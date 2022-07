I november 2019 lander den iranske byråkraten Hamid Noury på Arlanda i Stockholm - lokket dit av løfter om luksuscruise, kvinner og alkohol. Minutter senere blir han pågrepet av svensk politi.

I dag ble 61-åringen dømt til fengsel på livstid i Stockholm tingrett – for drap og krigsforbrytelser.

Det som skjedde mellom juli og september 1988 regnes som ett av de mørkeste kapitlene i moderne iransk historie, som makthaverne ikke vil røre ved eller snakke om. Og hvor ingen – inntil i dag – er blitt stilt til ansvar.

Gikk etter fiender av regimet

– Jeg ble vitne til hundrevis av mord. Det er et mirakel at jeg overlevde, har Iraj Mesdaghi fortalt til SVT. I 10 år var han inn og ut av Irans mest beryktede fengsler.

Iraj Mesdaghi var en av rundt 70 personer fra ulike deler av Europa, USA og Australia, som har vitnet i Stockholm tingrett. Der fortalte de om hva som skjedde under de brutale månedene i 1988.

Flere tusen politiske fanger ble stilt for såkalte dødskommisjoner.

Gjennom avhør skulle kommisjonene teste fangenes lojalitet til det religiøse presteregimet. De som «strøk» ble hengt.

Ifølge vitner ble fangene hengt fem og seks i bredden på midlertidige oppsatte galger. Både heisekraner og lyktestoler ble tatt i bruk. I fengselstak ble kroker montert på rad og rekke.

Likene ble dumpet i umerkede massegraver. Mange familier fikk aldri beskjed om hva som hadde skjedd.

Ingen vet helt hvor mange som ble drept, men anslaget til Amnesty International er rundt 5000 personer.

Ordren om henrettelsene kom fra høyeste hold, fra Irans øverste leder, ayatolla Ruhollah Khomeini.

Ayatolla Ruhollah Khomeini var Irans ubestridte leder etter den islamske revolusjonen i 1979. Og den som gav ordren om å henrette de politiske fangene. Her er Khomeini avbildet 13. mai 1988, like før fatwaen som ledet til fengselsmassakrene. Foto: Sayaad / AP

De drepte var svært unge

Mange av dem som ble henrettet var unge og tilhørte motstandsgruppen Folkets Mujahedin eller andre venstreorienterte grupper.

Fakta om Folkets Mujahedin Ekspandér faktaboks Folkets mujahedin (Mujahedin-e Khalq) ble dannet som en islamsk-marxistisk gruppe i Iran på 1960-tallet og har opp gjennom årene benyttet en rekke navn og forkortelser.

Gruppen ledes av Maryam Rajavi, etter at ektemannen Masud Rajavi forsvant sporløst i 2003. han er etterlyst av Irak for forbrytelser mot menneskeheten.

Ifølge norske og internasjonale eksperter hersker det en ekstrem lydighetskultur i bevegelsen, som har liten eller ingen støtte i Iran.

MeK sto på 1970-tallet bak flere angrep og attentat mot amerikansk mål i Iran.

I 1979 var de med på å bringe ayatolla Khomeini til makten, men røk senere uklar med ham og fortsatte sine aksjoner til de ble tvunget i eksil og slo seg ned i Irak.

På 1980-tallet kjempet de på Iraks side i krigen mot Iran og på 1990-tallet hjalp de Saddam Hussein med å slå ned kurdiske og sjiamuslimske opprør i Irak.

Gruppen sto lenge på både USAs liste over terroristorganisasjoner, men lyktes etter omfattende lobbyvirksomhet med å bli fjernet fra lista i 2012.

Gruppen har i dag base i Albania, etter å ha blitt kastet ut av Irak i 2013.

Mange tidligere støttespillere og medlemmer har de siste tiårene brutt med gruppen og mener den tidligere politiske bevegelsen er blitt en sekt. Kilde: NTB

Den marxistinspirerte bevegelsen hadde arbeidet sammen med de ultrareligiøse, i forsøket på å styrte landets mangeårige hersker, sjahen Muhammed Reza Sjah Pahlavi. Men allerede året etter at det lyktes i 1979, røk de to miljøene uklar.

Under krigen mot nabolandet Irak valgte Folkets Mujahedin å kjempe på Iraks side, for å undergrave prestestyret.

Da den åtte år lange krigen gikk mot slutten, gav Khomeini ordren om at alle fanger som var medlemmer av Folkets Mujahedin eller som var sympatisk innstilt til bevegelsen skulle henrettes.

Det samme med andre sekulære fanger som ikke var tro mot den islamske republikken.

Hørte vennene ble ropt inn til døden

– Vi trodde alle vi skulle dø, fortalte Nasrullah Marandi til det svenske nyhetsbyrået TT.

I likhet med Iraj Mesdaghi satt han i Gohardasht-fengselet utenfor Teheran og vitnet mot den 61 år gamle iraneren.

De som overlevde sommeren 1988 har gjennom år samlet inn navn og bilder av medfanger som ikke var like heldige. Foto: Stina Stjernkvist/tt / NTB

Han sier at 10–12 navn ble ropt opp i grupper og tatt med til en sal som lå vegg i vegg med korridoren. Der møtte fangene døden.

Han husker fortsatt hvordan venner ble hentet ut midt på natten. Han visste at han mest sannsynlig aldri ville få se dem igjen.

Mannen som i dag ble dømt i Stockholm tingrett skal ha vært jurist i Gohardasht-fengselet.

Ifølge vitnene var han med på å plukke ut fangene som skulle stilles for dødskommisjonen i hovedstaden Teheran.

Han skal være også en av dem som ropte fangene opp, når deres skjebne var beseglet.

De som kom levende fra det har fortalt hvordan fangevoktere og fengselsledelse feiret henrettelsene med å spise kake foran øynene på fangene.

Flere hundre demonstranter samlet seg utenfor rettsbygningen i Stockholm da rettssaken startet 10. august. Flere holdt opp bilder av familiemedlemmer eller venner som ble drept. Foto: Tt News Agency / Reuters

Hevder de har tatt feil mann

110 navn var listet opp som drapsofre i de mange tusen sidene med rettsdokumenter i rettssaken som startet i august og var over i mai.

De 110 drapene er hva svenske etterforskere mener de direkte kan knytte til den iranske byråkraten. Drapene skal ha skjedd mellom 30. juli og 16. august.

Selv hevder iraneren at svensk politi har tatt feil mann. Han hevdet i retten at han jobbet i et annet fengsel og at han dessuten hadde permisjon sommeren 1988.

– Jeg håper disse hendene vil bli renvasket – ved hjelp av Gud, sa iraneren etter sitt vitnemål i tingretten og holdt rundt koranen.

Iraj Mesdaghi blir en av nøkkelvitnene under saken mot den 60 år gamle iraneren, som er tiltalt for drap og krigsforbrytelser. Han var også sentral i forsøkene med å få mannen til Sverige. Foto: Stefan Jerrevång/tt / NTB

Lokket til Sverige med kvinner og alkohol

Iraj Mesdaghi er ikke i tvil. Han mener det er rett mann som har sittet på tiltalebenken.

– Jeg satt selv i «dødskorridoren» og så ham der mange, mange ganger, har han sagt til SVT.

Til sammen 50 personer pekte ut Hamid Noury i retten.

Noen fortalte at de kjente ham igjen på stemmen og sa de aldri ville glemme stemmen som kalte inn deres venner til døden. Andre husket ansiktet som gav ordre om tortur av medfanger og dem selv.

Ett av vitnene beskriver den tiltalte som «svært brutal».

Da Iraj Mesdaghi i 2019 fikk nyss om at den tidligere fengselsjuristen vurderte å komme til Sverige, allierte han seg med andre eksiliranere og familiemedlemmer av mannen.

Den svenske dokumentarfilmskaperen Nina Sarvestani fortalte til SVT at de lokket ham med mulighetene for fest, kvinner og alkohol. De bestilte fly og hotell og dokumenterte alt på film.

Nina Sarvestanis bror var en av dem som døde sommeren 1988.

Samlet inn dokument fra 32 fengsler

Iraj Mesdaghi har sammen med andre menneskerettighetsaktivister, eksfanger og etterlatte samlet inn dokumentasjon. Målet var å bevise hva som skjedde, hvem som deltok i henrettelsene og hvem som var dommere i de såkalte dødskommisjonene.

Dokumentene ble sendt til svensk politi og påtalemyndighet, sammen med tipset om at mannen var på vei til Sverige og hvilken dag han ankom.

De svenske justismyndighetene mente dokumentasjonen holdt til en pågripelse.

Så snart mannen hadde satt sine føtter på svensk jord, ble han arrestert.

Svenskene har brukt universell juridistriksjon. Det betyr at en person som har begått krigsforbrytelser kan arresteres og dømmes i et annet land.

Ebrahim Raisi ble tatt i ed som Irans nye president 3. august. Han tilhører den konservative delen av prestestyret. Deltakelsen i dødskommisjonene har kastet skygger over hans karriere. Foto: Atta Kenare / AFP

Med i hemmelig dødskommisjon

Saken i Stockholm har blitt fulgt med argusøyne i Iran. Iranske myndigheter har protestert og den svenske ambassadøren i Teheran har vært inne på teppet.

Det som skjedde i 1988 kaster fortsatt skygge over Ebrahim Raisi, mannen som i fjor ble Irans president.

Raisi har i mange år blitt anklaget for å ha vært med i en av de hemmelige dødskommisjonene. I fjor sommer ble han for første gang tvunget til å svare.

Han sa han kun forsvarte republikken og angret ingenting.

Fakta om Ebrahim Raisi Ekspandér faktaboks Født i 1960 i Irans største by Mashhad, som huser landets største sjiahelligdom.

Faren døde da han var fem år.

Fulgte i farens fotspor og begynte som 15-åring på en sjiamuslimsk presteskole i den hellige byen Qom.

Bruker svart turban, som hos sjiaprester knyttes til etterkommere av profeten Muhammed.

Deltok som student i demonstrasjonene mot sjahen, som ble styrtet i revolusjonen i 1979.

Sluttet seg til rettsvesenet og arbeidet som aktor i den nye islamske republikken.

Fikk opplæring av ayatolla Khamenei, som ble president og deretter Irans øverste leder.

Som 25-åring ble Raisi nestleder i påtalemyndigheten i Teheran.

Var en av fire dommere i tribunalene fra 1988 som ble kjent som «dødskomiteene».

Komiteene dømte tusenvis av politiske fanger til døden, de fleste av dem fra venstreopposisjonelle Folkets mujahedin (MEK).

Ifølge menneskerettsgrupper ble rundt 5.000 menn og kvinner henrettet og lagt i umerkede massegraver.

Raisi ble leder for påtalemyndigheten i Teheran, og i 2014 ble han riksadvokat.

Ble i 2016 utnevnt av Khamenei til å lede en av Irans viktigste og rikeste religiøse stiftelser, som kontrollerer en rekke veldedige prosjekter og organisasjoner.

Stilte i 2017 til presidentvalg og kom på andreplass, 19 prosentpoeng bak vinneren Hassan Rouhani.

Utnevnt i 2019 til øverste leder for rettsvesenet som året etter henrettet minst 246 personer, ifølge Amnesty.

Innførte reformer som blant annet førte til færre dødsdommer for narkoforbrytelser.

Vant presidentvalget 18. juni med 62 prosent av stemmene og ble tatt i ed som president 3. august. Kilde: NTB/BBC

«Den mørke sommeren» er fortsatt en omstridt hendelse.

Hossein Ali Montazeri var en av revolusjonslederne fra 1979 og opprinnelig utpekt som arvtaker til ayatolla Khomeini. Han var kritisk til ordren om fangehenrettelsene, men da han ytret seg om dette ble han raskt avsatt og skjøvet ut i kulden.

Montazeri har beskrevet det som skjedde i 1988 «som den største forbrytelsen i historien til den islamske republikken».

Nå avdøde ayatolla Hossein Ali Montazeri falt i unåde etter å ha kritisert fangehenrettelsene. På 1990-tallet måtte han også i fengsel, selv om han opprinnelig var påtenkt som Irans leder. Foto: Hasan Sarbakhshian / AP

