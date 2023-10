Ingen vet hvor stort Hamas' tunnelsystem under Gazastripen er.

Generalstaben til den israelske hæren (IDF) har gitt tunnelene navnet «Gaza Metro», skriver El Pais.

Hamas har arbeidet med tunnelsystemet i over 30 år, og sier det er på rundt 500 kilometer.

Om det stemmer, er det mer enn dobbelt så mye som metroen i Paris.

En oversikt fra 2021 over hvor det israelske militæret (IDF) mener Hamas har tunneler på Gaza. Foto: Kilde: IDF

Sofistikerte systemer

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier vi har sett bilder av tunnelene i åpne medier.

– Det er tunneler som forbinder forskjellige deler av byene sammen, det er tunneler som også går inn i Israel, og det er tunneler som er gravd ut over mange, mange år, sier han.

– De er mer sofistikert enn at du bare kan krype gjennom, det er tunneler du både kan gå i og bevege deg i under bakken, legger Kristoffersen til.

Bare sand

– Israel vet at å gå inn i en bykrig vil føre til tap blant egne soldater, det vil være slik at enhver bygning, ethvert hustak, kjellere og også underjordiske tunneler vil være en trussel mot de israelske styrkene, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Milana Knezevic / NRK

Forrige gang Israel sendte store bakkestyrker inn i Gaza, i 2014, var tunnelene deres største utfordring.

I et angrep i 2014 mistet 13 elitesoldater livet. Det var det verste tapet på en enkelt dag for den israelske hæren på 50 år før terrorangrepet 7. oktober i år.

I 2014 prøvde ikke israelerne å ta seg inn i tunnelene. I stedet prøvde de å ødelegge dem ved bombing eller å sprenge inngangene, skriver en gruppe amerikanske toppmilitære i en rapport.

Også under et mindre angrep i 2021 prøvde Israel å ødelegge tunnelene ved luftangrep. 11 dager med bombardement førte til store ødeleggelser.

Men da media slapp inn i området, var det ikke annet å se en kratre og hull fulle av sand. Noe tegn på tunneler var det ikke å se.

Lang historie med tunnelkrig

Bruken av tunneler i krig har en lang historie, skriver Modern War Institute ved den amerikanske krigsskolen West Point.

Under Vietnamkrigen foregikk noen av de verste kampene i tunnelene i Cu Chi-området.

Vietkong-geriljaen hadde gravd ut opp mot 200 kilometer med tunneler. Der hadde de kommandosentraler, feltsykehus og ammunisjonslagre.

Amerikanske spesialstyrker, med tilnavnet «tunnelrottene», kjempet i tunnelene, bare bevæpnet med pistol og lommelykt.

I fjor vår kjempet den ukrainske Azov-bataljonen mot russiske styrker i ukevis i tunneler under stålverket i Mariupol.

Der var det bygget tunneler åtte meter under bakken og bunkere som skulle kunne stå imot et atomangrep.

Røyk stiger opp fra det nordlige Gaza etter et israelsk luftangrep onsdag. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Bomber som graver seg ned

Så langt har Israel under denne krigen først og fremst angrepet med bomber.

– Det krever god etterretning slik at du treffer der du skal treffe, og da må du vite hvor tunnelene er, hvor ammunisjonslagrene er, hvor kommandosentralene er, sier forsvarssjef Kristoffersen.

Israel har tilgang til amerikanske spesialbomber som kan grave seg opptil 30 meter ned i bakken før de eksploderer.

– Da må du vite hva du skal bombe, og mange av de tunnelene i Gaza ligger også under bebyggelse. Derfor så ser vi også de store sivile ødeleggelsene, sier Kristoffersen.

En palestinsk ungdom inne i en av Hamas' tunneler under Gaza by i 2016. Foto: AP

Som i Ukraina

For Israel er det et ekstra problem at de over 200 gislene som Hamas har tatt, etter alt å dømme befinner seg i tunnelene.

85 år gamle Yocheved Lifshitz, som ble løslatt av Hamas mandag, kveld, fortalte etterpå nettopp at hun var blitt holdt fanget under tunnelene.

Lifschitz skal ha blitt tvunget til å gå flere kilometer i tunnelene. Hun sammenliknet det «massive» tunnelnettverket med et spindelvev.

Skal Israel klare å få gislene ut av tunnelene med makt, må de sende soldater ned for å hente dem. Det samme gjelder etter alt å dømme om de skal drive Hamas ut av tunnelene.

– Det blir å rydde meter for meter, og tunnel for tunnel, sier Kristoffersen.

Han sier at det blir nesten som den skyttergravskrigen vi ser i Ukraina.

– De må rykke forsiktig frem, ta alle sikkerhetsforordninger man kan for å beskytte seg selv. Også er det meter-for-meter-kamp for å ta igjen terreng, sier forsvarssjefen.

