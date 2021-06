– Som iraner forventer jeg at den nye presidenten og regimet gjør livet lettere og bedre for oss, sier Elnas om presidentvalget.

Hun og venninnen Raha studerer økonomi og regnskap. De sitter på en benk i sentrum av Teheran og nyter sommeren.

Begge er iført den svarte kappen kvinnene må bruke. Under er de kledd i T-skjorte og jeans, og har joggesko. Ned mot nakken henger løsthengende svarte tørklær. Som mange unge kvinner i Iran tøyer de grensen lengst mulig for det obligatoriske hodeplagget.

Iranske kvinner i Teheran står i kø for å stemme i presidentvalget fredag. Foto: Morteza Nikoubazl / AFP

– Vil ikke stemme på noen av dem

De er klare på at de ønsker seg en bedre fremtid. For dem er den økonomiske tilstanden i landet det aller viktigste. Arbeidsløsheten blant unge iranere er skyhøy. Det er vanskelig å finne jobber også for dem med god utdannelse.

– Og får du jobb, er uansett lønnen så lav at du ikke klarer å spare noe til fremtiden, alt går med til å betale utgifter, forteller de med oppgitt mine.

– Om det fortsetter som nå, kommer alle til å tenke på å emigrere fra Iran, mener Elnas.

Raha, som er 21 år, er førstegangsvelger. Men hun har ikke tenkt å debutere ved valgurnene.

– Jeg vil ikke stemme på noen av dem, sier hun bestemt om kandidatene.

Det konservative Vokterrådet, som bestemmer hvilke kandidater som får stille, valgte ingen politikere som står for endring og reformer.

Ebrahim Raisi (midten) forlater den andre av flere TV-sendte presidentdebatter. Men debattene har ikke klart å få opp engasjementet hos velgerne. Foto: Morteza Fkharinazhad / AP

– Halvt demokratisk, halvt autoritært

Avgjørelsen om ikke å stemme deler Raha med flere. Den politiske veteranen Mostafa Tajzadeh skal for første gang ikke stemme ved et presidentvalg.

– Dette valget er ikke fritt og har heller ingen konkurranse. Vi har et system som er halvt demokratisk og halvt autoritært. Derfor er våre valg aldri helt frie. Men det har alltid vært konkurranse mellom kandidatene, sier han.

– Nå er det ikke engang det. Alle kandidatene fra reformleiren er diskvalifisert. Og resultatet er klart på forhånd, sier Tajzadeh og sukker frustrert.

Mostafa Tajzadeh er svært kritisk til hvordan de konservative nærmest har «kuppet» det kommende presidentvalget. Foto: Sidsel Wold / NRK

Mostafa Tajzadeh var en av de 590 som registrerte seg som kandidat til presidentvalget. Men i likhet med 583 andre fikk han stempelet «ikke kvalifisert».

Det er det mektige Vokterrådet på 12 medlemmer som avgjør hvem som får stille til valg. I år var det ekstra strengt. Kun sju stykker slapp gjennom presidentnåløyet. Fem konservative og to passe moderate.

Tajzadeh har sin teori om hvorfor.

Øverste leder foran presidenten

I Iran er det ikke presidenten, tross tittelen, som bestemmer. Det gjør «øverste leder». Han er over presidenten. Over nasjonalforsamlingen. Over Vokterrådet. Over de fleste.

Fakta om Irans politiske system Ekspandér faktaboks Konstitusjonell islamsk republikk, bygget på prinsippet om at staten skal styres av islamske skriftlærde.

Den politiske makten er delt mellom folkevalgte myndigheter og islamske teologer i ulike organer, samt militæret – først og fremst Revolusjonsgarden.

Den øverste lederen og Vokterrådet har siste ord.

Ekspertforsamlingen utnevner den øverste lederen, siden 1989 ayatolla Ali Khamenei (82). Han er statsoverhode, religiøs leder og øverstkommanderende for de væpnede styrker. Han kontrollerer rettsapparatet, forsvars-, sikkerhets- og etterretningsorganer og medier.

Presidenten er regjeringssjef og har øverste utøvende makt, men kontrollerer for eksempel ikke militæret.

Lovgivende makt er lagt til parlamentet med 290 folkevalgte. Kristne iranere har to representanter, jøder og zoroastere har én hver. Parlamentet utformer lover, ratifiserer internasjonale avtaler og godkjenner statsbudsjett.

Presidenten og parlamentet velges i allmenne valg for fire år.

Vokterrådet består av seks geistlige utpekt av Khamenei og seks jurister utnevnt av parlamentet etter forslag fra rettsapparatets leder. Alle kandidater som stiller til valg, må godkjennes av rådet, som også overvåker selve valget.

De folkevalgtes vedtak må også godkjennes av Vokterrådet, som til tider har skrotet 40 prosent av vedtatte lover.

Ekspertforsamlingen har 86 geistlige som velges av folket for åtte år. De overvåker den øverste lederen, har makt til å avsette ham (har aldri skjedd) og utpeker hans etterfølger. (Kilder: NTB, Store norske leksikon, Britannica, PBS)

Mannen som har innehatt denne posisjonen siden 1989, er ayatolla Ali Khamenei. Han er 82 år, og Tajzadeh tror han har begynt å tenke på en etterfølger.

Ayatolla Ali Khamenei har vært Irans mektigste mann siden 1989. Foto: - / AFP

– Derfor ønsker den konservative delen av Iran å skaffe seg kontroll over hele maktapparatet, sier han.

– De ønsker å forberede maktoverføringen, uten innblanding fra politiske rivaler og folkevalgte.

Khamenei var president i nær åtte år før han tok steget opp på det øverste trinnet i det iranske makthierarkiet. Nå mener flere å se at mønsteret gjentar seg. Khamenei ønsker å sørge for at de mest konservative holder på makten.

Mostafa Tajzadeh går så langt som å kalle det som skjer i presidentvalget et «valgkupp».

Selv var Tajzadeh sentral i kretsen rundt Mohammad Khatami, reformpresidenten som styrte fra 1997 til 2005. Han har vært presidentrådgiver, viseinnenriksminister og visekulturminister.

Mostafa Tajzadeh sammen med sin kone da han registrerte seg som presidentkandidat 14. mai. Foto: - / AFP

I nærmere sju år satt han i det beryktede Evin-fengselet i Teheran, etter at han ble arrestert under de store demonstrasjonene etter presidentvalget i 2009. Før det var han ilagt yrkesforbud i tre år.

Selv sier Vokterrådets talsmann Abbas Ali Kadkhodaee til NRK at politiske holdninger ikke vektlegges når kandidater godkjennes.

– Vokterrådet har aldri har valgt folk i henhold til deres politiske perspektiver. Kvalifiseringsprosessen er basert på valgloven og konstitusjonen, insisterer Kadkhodaee.

Fra sju til fire

Den mulige etterfølgeren Tajzadeh snakker om, er Ebrahim Raisi.

Ebrahim Raisi ble slått av Rouhani for fire år siden Nå håper han det er hans tur til seier. Foto: Wana News Agency / Reuters

Han er sjef for prestestyrets rettsvesen, tidligere dommer og en nær alliert av Ali Khamenei. Han regnes som ultrakonservativ, en såkalt «hardliner» og en garantist for den islamske revolusjonen.

Hassan Rouhani har sittet som president i åtte år. Mange er skuffet over hvor lite som endret seg. Foto: - / AFP

Han stilte i presidentvalget for fire år siden, men ble grundig slått av sittende president Hassan Rouhani, som tilhører den reformvillige delen av prestestyret.

Tajzadeh mener de konservative nå gjør alt for å sikre Raisi seieren.

De opprinnelige sju kandidatene er plutselig blitt til fire. Tre har trukket seg de siste dagene, trolig for å øke mulighetene til de gjenværende. En ikke ukjent taktikk i Iran.

200 folkevalgte fra den konservative siden har kommet med støtteerklæringer til Raisi og ber innstendig velgerne om å stemme på ham.

Fakta om presidentvalget i Iran Ekspandér faktaboks Presidentvalget avvikles fredag 18. juni – med sju presidentkandidater å velge mellom.

Det er i tillegg valg på kommunestyre, og seks kandidater vil bli valgt inn i ekspertrådet. Ekspertrådet er et mektig organ som holder oppsyn med Irans øverste leder og som – når han dør – velger hans etterfølger.

59 millioner iranere er stemmeberettigede.

Rundt 70.000 valglokaler vil være åpne fra kl. 07 fredag til kl. 02 lørdag. Den lange åpningstiden er et smitteverntiltak for å forhindre for mange folk i lokalene samtidig. Iran har vært det hardest rammede landet i Midtøsten av pandemien.

Rundt 250.000 medlemmer av sikkerhetsstyrkene skal være på plass for å sikre at valgavviklingen går greit.

Hvis ingen av de sju presidentkandidatene vinner med alminnelig flertall, går de to med flest stemmer videre til andre runde, som blir 25. juni.

Valgresultatet kan bli offentliggjort allerede lørdag. (Kilde: AFP/NTB)

Den som skal prøve å gi den religiøse dommeren et snev av konkurranse, er tidligere sentralbanksjef Abdolnasser Hemmati.

Han var en av to moderate som slapp gjennom nåløyet.

Den andre, en tidligere visepresident for nevnte Mohammad Khatami, gav seg på onsdag, trolig for å øke sjansene til eks-sentralbanksjefen.

Tidligere sentralbanksjef Abdolnasser Hemmati er den eneste moderate kandidaten velgerne kan stemme på. Foto: Wana News Agency / Reuters

Velgerne er motløse

Valgdeltakelsen forventes å bli rekordlav, rundt 40 prosent. Det blir i så fall den laveste siden den islamske revolusjonen i 1979.

For fire år siden møtte 73 prosent av velgerne opp, i håp om at gjenvalg av Rouhani skulle sikre dem en bedre fremtid.

De stemte på en president som hadde åpnet diplomatiske kanaler mot Vesten og som satset alt på at den internasjonale avtalen som kontrollerer det iranske atomprogrammet skulle fjerne de økonomiske sanksjonene mot landet.

Atomavtalen som ble inngått med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU skulle gi vekst og arbeidsplasser.

Men slik gikk det ikke.

Tidligere president Donald Trump trakk USA ut av avtalen og innførte sanksjonene igjen. Selv om EU og de europeiske landene har forsøkt å holde liv i avtalen og omgå de amerikanske sanksjonene, har det vært vanskelig. Og Rouhani og den reformvillige fløyen står igjen på tapersiden.

Nå er de superkonservative på vei tilbake igjen. Og optimismen hos folket er borte.

Skuffet over økonomien

– Jeg har ingen kandidater å velge mellom. Ingen av dem representerer meg, sier den unge mannen vi treffer på en skyggefull benk i en stille gate i Teheran sentrum.

Mohammed er en av mange iranere som er skuffet over at de siste årene ikke ble slik de lå an til. Foto: Sidsel Wold / NRK

Mohammed, som han heter til fornavn, jobber som salgsagent for et iransk selskap. Han var en av de mange som stemte på Hassan Rouhani sist, og er skuffet over hvordan det har gått.

Styresettet er ikke blitt noe bedre, den utbredte korrupsjonen er den samme, nasjonaløkonomien står i stampe og prisene stiger og stiger. Det er mangel på medisiner og andre importerte varer. Og flere og flere må bruke sparepengene sine for å klare seg.

Mange ble også skuffet over hvordan protestene mot den sterke prisstigningen for et par år siden brutalt ble slått ned.

Ebrahim Raisi har profilert seg med anti-korrupsjonskampanjer og har lovet å satse på økonomien. Selv om han tilhører den konservative fløyen, sier han at han vil etterleve atomavtalen.

Hemmati på sin side forsøker å appellere til de moderate velgergruppene med løfter om å bedre det politiske og økonomiske forholdet til Vesten.

Han har flere ganger uttalt i valgkampen at det er de konservatives uforsonlige og harde linje mot omverden som har skapt den økonomiske kollapsen i landet.

Selv om valgplakatene er hengt opp i den gamle basaren i Teheran, hjelper det lite på velgernes stemmelyst. Foto: Morteza Nikoubazl / AFP

Alarmklokkene ringer

Velgernes uvilje mot å delta i valget har fått alarmen til å gå i systemet.

Øverste leder ayatolla Ali Khamenei sier det er en religiøs plikt å delta. Han hevder at et lavt oppmøte vil føre til at presset utenfra vil øke.

– Jeg stilte ham dette spørsmålet på Twitter: Hvis han ønsker seg en sterk valgdeltakelse, hvorfor har han da diskvalifisert så mange som ønsket å stille, forteller Mostafa Tajzadeh.

Han har ikke fått noe svar og konkluderer selv:

– Resultatet er det viktigste nå. Raisi kan bli valgt til president med samme antall stemmer eller langt færre stemmer sammenlignet med da han tapte i 2017, sier Tajzadeh.

Også president Hassan Rouhani ber velgerne bruke sin demokratiske rett og har kritisert Vokterrådets harde utsiling.

Opposisjonen selv er splittet. Noen oppfordrer velgerne til å boikotte valget, andre ber dem møte opp og støtte den ikke-konservative kandidaten.

Kvinner holder opp plakaten med bilde av Ebrahim Raisi under en støttedemonstrasjon denne uken. Han har stor støtte blant de religiøse og er prestestyrets foretrukne kandidat. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Det beste eller «minst verste»

Noen ser Ebrahim Raisi som det beste eller «minst verste» alternativet i dagens stagnerte situasjon.

Ved en stor plakat av Raisi, møter vi en mor og en datter, begge kledd i svarte chadorer. Kun øynene er synlige over det lyseblå munnbindet under den heldekkende kappen.

– Ja, jeg skal stemme. På Raisi, forteller moren.

– Fordi han støtter de undertrykte, supplerer datteren, Leily Judahki.

Også broren kommer gående, kledd i jeans og T-skjorte. Håret er bundet i en hestehale. Mehdi Judahki, som er fotograf, har tatt samme valg som søsteren.

– Jeg skal stemme på Raisi. Jeg håper han tar tak i all korrupsjonen i landet. Og situasjonen for de unge, vi trenger jobber. Han må også hjelpe dem som er svakest i samfunnet, sier han.

Likevel, det er ikke nok til å overtale Mohammed, som stemte på Rouhani ved forrige valg.

– Så du skal ikke stemme?

– Nei, ingen av kandidatene representerer meg, svarer han.

Og er på linje med flertallet av de iranske velgerne.