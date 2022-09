Nå går mannen som står med 40 mål på 64 landskamper til angrep på regimet i hjemlandet. Han han fått nok av kvinneundertrykkelse og støtter protestene som har oppstått etter at Mahsa Amini døde etter å ha blitt pågrepet av moralpolitiet.

22-åringen hadde vist for mye hår under hijaben. For det ble hun tatt med til politistasjonen i Irans hovedstad Teheran, der bilder viser henne segne om. Vitnebeskrivelser peker på at hun ble slått av politiet. I kjølvannet har tusenvis av innbyggere strømmet til gatene.

Nå har også Azmoun fått nok.

Han trosse munnforbudet som han er ilagt som iransk landslagsspiller med en krystallklar melding på Instagram:

– Se hva dere gjør med folket vårt. Skam dere! Dere dreper uten å nøle. Lenge leve iranske kvinner!

PUBLISERTE PÅ INSTAGRAM: Sardar Azmoun

Ikke lenge etter at han gikk ut med meningene sine på sosiale medier, ble alle innleggene hans slettet. En rekke andre landslagsspillerne sluttet å følge ham på generalsekretæren i forbundet ordre, ifølge journalisten Armin Ghobadi Pasha. Han jobber i London-baserte Iran International.

På Twitter skriver han at det nå skal være splittelse i spillergruppen. Svenskfødte Saman Ghoddos skal være blant spillerne som er på Azmouns side.

– I verste fall kaster de meg ut av landslaget. Jeg ofrer det (å spille for landslaget) for hver eneste strå av håret til Irans kvinner, skriver Azmoun.

NRK har prøvd å få en kommentar på uttalelsen fra den iranske ambassaden i Norge, foreløpig uten å lykkes.

NØKKELSPILLER: Sardar Azmoun går hardt ut mot regime på sin Instagram-konto. Foto: FARSHAD ABBASI / AFP

Den iranske stjernen har tilbrakt mesteparten av seniorkarrieren i Russland, men ble i sommer klar for Bayer Leverkusen i Bundesliga. Han er ikke den eneste iranske fotballprofilen som har uttalt seg kritisk til regimet.

Den tidligere Bayern München-spilleren Ali Karimi har kommet med støtteerklæringer til Irans kvinner til sine nesten 12 millioner følgere på Instagram.

Nyhetsbyrået Fars – som er kontrollert av den iranske nasjonalgarden – har ifølge Telegraph bedt om at han blir tatt hånd om av politiet.

– Forbundet med risiko

Kjetil Selvik er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og mener den internasjonale fordømmelsen har vært sterkere nå enn under andre demonstrasjoner de siste fem årene.

– Det er forbundet med risiko å komme med så åpen kritikk på flere nivåer. Men nå har myndighetene i Iran mange andre bekymringer akkurat nå. Hvis de får kontroll på situasjonen, så glemmer de ikke denne type uttalelser. Det er modig og et uttrykk for den støtten som mange iranere uttrykker til protestene, selv om de ikke deltar selv.

FORSKER: Kjetil Selvik har en doktorgrad i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris og forsker på stater og regimer i Midtøsten. Foto: CHRISTOPHER OLSSON / Christopher Olssøn

– Det har vært mer internasjonal fordømmelse enn vanlig. Det har vært veldig stor mobilisering blant iranere i andre land, sier Selvik til NRK.

– Det har vært protester før de siste årene som har vært ganske voldsomme de siste fem årene, Men det har vært en litt annen profil på dem, for det har i større grad vært knyttet til levevilkår, prisnivå og mangel på grunnleggende tjenester. Mens nå er det fokus på kvinners slør og at de har stått i første rekke. Det er nytt.

Han mener enkelte av protestene de siste årene har fått lite oppmerksomhet internasjonalt. Og myndighetene har alltid klart å ta tilbake kontrollen.

– De har et sterkt undertrykkelsesapparat, og de har en del av befolkningen som har støttet opp om dette systemet av egen overbevisning og fordi de er indoktrinert til å mene at det er det beste styret og at alternativet vil være skadelig og farlig for Iran.

– Viktig budskap

Moloud Hajizadeh har tidligere jobbet som journalist i Iran, men er nå forfatter i Norge. Hajizadeh var fengslet i hjemlandet for å stille kritiske spørsmål til regimet.

KRITISK: Hajizadeh påpeker viktigheten av at offentlige personer uttaler seg i saken. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hun har lenge kjempet en kamp for blant annet kvinners rettigheter i Iran, og mener det er viktig at Azmoun – og flere – uttaler seg om tema.

– Han hadde aldri kritisert regimet før, mens det var andre protester i Iran tidligere. Dette er første gang noen idrettsutøvere og artister har motarbeidet regimet så direkte og kritisert dem hardt. Denne saken er viktig fordi den har et viktig budskap til det protesterende folket i gatene, og det er at i dag er alle mennesker i Iran samlet, sier Hajizadeh til NRK.

Hun påpeker også at flere har uttalt seg kritisk mot regimet den siste tiden, blant annet den tidligere fotballspilleren Ali Karimi.

– Når kjente skikkelser protesterer og motarbeider som vanlige mennesker, øker håpet og empatien. Denne empatien kan øke styrken til Irans protester. Også folk som protesterer i gatene innser at de ikke er alene, sier Hajizadeh.