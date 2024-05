I denne saken kan du lese om:

Dødelige angrep rettet mot sivile. Utsulting. Drap. Dette og mer er forbrytelsene Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant er skyldig i, mener sjefanklager Karim Khan ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Mandag ba han ICCs dommere om å sende ut arrestordrer på Netanyahu og Gallant, i tillegg til tre Hamas-ledere. Nyheten slo ned som en bombe. Israelske ledere raser. USAs president Joe Biden kjefter.

Men 124 land, dog ikke Israel eller USA, er medlemmer av domstolen. Hvis Netanyahu eller Gallant besøker ett av disse landene etter at arrestordrene blir utstedt, kan de bli pågrepet.

Israel er tydelige på hva de vil at verdenssamfunnet skal gjøre.

ICCs sjefanklager Karim Khan mener både Israel og Hamas har begått grove forbrytelser. Nå har han bedt om fem arrestordre. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Israel: Ignorer ICC

– Vi ber nasjonene i den siviliserte, frie verden, nasjoner som avskyr terrorister og enhver som støtter dem, om å stå ved Israels side. Fordøm dette skrittet.

Det sa talsperson for den israelske regjeringen, Tal Heinrich, tirsdag. Det melder Reuters.

– Sørg for at ICC forstår hvor dere står. Stå imot anklagerens avgjørelse og erklær at selv om arrestordrene skulle bli utstedt, så har dere ingen planer om å overholde dem. Dette handler ikke om våre ledere. Dette handler om vår overlevelse.

NRK forklarer Hva er ICC og arrest­ordrene? Hva er ICC og arrest­ordrene? Hva er ICC? Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er en internasjonal domstol i Haag i Nederland. Den er ansvarlig for å reise tiltale mot og straffeforfølge personer for: Krigsforbrytelser. (Brudd på lovene som gjelder i krig. Drap på sivile, angrep mot sykehus, etc.)

(Brudd på lovene som gjelder i krig. Drap på sivile, angrep mot sykehus, etc.) Forbrytelser mot menneskeheten. (Mord, tortur, deportasjon, utryddelse.)

(Mord, tortur, deportasjon, utryddelse.) Folkemord. (Forsøk på å utrydde eller delvis utrydde en gruppe mennesker.)

(Forsøk på å utrydde eller delvis utrydde en gruppe mennesker.) Aggresjon. (Et væpnet angrep mot et annet land.) Kilde: Store norske leksikon, ICC Hva er ICC og arrest­ordrene? Hvem er med­lemmene Det er frivillig for land å være medlemmer av ICC. I dag er 124 land medlemmer, inkludert Norge. Men store land som USA, Kina og Russland er ikke med.

Israel er heller ikke medlem. Det er imidlertid Palestina. Og ICC har derfor rettslig myndighet over de palestinske områdene Vestbredden og Gazastripen.

Medlemslandene skal følge ICCs avgjørelser. Det vil si at hvis domstolen utsteder arrestordre mot noen som er i et av domstolens medlemsland, så skal det landet pågripe vedkommende. Kilde: ICC Hva er ICC og arrest­ordrene? For­skjellen på ICC og ICJ ICC må ikke blandes sammen med ICJ – Den internasjonale domstolen.

Den viktigste forskjellen er at ICJ er en FN-domstol. Den skal sørge for at land følger folkeretten.

ICC skal på sin side ikke straffeforfølge land, men individer for forbrytelser de selv har begått. Hva er ICC og arrest­ordrene? Arrest­ordrene mot Hamas 20. mai utstedte ICCs sjefaktor Karim Khan arrestordre mot tre Hamas-ledere, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Israels forsvarsminister Yoav Gallant. Hamas-lederne er: Yahya Sinwar. Lederen for Hamas på Gazastripen.

Lederen for Hamas på Gazastripen. Mohammed Diab Ibrahim al-Masri (kjent som Deif). Lederen for Hamas' militære fløy al-Qassam-brigaden.

(kjent som Deif). Lederen for Hamas' militære fløy al-Qassam-brigaden. Ismail Haniyeh. Hamas' politiske leder. De er blant annet anklaget for: Drap

Forsøk på utryddelse

Gisseltagning

Voldtekt og seksuelle overgrep

Tortur Kilde: ICC Hva er ICC og arrest­ordrene? Arrest­ordrene mot Netan­yahu og Gallant Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant er blant annet anklaget for: Utsulting av sivile

Overlagte angrep mot sivile

Utrydding og drap

Forfølgelse Kilde: ICC Forrige kort Neste kort

Biden har også understreket at Israel ikke er skyldige i folkemord på Gazastripen. Det sa presidenten mandag, til tross for at folkemord ikke står oppført på listen over forbrytelser som Karim Khan mener Israel står bak.

Splittet Europa

Sjefanklagerens forespørsel om arrestordrer har fått blandet mottagelse. USAs utenriksminister Antony Blinken sa tirsdag at regjeringen og Kongressen skal samarbeide om en «passende reaksjon», melder Reuters. Blinken understreket at han mener Khan har tatt en gal avgjørelse som kan svekke forhandlingene om en våpenhvile og frigjøring av gisler.

Men det er ikke bare Israel og USA som er arge.

Khan har nemlig også bedt om arrestordre på:

Leder for Hamas i Gaza, Yahya Sinwar.

Lederen for Hamas' væpnede fløy, Mohammed Deif.

Hamas' politiske leder, Ismail Haniyeh.

Khan mener at de blant annet er skyldige i drap, voldtekt og tortur i forbindelse med Hamas-angrepet i Israel 7. oktober. Over 1100 personer ble drept i angrepet. Ytterligere 250 personer ble tatt som gisler og ført til Gazastripen. Mange av disse har dødd.

I løpet av krigen har israelske angrep drept over 35.000 mennesker i Gaza, ifølge helsemyndighetene. Tallene er ikke uavhengig verifisert, men de er gjengitt av FN.

Ingen av Hamas-lederne er i umiddelbar fare for pågripelse. Yahya Sinwar og Mohammed Deif er i Gaza. En arrestordre fra ICC vil «trolig ikke øke presset på dem», skriver BBC. Ismail Haniyeh holder til i Qatar, som ikke er ICC-medlem.

Fra venstre: Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh og lederen for Hamas i Gaza Yahya Sinwar på en demonstrasjon i Gaza by i 2019. Foto: Khalil Hamra / AP

Hamas er ikke fornøyd med sjefanklagerens avgjørelse:

– Khan prøver å sidestille offeret med bøddelen, hevder gruppen, skriver Al Jazeera.

I Europa er reaksjonen delt, skriver nyhetsnettstedet Euractiv. Frankrike er blant få land som har gitt sin støtte til ICC. Andre land sitter på gjerdet. Som Jordan, Qatar og Sverige, ifølge Reuters.

Hva med Norge?

Uavhengig domstol

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreker til NRK at Norge helhjertet støtter ICC.

– Vi er for domstolens arbeid. Vi vil at den skal gjøre jobben sin, sier Eide tirsdag.

Men han vil ikke si hva han mener om sjefanklagerens beslutning. Årsaken er at ICC er et rettsapparat. Domstolen skal i prinsippet være adskilt politikk.

– Dette er en uavhengig domstol som Norge har vært med på å etablere, sier Eide, og fortsetter:

– Som med andre domstoler mener vi ikke noe om innholdet i det de bestemmer. Det er nettopp dét en uavhengig rettsprosess skal avklare.

Han er likevel tydelig på én ting. Hvis ICCs dommere sender ut arrestordre, så må alle domstolens medlemsland, forholde seg til det.

Det inkluderer dermed også Norge.

