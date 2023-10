Israelske stridsvogner og soldater fortsetter framrykkingen på bakken i Gaza.

De støttes av jagerfly som bomber hele tiden.

En talsperson for Den israelske hæren sier til Reuters at «Israel gradvis beveger seg framover ifølge planen» på Gazastripen.

Men eksperter sier at Den israelske hæren står overfor vanskelige valg av taktikk i den videre krigføringen. Les også Støre om Israels motangrep i Gaza: – Streken er langt overgått nå

De svært viktige tunnelene

– Tunnelene i Gaza er nervesystemet til Hamas, sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole til NRK.

Han mener at det vil være svært viktig for Det israelske forsvaret å ødelegge mest mulig av dette underjordiske nettverket.

NERVESYSTEM: Tunnelene i Gaza er svært viktige for Israel å få ødelagt, sier militær ekspert til NRK. Foto: AP

Tunnelene gjør at Hamas blir i stand til å bevege seg mellom byer og over store avstander.

Heier sier at dette utgjør den største trusselen mot Israel fra palestinsk side.

Stridsvogner og soldater gjør Israel bedre i stand til å kontrollere større områder.

– Det er mulig de israelske styrkene også vil bruke georadar. Det er utstyr som gjør dem i stand til å se ned i bakken og oppdage tunneler, sier den norske eksperten.

– Hard kamp

Analytikeren Colin Clarke sier til Al Jazeera at Israel har ført en saktegående kamp i Gaza.

Han arbeider for Soufan Group som er et amerikansk konsulentfirma. De spesialiserer seg på etterretning og sikkerhet.

OFFENSIV: Dette bildet skal vise israelske stridsvogner inne i Gaza. Foto: Reuters

– Jeg tror den harde kampen er nært forestående, sier han til kanalen.

Clarke viser til at stridsvogner og ingeniørstyrker fra Israel nå forsøker å bane vei.

Men han mener at Hamas er forberedt og kommer til å stå klar med overfallsangrep.

Nålestikk

Tormod Heier mener det er sannsynlig at de israelske styrkene vil omringe og isolere Gaza by og andre byer i den nordlige delen av Gaza.

Det israelske forsvaret har offentliggjort dette bildet som skal vise israelske stridsvogner inne på Gazastripen. Foto: AP

– Når det er gjort, kan israelerne gjennomføre raid inne i de isolerte områdene, det som kalles nålestikk-operasjoner. De kan ødelegge tunneler eller angripe medlemmer av Hamas, sier professoren.

Men han understreker at Hamas kommer til å kjempe på eget territorium. De vil ha bygd opp forsvarsstillinger og kan ha lagt ut miner. Her vil det være vanskelig for israelerne å føre krig.

Kan slå tilbake

Israelske myndigheter har sagt at de ønsker å utslette Hamas etter terrorangrepet mot Israel den 7. oktober.

Israel står overfor flere dilemmaer i den videre krigføringen i Gaza, sier professor Tormod Heier. Foto: Frode Fjerdingstad / Nrk

Men ifølge Heier er det grenser for hvor hardt israelerne kan gå fram i denne bakkeoffensiven.

Han mener at andre land vil reagere stadig sterkere hvis antallet døde og sårede sivile fortsetter å stige i Gaza.

– USA vil nok presse Israel til å gå noe mer forsiktig fram, mener professoren.

Og jo hardere de israelske militære går fram på Gazastripen, jo større er faren for at gislene som Hamas har tatt, blir drept, mener eksperten.