– Noe positivt er i ferd med å skje i Italia

Søndag meldes det om 651 nye koronadødsfall i Italia. Dette dødstallet er det nest høyeste som er rapportert hittil i koronakrisen. Ifølge Reuters' opptelling har koronaepidemien dermed totalt kostet 5476 liv i landet.

LEGE: Arne Westgaard har bakgrunn som lege, og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

Forsker og lege Arne Westgaard sier at dødstallene gir imidlertid noe grunn til optimisme om vi tolker tallene med varsomhet.

– Utviklingen i Italia er fortsatt svært alvorlig. Kapasiteten ved sykehusene er sprengt, familier mister sine kjære, og desperasjonen blant helsepersonell er stor. Grafene peker fortsatt oppover, men har en tendens som kanskje nå vil peke en annen vei i dagene fremover, sier han til NRK.

Færre døde i Lombardia

Stigningen av dødstallet er fortsatt kraftig, men mindre enn stigningen fra fredag til lørdag. Da var dødstallet 793. Ingen andre steder i verden har det dødd så mange mennesker på ett døgn som følge koronaviruset.

Lombardia er hardest rammet av virusutbruddet. 28.370 mennesker har fått påvist smitte i denne regionen, og for 3450 har dette fått dødelig utgang, ifølge Reuters.

Det siste døgnet har 360 koronasmittede mennesker dødd i Lombardia. Søndagens tall viser at det er en nedgang på litt over 34 prosent fra dagen før, hvor dette tallet var 564.

63 prosent av alle koronadødsfall har skjedd i denne regionen der blant annet storbyen Milano ligger. Bare det siste døgnet har 2590 personer fått påvist smitte i Lombardia.

DØDSFALL: Italia nærmer seg 5500 dødsfall etter koronautbruddet. Foto: Massimo Paolone / AP

For tidlig å konkludere

Westgaard jobber til daglig som prosjektleder i Røde Kors' internasjonale avdeling, men han tilføyer at han uttaler seg primært som lege og forsker i denne saken, og ikke som ansatt i Røde Kors.

Han understreker at det er for tidlig å konkludere noe som helst utviklingen. Han forklarer at hovedutfordringen er at vi ofte bedømmer tallene -og kurvene – på en vanlig lineær skala.

– Når smitten er konstant, vil hver smittet bringe sykdommen over på f.eks. to nye, og da er kurven per definisjon eksponentiell. Da må y-aksen være logaritmisk. Det vil si det motsatte av eksponentiell, sier forskeren.

Westgaard har derfor sett på utviklingen i Italia gjennom en logaritmisk skala søndag kveld, for å se på om myndighetene – og det italienske folk – er i ferd med å lykkes.

VERSTE SIDEN KRIGEN: Tidligere i uken sa Italias statsminister Giuseppe Conte at de «står overfor en nødssituasjon landet ikke har sett siden andre verdenskrig.» Foto: TIZIANA FABI

– Noe positivt er i ferd med å skje

FIGUR 1: Akkumulert antall døde i Italia fra 1. mars (kilde: ECDC).

Westgaard understreker at det neppe er grunn til å gi inntrykk av at situasjonen i Italia er under kontroll. I hvert fall ikke når det gjelder pågående smitte og påfølgende dødsfall.

– Men forhåpentligvis er utviklingen i Italia siste uken uttrykk for at noe positivt faktisk er i ferd med å skje, sier han.

Han tar forbehold om at det kan være litt for optimistisk å regne med dem som ble smittet for mange dager siden, altså den ‘løpende totalen’. Derfor vil han i stedet vise utviklingen gjennom kurven som viser nye døde dag for dag.

– Slik kan vi finne ut om det kan være tendens til at økningen ikke er like rask nå som den var til å begynne med, forklarer Westgaard.

Slakere kurve nå

FIGUR 2: Antall nye meldte døde per dag i Italia fra 1. mars. Y-aksen er logaritmisk, og trendlinjen (stiplet) viser stigningen dersom reproduksjonstallet er konstant.

Westgaard har markert den grafiske fremstillingen med en trendkurve som viser hvordan det ville ha utviklet seg dersom reproduksjonsraten var konstant.

– Da viser den grafiske fremstillingen at kurven kan synes å ha vært brattere i starten – og være slakere nå siste uken, sier forskeren.

Om ønskelig kan man også telle antall dager (antall prikker) det tar før man krysser hver linje som er dobling av antall døde.

– Grafen gir grunn for optimisme, men statistikerne vil arrestere meg. Det kan fortsatt være bare tilfeldige svingninger. Budskapet til det italienske folk, og til gode nordmenn, er: stå på, dette ser ut til å nytte, sier Westgaard.

VERSTE DAGEN: Kister med koronadøde i Serina, nær Bergamo, lørdag. Dagen er den verste dødsdagen for koronasmittede i Italia. Foto: Claudio Furlan / AP

Italia er hardest rammet

– Jeg håper, og vi alle håper, at denne utviklingen fortsetter de neste dagene. Men vi kan ikke senke guarden, sier lederen for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli, søndag kveld.

Italia er det landet i verden hvor flest har dødd som følge av viruset.

Italia står i 21-tiden søndag kveld for litt over 37,5 prosent av det globale virusdødstallet, som nå ligger på over 14.600, ifølge nettstedet Worldometers.

Antallet smittede er nå 59.138, en økning på 10,4 prosent. Blant de først smittede er drøyt 6000 erklært friske igjen.

CODOGNO: I Lombardia-byen Codogno, der viruset først ble oppdaget i Italia, har livet blitt satt på pause inntil videre. Dette bildet ble tatt 11. mars. Foto: Claudio Furlan/lapresse / AP

Verste krisen siden andre verdenskrig

Tidligere i uken sa Italias statsminister Giuseppe Conte at de «står overfor en nødssituasjon landet ikke har sett siden andre verdenskrig.»

Lørdag kveld kunngjorde han et siste innstrammingstiltak for å demme opp krisen.

– Beslutningen som er tatt av regjeringen, innebærer å innstille all produktiv aktivitet i hele landet som ikke er strengt nødvendig, av kritisk betydning eller uunnværlig for å sikre oss viktige varer og tjenester, sa Conte.

De siste tallene tyder på at alle inngripende tiltak som har blitt innført i landet, er i ferd med å få effekt.