SISTE:

Kampene fortsetter mellom Hamas og Israel. Mer enn 700 israelere skal være drept, og minst 560 palestinere. Tusenvis er såret på begge sider.

Israel varsler «full blokade» mot Gaza, og stenger all tilgang på strøm, mat, vann og drivstoff.

Israel kaller inn 300.000 reservesoldater. De hevder å ha gjenvunnet kontrollen i områdene nær grensen.

Nabolandet Egypt melder at de er i tett kontakt med Israel og Hamas, for å forsøke å hindre en videre eskalering av kampene.

Både Israel og Hamas avviser at forhandlinger om fangeutveksling.

Det meldes om skyting i grenseområdet mellom Libanon og Israel.

Les også: Slik utførte Hamas sjokk-angrepet på Israel

Mandag formiddag varslet Israels forsvarsminister Yoav Gallant at landet innfører full blokade mot Gaza.

– Ingen strøm, ingen mat, ikke noe vann, ikke noe drivstoff. Alt er stengt, sier han i en uttalelse.

Netanyahu: Vil forandre Midtøsten

Han sier at blokaden inngår i det han kaller en kamp mot «avskyelige folk».

Mandag møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu ordførere langs Israels sørlige grense. Han sa at Israels respons vil være å forandre Midtøsten.

Ifølge BBC ble ikke gitt flere detaljer om hva å forandre Midtøsten innebærer, men i pressmeldingen fra Netanyahus kontor står det at det Hamas vil oppleve vil være «vanskelig og forferdelig».

Hjelpeorganisasjoner bekymret

Norsk Folkehjelp er bekymret, og frykter at blokaden vil forverre den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen på Gaza.

Gry Ballestad i Norsk Folkehjelp. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

– Strømforsyningen er allerede svært begrenset. Medisinske sentre har sprengt kapasiteten for lengst. Å ytterligere kutte tilgang til mat og drivstoff som mennesker trenger for å overleve vil få katastrofale konsekvenser for mennesker på Gaza, sier Gry Ballestad, leder for utvikling og humanitær respons i Norsk Folkehjelp, til NRK.

Norsk Folkehjelp er en av flere norske organisasjoner som har jobbet i Gaza i mange år. De har flere lokalt ansatte som nå har fått beskjed om først og fremst å ta vare på seg selv og familien pga. den ekstreme situasjonen.

Det betyr at organisasjonen må vurdere nøye hvordan de nå kan gi ytterligere hjelp til folk i Gaza.

Også Flyktninghjelpen er bekymret for situasjonen for sivile i Gaza.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Foto: Wakil Koshar / AFP

– Blokaden som Israel sier de vil innføre vil være en kollektiv avstraffelse av kvinner, barn og andre sivile som ikke har hatt noe å gjøre med den fryktelige terroren i Israel. Blokaden av mat, vann, elektrisitet og drivstoff er derfor i strid med folkeretten, mener Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Libanesiske soldater følger nøye med langs landets sørlige grense mot Israel. Foto: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Meldinger om skudd mot Libanon

Mandag ettermiddag kommer det meldinger om at Israel har avfyrt skudd i grenseområdet mellom Israel og Libanon, melder AFP.

Ifølge BBC skal totalt seks væpnede menn ha tatt seg over grensa til Israel fra Libanon. To ble drept, og tre skadet, mens den siste klarte å flykte tilbake til Libanon.

Israel hevder å ha drept flere bevæpnede personer, som skal ha tatt seg inn i landet fra Libanon.

Den iranskstøttede Hizbollah-bevegelsen i Libanon avviser at de har vært involvert.

Røyk stiger fra en rekke bygninger etter israelske angrep i Gaza. Foto: SALEH SALEM / Reuters

Egypt i samtaler med Israel og Hamas

Mandag ettermiddag meldte Reuters at egyptiske myndigheter har vært i nær kontakt med både Israel og Hamas i et forsøk på hindre at kampene eskalerer videre.

Det opplyser to egyptiske sikkerhetskilder til nyhetsbyrået.

Egypt har oppfordret Israel til å vise tilbakeholdenhet. De har også bedt Hamas om å sørge for at fangene de har tatt holdes i god behold, for å holde mulighetene for en snarlig deeskalering av konflikten.

Egyptiske myndigheter er imidlertid bekymret for at de israelske angrepene mot Gaza gjør det vanskelig å mekle mellom partene.

Det er store ødeleggelser i Gaza etter israelske luftangrep. Bildet er tatt på morgenkvisten 9. oktober. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Hamas: Ikke aktuelt å utveksle fanger med Israel

En talsperson for Hamas sier at det ikke vil skje en utveksling av fanger med Israel, så lenge det foregår kamper mellom partene.

«Den militære operasjonen pågår fremdeles, derfor er det for øyeblikket ikke aktuelt å forhandle når det gjelder fanger eller noen andre temaer», sier talspersonen til AFP.

Hamas hevder å ta bortført over 100 israelere. Mandag hevdet Hamas at israelske fanger er drept i israelske luftangrep.

Heller ikke i Israel mener at forhandlinger om en fangeutveksling er nært forestående, melder Reuters mandag ettermiddag.

Hevder å ha gjenvunnet kontroll langs grensen

Tidligere mandag meldte det israelske forsvaret at de har sendt fire kampdivisjoner til Sør-Israel, og at det tok lengre tid enn ventet å slå Hamas tilbake.

– Det tar lengre tid enn forventet å gjenetablere en defensiv og sikker posisjon, sier oberstløytnant Richard Hecht.

På morgenkvisten meldte det israelske forsvaret at det pågikk bakkekamper 7–8 steder nær Gaza inne i Israel. Nå hevder de å ha gjenvunnet kontrollen i områdene nær grensen, men at det fortsatt skjer isolerte sammenstøt med Hamas-soldater.

Israelske soldater utplassert nær grensen til Gaza. Foto: AMIR COHEN / Reuters

100.000 reservesoldater utplasseres nær grensen til Gaza. Forsvaret varsler også at de kaller inn 300.000 reservesoldater totalt.

Det er den største innkallingen Israel noensinne har gjennomført, siterer israelsk TV den israelske hæren på.

Ifølge Washington Post sier amerikanske tjenestemenn at de forventer at Israel vil starte bakkeangrep på Gaza innen de neste 24 til 28 timene.

Rundt 1200 er drept så langt

Gjennom helgen er minst 700 israelere drept og over 2300 såret, ifølge israelske helsemyndigheter.

I Gaza er tallene 560 drepte og mer enn 2700 såret, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Israel har blant annet angrepet flyktningleirene Jabalia og Al Shati i Gaza.

Raketter skutt fra Gaza blir avkuttet av det israelske luftvernsystemet, kjent som «Jerndomen», natt til mandag. Foto: AMIR COHEN / Reuters

I Israel skal 260 av dem være drept på en musikkfestival, ifølge avisa Haaretz. BBC melder at frivillige som forsøker å hente lik fra festivalen blir beskutt.

– Det fremstår som klare krigsforbrytelser, sier forsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet til NTB om Hamas' angrep på sivile.

Hamas hevder å ta bortført over 100 israelere. Ifølge FN er 123.538 palestinere fordrevet i Gaza som følge av israelske angrep.

Iranere feirer etter Hamas' angrep på Israel. Ifølge avisa WSJ var Iran involvert i planleggingen av angrepene. Foto: Majid Asgaripour / Reuters

Flere utlendinger drept

Flere av de drepte og bortførte skal også være utlendinger.

Landene som er hardest rammet så langt er USA, Storbritannia, Thailand og Nepal.

USA bekreftet mandag at det så langt er ni amerikanske statsborgere som er drept i angrepene. Flere skal også være tatt som gisler, skriver nyhetsbyrået AFP.

Søndag kveld møttes FNs sikkerhetsråd i et lukket møte. De klarte ikke å enes om fordømmelse av Hamas-angrepet, og det ble ikke gitt noen felles uttalelse.

– Dette er vårt 11. september, sa Israels FN-ambassadør, Gilad Erdan, etter møtet.