Israel slipper ikke inn gass og drivstoff til Gaza etter brennende ballonger

Landets forsvarsminister Avigdor Lieberman sier ifølge AP at grenseovergangen Kerem Shalom stenges umiddelbart for transport av gass og drivstoff frem til neste søndag.

Transport av humanitær bistand, medisiner og mat vil fortsatt få slippe gjennom, ifølge Lieberman.

Forsvarsdepartementet sier også at Israel vil stramme inn sin sjøblokade av Gazastripen, og forby palestinere å seile mer enn tre nautiske mil, rundt 5,5 kilometer, fra land.

Overgangen er den eneste veien for å frakte varer og humanitær hjelp inn i Gaza fra Israel.

Våpenhvile

Israels grensestengning kommer til tross for at de og Hamas på lørdag ble enige om en våpenhvile, men brennende drager og ballonger fortsetter å sendes over grensa fra Gaza til Israel. Dette forårsaker branner og ødeleggelser av dyrket mark på israelsk side av grensen.

– På grunn av at Hamas fortsetter med sine terrorforsøk, har forsvarsminister Avigdor Lieberman bestemt at Kerem Shalom skal stenges for gass og drivstoff frem til søndag, sier Israels forsvarsdepartement i en uttalelse.

Våpenhvilen lørdag kom til etter at Israel lørdag gjennomførte de mest omfattende luftangrepene på Gazastripen siden krigen i 2014. Angrepene kom som svar på at nærmere 200 granater og raketter ifølge den israelske hæren ble skutt mot Israel fra Gazastripen.

De brennende dragene og ballongene som sendes over fra Gaza gjør mye skade på israelsk side. Her fra en åker nær grensen som tok fyr som følge av en drage tidligere denne måneden. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Luftangrep mandag

To palestinske tenåringer ble drept i et israelsk luftangrep i Gaza. Totalt ble 25 mennesker skadet på palestinsk side, mens fire israelere ble skadet av en rakett i Sderot.

Israel sier de ikke er interessert i å starte en ny krig med Hamas, men gjør det også klart at de ikke lenger vil tolerere de brennende dragene og ballongene som har påført skader til landets gårder og naturreservater.

Den israelske hæren gjennomførte også mandag luftangrep mot to mål på Gazastripen som svar på de brennende ballongene, til tross for våpenhvilen.

Fenomenet med å sende brennende drager og ballonger over grensen til Israel er relativt nytt. Palestinere anser det som et legitimt middel i motstandskampen mot den over ti år lange blokaden av Gaza. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Masseprotester

Helgens eskalering i konflikten skjer etter måneder med Hamas-organiserte demonstrasjoner på palestinsk side av grensen.

Til sammen er over 140 palestinere blitt drept siden protestbølgen på Gazastripen startet 30. mars, ifølge en opptelling av AFP.

Palestinerne protesterer mot Israels blokade og krever å få vende tilbake til områder de flyktet eller ble fordrevet fra i 1948.

Israelske myndigheter har fått kraftig internasjonal kritikk for overdreven maktbruk, men regjeringen mener den er nødvendig for å beskytte landet mot det de mener er islamistbevegelsen Hamas' forsøk på å infiltrere Israel.