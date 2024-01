Voldsomme kamper har rast mellom israelske soldater og styrker fra Hamas rundt byen Khan Yunis i Sør-Gaza i flere dager.

Ifølge nyhetsbyrået AFP fortsetter også Israel å bombe mål i denne største byen i området på lørdag. Flere tusen palestinere skal ikke ha klart å komme seg unna områdene med kamper.

Titusener av palestinere har flyktet lenger sør til byen Rafah på grensa mot Egypt.

NYE ANGREP: Palestinere ser på ødeleggelser etter et bombeangrep i byen Rafah i den sørlige delen av Gaza i dag. Foto: AP

Ifølge FN har de fleste av de 1,7 millionene palestinere som er drevet på flukt på grunn av krigen, samlet seg rundt Rafah.

Palestinske helsemyndigheter har meldt om svært mange sivile som er blitt drept i de israelske angrepene i Khan Younis.

Militæret i Israel sier de har drept minst elleve væpnede menn i kampene i Khan Younis sør på Gazastripen det siste døgnet.

Konkrete krav fra domstolen

Det var i går FN-domstolen i Haag, ICJ, bestemte at anklagene om at Israel gjennomfører et folkemord i Gaza skal tas opp av retten. Det er Sør-Afrika som har tatt opp saken.

GRANSKER FOLKEMORD-ANKLAGER: Den internasjonale domstolen i Haag kom i går med en rekke krav til Israel. Foto: Reuters

Dette kan det ta flere år å ta stilling til.

Men i kjennelsen i går forlangte domstolen at det øyeblikkelig blir innført flere hastetiltak.

Israel skal innføre tiltak for å hindre et folkemord

Israel må sørge for at handlingene til det israelske militæret ikke bryter med folkemordkonvensjonen

Israel må hindre og straffe direkte og offentlige oppfordringer til folkemord

Israel må med en gang sikre mer humanitær hjelp til sivile i Gaza

Israel må innen en måned levere en rapport om hvilke tiltak de har satt i gang for å hindre et mulig folkemord

Hamas og andre militser må sette fri gislene

– Som forventet

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser fullstendig kravene fra FN-domstolen.

– Israel kjemper en rettferdig krig uten sidestykke, sier han i en uttalelse, og han kaller avgjørelsen fra ICJ «skandaløs».

IKKE OVERRASKET: Jusprofessor Jo Stigen ved Universitetet i Oslo sier det kunne forventes at Israel ville fortsette krigføringen i Gaza. Foto: UiO

Det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter at de fremdeles mener at folkemordanklagene mot Israel er grunnlause.

Det er på denne bakgrunnen Israel fortsetter angrepene og kampene på Gazastripen.

– Det som skjer nå er som forventet, dessverre, sier Jo Stigen til NRK. Han er jusprofessor og folkerettsekspert ved Universitetet i Oslo.

Han viser til at FN-domstolen ikke har pålagt Israel å innføre en våpenhvile i Gaza. Israelerne har fått ordre om blant annet å bedre de humanitære forholdene for palestinerne.

Opp i sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd skal møtes onsdag etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag kom med sin kjennelse i går.

Det er Algerie som har bedt om møtet.

Som medlem av domstolen, er Israel bundet av vedtak som kommer der.

Men domstolen har ingen tvangsmidler til å gjennomføre vedtakene.

VANSKELIG Å FLYKTE: Røyk over byen Rafah sør i Gaza fra kamper mellom israelske soldater og styrker fra Hamas. Bildet ble tatt for to dager siden. Foto: AFP

Den norske eksperten tror ikke at møtet i sikkerhetsrådet vil føre til noe konkret.

– USA har vetorett i FNs sikkerhetsråd, og dette med veto gjør at rådet er ganske lammet, understreker Stigen.

Men han tror at kjennelsen i FN-domstolen vil ha en virkning på sikt.

– Israelerne vil nok vise at de vil forbedre de forferdelige forholdene palestinerne nå lever under, med mangel på vann, strøm, mat og helsevesen.

Folkemordkonvensjonen ble vedtatt i 1948 i kjølvannet av annen verdenskrig og holocaust. Den skulle hindre at noe lignende skjedde igjen.

Stanser støtte til palestinske flyktninger

USA, Canada, Australia, Italia, Finland og Storbritannia stanser inntil videre støtten til UNRWA. Dette er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

Israelske myndigheter anklaget først UNRWA-ansatte for å ha deltatt i terrorangrepet på Israel den 7.oktober.

MANGLER DET MESTE: Palestinske flyktninger i Rafah på jakt etter vann. Foto: AFP

Mistankene dreier seg om tolv personer, ifølge USAs utenriksdepartement.

UNRWA sier at flere ansatte har blitt sagt opp som følge av opplysninger som har kommet fram.

Norske myndigheter vil ikke stanse støtten til FN-organisasjonen.

– Situasjonen for befolkningen i Gaza er katastrofal, og UNRWA er den viktigste humanitære organisasjonen der, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Han påpeker at internasjonal støtte til Gazas befolkning nå er mer nødvendig enn noensinne.

Eide legger til at meldingene om at UNRWA-ansatte skal ha vært involvert i angrepet på Israel 7. oktober, er dypt opprørende. Norge stiller seg positiv til UNRWAs gransking av saken.