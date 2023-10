Så kona og døtrene bli bortført av Hamas på video

Det siste kona Doron sa til Yoni Asher på telefonen før samtalen ble brutt, var at Hamas-krigerne hadde dratt fra huset deres i kibbutzen Nir Oz nær grensa til Gaza.

Like før hadde hun beskrevet hvordan Hamas tok seg inn i huset, stjal og ødela, ropte og truet.

– Senere fikk jeg ikke kontakt med noen av dem, sier Asher til NRK.

NRK møter ham hjemme i Tel Aviv søndag, omringet av nær familie. Det er 30 timer siden han sist hadde kontakt med familien på lørdag, dagen Hamas lanserte store angrep mot Israel.

Familien til Yoni Asher befant seg i kibbutzen Nir Oz i nærheten av grensen mellom Israel og Gaza.

Så familien bli bortført på video

Utover lørdagen klarte Yoni å lokalisere konas mobiltelefon ved hjelp av e-post-kontoen hennes.

Da fikk han se at telefonen var inne i Gaza.

Etter hvert begynner også denne videoen å sirkulere i sosiale medier:

Denne videoen skal vise det som angivelig er familien til Yoni Asher bli tatt som gisler av Hamas. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen skal vise det som angivelig er familien til Yoni Asher bli tatt som gisler av Hamas.

– Der kjente jeg igjen kona, mine to døtre og svigermor, med Hamas rundt dem. Da skjønte jeg de var tatt.

Yoni forteller at det er kona Doron som får det blå og hvite sjalet tredd ned over øynene.

Man kan også se det som skal være en av døtrene hans, kledd i rosa kjole. De heter Aviv og Raz og er henholdsvis to og fire år gamle.

Yoni Asher har veggen full av bilder av familien. Kona, døtrene og svigermoren hans er nå bortført av Hamas. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Asher hadde i utgangspunktet slått seg til ro med at Hamas hadde forlatt huset, og at familien var trygg.

– Dessverre, av en eller annen grunn, kom de tilbake og tok mine små døtre.

Gjort 35 intervjuer

Det siste døgnet har Yoni Asher brukt på å kontakte myndighetene for å prøve å få satt i gang arbeidet med å lokalisere og hente ut familien.

Han har også kontaktet lokale og internasjonale medier for å spre sin historie.

– Jeg tror dette er mitt 35. intervju det siste døgnet, sier Asher.

– De har vært fanget av terrorister i 30 timer. Dette er et mareritt. Jeg sover ikke. Jeg spiser ikke. Jeg tenker bare på hva de opplever.

Israel har besvart Hamas' angrep med å avfyre raketter mot Gaza by. Hele boligblokker har kollapset i angrepene. Foto: AP

– Jeg prøver å se for meg situasjonen og hvor de er. Hvordan natten gikk med all bombingen. Jeg tror de er redde. Det er jentene mine, familien min. Barna mine. Jeg vil ha dem tilbake, de skal være her med meg. Ikke med Hamas.

Han ber Hamas ha respekt for de sivile og deres familier.

– Vær skikkelige menn og slipp dem fri. Slipp dem nå og forhandle senere. Vis at dere har noe respekt igjen i dere.

Håper på løsning

Hamas har sagt til NRK at et av hovedmålene med angrepene er å presse Israel til å frigi palestinske fanger de hevder de har.

Israel har nå offisielt erklært krigstilstand i landet. Statsminister Benjamin Netanyahu sa i går at dette er en krig Hamas vil tape.

En mann står på toppen av en stridsvogn i et område i nordlige Israel på grensa til Libanon. Foto: AFP

Asher håper det foregår et diplomatisk spill i kulissene, og at myndighetene gjør mer for å håndtere situasjonen enn det som er synlig for folk flest.

– Indikasjonen jeg fikk i går, er at ingen kan ta imot og behandle informasjonen jeg ga dem. Bilder, navn, plasseringen til telefonen – jeg overførte alt til politiet og myndighetene. Jeg håper det er flere møter i dag, og at de kan håndtere informasjonen, sier Asher.

Etterlyser savnede

Søndag er minst 600 drept og 2000 skadd i Israel, ifølge israelske medier. Helsemyndigheter i Gaza sier at 413 palestinere er drept og rundt 2300 skadd etter israelske luftangrep.

Flere etterlyser nå familiemedlemmer som er savnet etter at Hamas angrep og rykket inn i Israel.

Klippet viser 85 år gamle Yaffa Adar bli tatt med til Gaza av Hamas. Du trenger javascript for å se video. Klippet viser 85 år gamle Yaffa Adar bli tatt med til Gaza av Hamas.

Et klipp av 85 år gamle Yaffa Adar som blir fraktet til Gaza av Hamas har blitt spredt på sosiale medier.

– Jeg kan ikke forestille meg hvor redd hun er. Hun er 85 år, syk og har ikke medisinene sine. Uten medisinene har hun det veldig vondt, sier barnebarnet Adva Adar til NRK.