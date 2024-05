Philip Calvin McGraw, betre kjend som Dr. Phil, har floge til Israel og intervjua Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Dr. Phil er ein uttalt tilhengar av Netanyahu-regjeringa sin krig på Gazastripa.

I intervjuet, som vart sendt på det amerikanske TV-programmet «Dr. Phil Primetime» natt til fredag, snakka dei to om den lenge varsla invasjonen av Rafah og om forholdet til USA.

USA, som er Israel sin største våpenleverandør og nærmaste allierte, har gått frå å gi full støtte til å uttrykke bekymring for sivile og truge med å halde igjen våpenleveransar.

– Eg håpar at vi kan overvinne usemjene våre no. Men vi vil gjere det vi må for å beskytte landet vårt og framtida vår, sa Netanyahu.

Torsdag heldt president Biden ein tale der han truga med å trekke delar av støtta til Israel i krigen mot Hamas. USA er Israel sin nærmaste allierte og største våpenleverandør. Foto: Morry Gash / AP

Erkjente skuld for 7. oktober

Dr. Phil sin motivasjon for intervjuet var å sette fokus på terrorangrepet 7. oktober 2023, sa han sjølv.

Regjeringa gjorde fleire feil den dagen, innrømde Netanyahu.

– Fleire feil skjedde den dagen, openbert. Først og fremst frå regjeringa si side. Folket var ikkje beskytta.

Demonstrantar i Jerusalem krev ein avtale for å få lauslate dei israelske gislane som Hamas bortførte under terrorangrepet i oktober i fjor. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

– Korleis skil de mellom Hamas og sivile?

Biden-administrasjonen har sagt at dei ikkje kan støtte ein storskala invasjon av Rafah, sør i Gaza, utan ein truverdig plan for å beskytte sivile.

– Korleis skil de mellom Hamas og sivile palestinarar på Gazastripa? spurde Dr. Phil Netanyahu, og viste til at fleire hevdar at ein del av Hamas sin taktikk er å halde seg tett på sivile.

Netanyahu svarte ikkje direkte på spørsmålet, men sa at taktikken gjer jobben mykje vanskelegare for det israelske forsvaret.

Palestinarar i Rafah har fått beskjed frå IDF om å forlate byen, elles vil dei bli bomba. UNRWA melder at rundt 80.000 menneske har forlate byen sidan ordren kom måndag morgon. Foto: AFP

NRKs Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal stilte det same spørsmålet då han intervjua David Mencer, talsperson for den israelske regjeringa.

– Vi har følgt gullstandarden når vi har målretta krigen mot terroristar, og fått sivile unna farlege område, svarte Mencer.

– EU seier at de bruker svolt som eit våpen mot 2,2 millionar folk på Gazastripa. Det høyrest ikkje ut som ein gullstandard, sa Wolasmal.

Born i flyktningleiren i Rafah sør på Gaza, framfor eit kvitt telt med skrifta «Takk Columbia-studentar». Studentar og andre som er imot Israel sin krigføring på Gazastripa, samt USA sin støtte til dette, har demonstrert ved fleire amerikanske universitet dei siste vekene. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Kan halde igjen meir våpen

Netanyahu si regjering var lenge stille om at Washington heldt tilbake ein leveranse av luftbomber til Israel førre veke. Men denne veka gjekk Biden offentleg ut og sa at dette var ein del av ei åtvaring mot å gå inn i Rafah.

– Sivile har vorte drepne i Gaza på grunn av bombene. Det er berre feil, sa han i eit intervju med CNN.

Han truga med å stanse fleire av dei amerikanske våpenleveransane til Israel om militæret går inn i Rafah med bakkestyrkar.

– Du kan ikkje støtte Israels rett til sjølvforsvar, og så motarbeide det når Israel forsvarar seg sjølv, var Netanyahu sin kommentar til dette i intervjuet med Dr. Phil.

– Vil slåst med berre nevane

Sjølv om USA skulle stanse våpenleveransane til Israel, har IDF allereie fått nok våpen frå dei til å gå vidare med invasjonen av Rafah.

Netanyahu sa til Dr. Phil at Israel er budd på å stå aleine i krigen. Han viste inga bekymring for at ein eventuell stopp i våpenleveransar kan prege utfallet av krigen.

– Eg har sagt at vi vil slåst med berre nevane om vi må. Men eg forsikrar deg om at vi har meir enn berre nevane våre, sa han.

Oppryddingsarbeid etter israelske bombeangrep i Rafah tysdag. Foto: Reuters

Israel har sidan natt til måndag bomba delar av Rafah, der over ein million palestinarar søker tilflukt etter at andre byar i Gaza har vorte bomba sunder og saman. 600.000 av dei som oppheld seg i byen er barn, ifølge Unicef.

Fleire statsleiarar og humanitære organisasjonar verda over har åtvara mot at ein invasjon av byen vil bli eit blodbad for sivile.