Norske styrker i Irak hever beredskapen

– Vi har forhøyet beredskap i dag i forhold til de foregående dagene, sier sjefen for de norske styrkene i Irak oberstløytnant Einar Aarbogh, til NRK på Skype.

Sammen med resten av den norske styrken befinner han seg på en flybase i Anbarprovinsen vest i Irak.

Fakta om norske styrker i Irak Ekspandér faktaboks Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

De norske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter og er del av en kjernegruppe på 20 land i koalisjonen.

Hoveddelen av det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Arbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria.

Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker.

Norge har også et mindre antall personell stasjonert andre steder i Irak, men Forsvaret ønsker ikke å opplyse hvor mange eller hvor de befinner seg.

USA har rundt 5200 soldater i Irak, men den irakiske nasjonalforsamlingen vedtok søndag at koalisjonens styrker må forlate Irak.

Bakgrunnen for vedtaket var USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

Tyskland varslet tirsdag at de har begynt tilbaketrekking fra Irak, mens norske myndigheter opplyser at de avventer en klargjøring fra irakiske myndigheter. (NTB)

Situasjonen i området er blitt mer spent etter USAs likvidering av den iranske generalen, Qassem Soleimani, natt til fredag i forrige uke.

Aarbogh sier at grunnen til at beredskapen er høynet er en generell trussel om at det kan komme et angrep mot koalisjonens baser i Irak, uten at det er nærmere spesifisert.

– Vi føler oss ikke utsatt, men det er klart vi er spent på om det vil skje, når det vil skje og på hvilken måte, sier Aarbogh.

Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria. der norske styrker har vært utplassert siden 2017. Foto: Nasser Nasser / AP

Tyskland trekker seg ut

Tidligere tirsdag kom meldinger om at Tyskland, som har rundt 120 soldater i Irak, begynner å trekke soldatene sine ut av landet.

30 tyske soldater, som har vært stasjonert i Bagdad og ved Taji-basen rett nord for den irakiske hovedstaden, vil ifølge forsvarsdepartementet i Berlin bli evakuert til nabolandene Jordan og Kuwait.

Mandag hersket det stor usikkerhet om hvorvidt USA ville trekke sine styrker ut av Irak.

General William Seely skrev et brev som ble tolket som at USA skulle trekke seg ut, men forsvarsminister Mark Esper avkreftet etter noen timer meldingene.

– Amerikanerne her på basen var veldig tydelige på at de blir, sier oberstløytnant Aarbogh.

Også de norske og danske styrkene på basen sier at de skal bli.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ikke primærfokus på IS

De rundt 70 norske soldatene i Irak har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker for kampen mot IS:

Den kampen er blitt overskygget av den kaotiske situasjonen som har oppstått etter den amerikanske likvideringen av general Soleimani.

– Kampen mot IS har ikke primærfokus nå, men det er mandatet vi er her for, sier Aarbogh.

Lederen for de norske styrkene vil gjerne berolige familier av soldatene som er hjemme i Norge. Han sier at det ikke har vært noen angrep mot basen siden 3. desember i fjor.

– Jeg skjønner godt at pårørende hjemme kan være bekymret, men vi føler oss trygge her, sier han.