Påstandane blir spreidde i sosiale medium der falske filmar viser gråtande barn som er teke frå foreldra sine, skriv SVT.

Mikael Tofvesson som er operativ sjef i Myndigheten for samfunnsvern og beredskap (MSB) seier utviklinga er alvorleg.

– Formålet er å villeie og skape eit negativt bilete av Sverige.

Psykologisk krigføring har vorte ein stadig større trussel. Svenske styresmakter og kommunar blir dagleg utsette for angrep som inneheld desinformasjon, ifølgje MSB.

Seier det er krig mot islam

Kampanjen starta rett før nyttår, men spreiinga av filmane har vakse kraftig den siste veka, melder Sveriges Radio.

Avsendarane hevdar at den svenske sosialtenesta, skular og domstolar bortfører barn med barnevernsloven i hand.

Dette blir gjort, blir det påstått, for å fjerne barna frå den muslimske bakgrunnen deira som ein del av ein «krig mot islam», skriv nettsida Doku.nu som har kartlagt kampanjen.

Fyrer opp under mistillit

Ifølgje Doku.nu deltek islamistiske miljø både i Sverige og i utlandet i kampanjen. I lukka grupper med fleire titusen medlemmar blir konspirasjonsteoriane spreidde. Det blir bygd opp under mistillit mot styresmaktene og apati.

Det blir påstått at styresmaktene i Sverige er rasistiske og kriminelle, og at landet kjempar mot islam.

«Barnevernstilsette i svenske kommunar er kriminelle kjeltringar og lovlause bråkmakarar. Dei gjer seg skuldig i krigslovbrot mot menneskja, spesielt mot barn, innvandrarar og muslimske familiar. Sverige er i ferd med å bli ein terrorist-stat ved hjelp av barnevernslova som tek frå barn og foreldre grunnleggjande menneskerettar,» vert det hevda.

I sosiale medium blir det hevda at barna blir plasserte i ikkje-muslimske fosterfamiliar der dei blir tvinga til å ete svinekjøt og drikke alkohol. Dei vert tvinga til å skifte namn og religion og må bere kristne kors. Jenter vert valdtekne og tvinga til å ta av hijaben.

Planlegg mottrekk

Mikael Tofvesson i MSB seier til Sveriges Radio at han ser alvorleg på desinformasjonen som blir spreidd, men han vil ikkje seier korleis svenske styresmakter vil svare.

Mikael Tofvesson seier svenske styresmakter planlegg eit mottrekk. Foto: SVT

– Akkurat no samarbeider vi med andre etatar for å finne ut kva som må gjerast og kva for mottrekk vi skal planlegge. Kva det tyder i detalj vil eg ikkje gå inn på sidan vi er utsette for eit koordinert åtak, seier han.

Også norsk barnevern har vore utsett for fleire kampanjar styrt frå utlandet. I alt 35 norske saker der barn er tekne frå foreldra er tatt inn i den europeiske menneskerettsdomstolen. EMD.