortsette å øke før de tiltakene som er innført vil ha en effekt, skriver nyhetsbyrået AP. Landet har blant annet innført portforbud for å forhindre smitte.

Lege Olga Meridiano, som blant annet jobbet da nærmere 200 mennesker ble drept i et terrorangrep i Madrid, sier til nyhetsbyrået at hun aldri har opplevd noe lignende.

– Hvis vi fortsetter å se daglige økninger på 23 prosent, kan vi ikke holde ut mye lengre. Vi jobber dobbeltvakter. Vi har strategier for å holde ut denne uken, men vi trenger at situasjonen forbedrer seg, fordi vi er under enormt press, inkludert psykisk, sier hun.

Det er Italia, Kina, Iran og Spania som har flest registrerte dødsfall som følge av covid-19 i verden. Det viser en oversikt fra universitetet John Hopkins. Oversikten viser også at over 90.000 smittede mennesker har blitt friske igjen.