Iranske Elnaz Rekabi skal vera sakna etter å ha klatra utan hijab i Seoul

Den iranske utøvaren Elnaz Rekabi (33) skal ha vore sakna sidan ho deltok i det internasjonale klatremeisterskapet i Seoul i Sør-Korea på søndag, ifølge persiske BBC.

Ei velinformert kjelde seier til BBC at venene hennar ikkje har fått kontakt med ho sidan då.

Rekabi klatra utan hijab, og bilda av konkurransen blei mykje delt på sosiale medium, skriv kringkastaren.

– Motet Elenaz viste i går, det kjem til å inspirera millionar av iranske jenter.

Det seier leiaren for norske Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, som sjølv har vakse opp i Iran.

Han seier Den islamske republikken Iran er avhengig av at folk fryktar dei, slik at dei ikkje skal bryta regler og lover. Det er grunnen til at hijab er så sentralt, seier han.

– Derfor gjer dei alt dei kan for å iallfall redda mest mogleg av sin autoritet. I tillegg vil det setta eit døme for andre idrettsutøvarar, og alle jenter i Iran, seier han.

Tysdag formiddag blei ei ny historie på Rekabi sin Instagram delt, der ho visstnok beklagar for å ha skapa uro blant folk.

Bildet har svart bakgrunn og kvit tekst.

– Under finalen i det asiatiske meisterskapet, på grunn av dårlig timing og en hasteinnkalling for å klatre, hadde jeg feil bekledning, står det i historien.

Det er usikkert om det er Rekabi sjølv som har skrive innlegget, om det er nokon andre eller om ho kan ha blitt pressa til å skriva det.

Då den iranske fotballspelaren Sardar Azmoun (27) delte kritikk mot det iranske regimet på Instagram, tok det ikkje lang tid før innlegga hans blei sletta.

Fleire er bekymra

BBC skriv at dei har vore i kontakt med hotellet det iranske laget budde på i Seoul. Ifølge hotellet sjekka laget ut måndag morgon.

Etter planen skulle laget returnera til Iran på onsdag.

Tysdag morgon tvitra BBC-anker Rana Rahimpour at Rekabi var på flyet tilbake til Tehran to dagar før planen.

– Det er bekymringar om hennar tryggleik, skriv Rahimpour.

Det internasjonale sportsklatringsforbundet (IFSC) har publisert eit utsegn på sine eigne nettsider der dei skriv at det er mykje informasjon om hendinga, og at dei prøver å etablera fakta.

– Vår forståing er at ho er på veg tilbake til Iran, og me vil halda fram med å følga med på utviklinga ved hennar tilkomst, skriv forbundet.

– IFSC støtter fullt ut rettane til atletane, deira val og ytringsfridom.

Den iranske ambassaden skriv på Twitter at Rekabi og resten av laget reiste tilbake til Iran tidleg tysdag morgon.

Ambassaden avviser sterkt det dei kallar «dei falske nyheitene og feilinformasjonen» om Rekabi.

Pålagt iransk kleskode

I fjor blei Rekabi den første iranske kvinna som vann ein medalje i eit internasjonalt klatremeisterskap, skriv The Guardian. Denne gongen fekk ho fjerde plass.

Få kvinnelege idrettsutøvarar frå Iran har konkurrert utan å dekka til håret, slik som dei er lovpålagt av iranske myndigheiter. Kleda skal også dekka både armar og bein.

I 2019 vann den iranske boksaren Sadaf Khadem ein kamp i Frankrike, der ho var berrhovuda og kledd i shorts.

Etter kampen sende iranske myndigheiter ut ein arrestordre for ho, og Khadem bestemte seg for å bli i Frankrike, skreiv The Guardian i 2019.

Store protestar

Den iranske utøvaren si forsvinning kjem samtidig som det er store protestar i Iran etter at Mahsa Amani (22) døyde i moralpolitiet si varetekt.

Ho skal ha blitt arrestert for å ha bore hijaben på feil måte.

Protestane braut ut den 16. september, same dag som Amani døydde.

Ifølge menneskerettsgruppa Iran Human Rights (IHR) i Oslo er minst 215 menneske drepne under protestane i Iran.

Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen HRANA anslår at 222 menneske er drepne i eller etter demonstrasjonane.

Av dei skal 26 vera barn, og dei yngste offera skal vera 12 år, hevdar organisasjonen.