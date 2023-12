Det sier Israels generalstabssjef Herzi Halevi da han søndag kveld sa at invasjonen har startet.

Generalstabssjef Halevi sa at offensiven i sør vil følge samme mønster som offensiven i Nord-Gaza.

Han sa at er offensiven er innledet rett nord for Khan Younis.

Målet er at innsatsen skal utvides til hvert eneste område i Gaza der Hamas har tilstedeværelse.

Så langt er det ikke kommet rapporter om hvordan det går med kampene på bakken.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, sier at en invasjon av sør vil bli enda verre for sivile enn i nord.

– Det vil bli verre enn i Nord-Gaza. Dels fordi befolkningen er mer sårbare for angrep siden de allerede har vært utsatt for snart to måneders bombing. Og dels fordi Hamas-soldatene følger en befolkning som er presset sammen på et enda mindre område, sier Heier.

Kraftige luftangrep

Etter at den ukelange våpenhvilen tok slutt fredag, har Israel i tre dager gjennomført intense flyangrep, melder BBC.

Innbyggere i Khan Younis sør på Gaza sier at angrepene er de kraftigste de har opplevde under den snart to måneder lange krigen.

Ifølge helsemyndighetene på Gaza er over 500 mennesker drept siden Israel gjenopptok bombingen. Siden krigen begynte er over 15.500 mennesker drept på Gaza.

Israel angrep lørdag bygninger i Khan Younis med fly. Du trenger javascript for å se video. Israel angrep lørdag bygninger i Khan Younis med fly.

– Store infrastruktur-ødeleggelser

Sjef Landmakt ved Krigsskolen, Sigbjørn Halsne, sier at det er vanskelig å si hvordan en bakkeinvasjon av Sør-Gaza vil arte seg.

– De sier invasjonen skal følge samme mønster som i nord. Da vil det innebære kombinerte bankenheter kombinert med flyangrep. Og en veldig metodisk fremrykning som går inn bydel for bydel, sier han.

Halse tror de israelske styrkene vil søke å isolere området etter område. Som i nord vil det følge ganske store infrastruktur-ødeleggelser, sier han.

Halsne sier at Israel fører en operasjon med tre formål.

- Det ene er å befri gislene. Det andre er å ødelegge Hamas i militære evne. Og det tredje er å ødelegge Hamas i evne til å styre Gaza, altså den politiske infrastrukturen deres.

Himmelen over Khan Younis var søndag kveld opplyst av israelske lysbomber. Foto: Reuters

Tettere med folk i sør

I tillegg til de mange som bor i sør, er det sørlige Gaza også fullt av mennesker som har flyktet fra kampene i nord.

Halsne sier at det gjør at man kan anta å gjøre operasjonene enda farligere for sivile.

Israel har sagt at innbyggere i sør skal dra til spesielle soner, men det blir enda vanskeligere etter at deler av området nå blir invadert.

– Så kan vi også få den samme problematikken rundt sykehus som vi så i nord, sier Halsne.

James Elder fra Unicef beskriver sykehuset Nasser Medical Hospital i Khan Younis som en «krigssone».