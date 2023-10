Slik utførte Hamas sjokk-angrepet på Israel

Israel er i sjokk etter det overraskende Hamas-angrepet som startet lørdag morgen.

Så langt er minst 600 israelere bekreftet drept. Rundt 2000 er skadet og flere hundre er savnet.

Israelske sikkerhetsmyndigheter ble tilsynelatende tatt på senga av det brutale angrepet.

Hva var det som skjedde?

Klokken 05.30

Mens de fleste israelere sover, avfyrer Hamas mellom 2500–5000 raketter mot Israel.

Mange av rakettene blir skutt ned av Israels avanserte rakettskjoldsystem, Iron Dome. Men antiluft-systemet klarer ikke å skyte ned bølgen av raketter, og mange treffer mål i israelske byer.

Biler, bygninger og militærbaser står i brann flere steder i Israel.

Hamas kommer med sin første uttalelse:

– Vi erklærer starten på operasjon «al-Aqsa Flood». VI har rammet fiendens posisjoner, flyplasser og militærbaser med 5000 missiler og granater.

Det sier Mohammed Deif, mannen som leder Hamas fryktede militære gren, al-Qassam brigaden.

Klokken 06.40

Under dekke av rakettregnet klarer flere hundre Hamas-krigere fra Gaza å penetrere de strenge sikkerhetstiltakene på grensen til Israel.

De angriper først grenseovergangene Kerem Shalom i sør og Erez i nord. Dette er de to offisielle overgangene fra Israel til Gazastripen.

Et stort antall israelske soldater blir drept og tatt til fange, ifølge israelske myndigheter. Ved å ta kontroll over grensestasjonene, kan Hamas-krigerne lett ta seg inn i Israel.

Noen Hamas-krigere kjører inn i tettsteder og israelske byer rundt Gaza.

Flere steder bryter krigere seg gjennom det enorme sikkerhetsgjerdet på grensen. På en video kan man se krigere ta seg inn på motorsykler gjennom et hull i gjerdet.

Andre tar sjøveien ombord i hurtigbåter. Mens noen faktisk flyr inn i Israel ved å bruke motoriserte hangglidere.

Nå kommer de første sjokkerende mobilvideoene av tungt bevæpnede Hamas-krigere inne i israelske byer.

I løpet av svært kort tid er mange israelske småbyer og tettsteder under angrep.

Ifølge BBC ble hele 27 steder angrepet av Hamas-krigere lørdag morgen.

Klokken 08.30

Nå kommer de første nyhetsmeldingene om at Israel har sendt mer enn 30 jagerfly over Gaza for å bombe mål på den tett befolkede kyststripen.

Palestinske helsemyndigheter går ut og sier at rundt 200 palestinere er drept i de israelske luftangrepene.

Samtidig begynner Hamas-krigere å ta israelere som gisler. Ved et raveparty på grensen til Gaza blir flere unge israelere ført bort mot sin vilje.

Mange av gislene blir fraktet over grensen til Gaza hvor de blir paradert i gatene.

Klokken 10.30

– Hamas har erklært krig mot Israel, sier den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant.

Han bekrefter at israelske sikkerhetsstyrker kjemper mot terrorister på minst 21 forskjellige steder i Sør-Israel.

– Hamas har gjort en stor feil ved å angripe Israel. Vi vil vinne denne krigen, sier forsvarsministeren.

Eksperter mener Hamas-angrepet er den største sikkerhetsfiaskoen i Israels moderne historie.

– Det store med dette er at Hamas har infiltrert Israel med militært personell, med jeeper og det man kaller gliders, altså en type seilfly, og at det pågår gatekamper i byer i Sør-Israel. Jeg har aldri sett noe lignende.

Det sier den svenske Midtøsten-eksperten Anders Persson til SVT.

Ifølge Persson virket det som om israelske sikkerhetsmyndigheter ble tatt fullstendig på sengen av angrepet.

– Det er en enorm tabbe av den israelske sikkerhetsmyndigheten at den ikke har lyktes med å stanse Hamas.

Fortsatt har ikke israelske sikkerhetsstyrker kontroll over enkelte områder i Sør-Israel.

Ifølge det israelske forsvaret er flere hundre israelske soldater og sivile tatt som gisler, og fraktet til Gaza.

Samtidig frykter folk i Gaza at Israel snart vil invadere kyststripen for å frigjøre de israelske gislene, og for å hevne seg på Hamas.

Søndag kveld melder helsemyndighetene i Gaza at 413 palestinere er blitt drept i israelske luftangrep siden lørdag morgen.