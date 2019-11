Iraks forsvarsminister anklaget for vold og trusler i Sverige

Hvordan var det mulig? Det er spørsmålet i svenske medier etter helgens avsløring.

Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari gikk under navnet Najah al-Adeli da han bodde i Sverige, og har mottatt stønader fra den svenske staten selv om han har oppholdt seg i Irak.

Som NRK meldte fredag, var mannen som nå er Iraks forsvarsminister folkeregistrert i Sverige og sykmeldt med hukommelsestap. Han etterforskes nå for trygdesvindel.

Samtidig er han anmeldt for forbrytelser mot menneskeheten som forsvarsminister etter at demonstranter i Irak er blitt drept i opptøyer.

Også denne saken etterforskes i Sverige.

Alle vitner trakk seg

Han kom til Sverige i 2009 og fikk permanent opphold i 2011. Året etter kom kona og seks barn, og senere ytterligere en slektning. Han fikk svensk statsborgerskap i 2015 til tross for at han oppga at han hadde vært general under Saddam Husseins regime.

al-Shammari hadde aldri fast jobb i Sverige, og har fått sosialstønad og bostøtte, selv om han oppholdt seg mye i utlandet.

Iraks forsvarsminister har nektet for anklagene som er kommet fram, men har ikke sagt noe konkret om mistankene om trygdesvindel. Ministeren sier i en pressemelding at han har hyret en svensk advokat som skal saksøke de svenske og arabiske avisene som «publiserer disse falske opplysningene».

Ifølge Expressen var han i 2016 tiltalt for vold og trusler, blant annet mot flere mindreårige. Tiltalen gjaldt en rekke forhold mot flere personer.

Han skal ha truet med å drepe en gutt, truet og mishandlet to kvinner. Han skal ha kastet et glass på en mindreårig jente og truet med å kaste en annen jente ut fra en balkong.

Mannen nektet for alt.

Da saken skulle opp, trakk alle vitnene seg. Ifølge avisen skjedde dette etter press fra Irak.

– Vi fikk ikke noen forklaring på hvorfor, utover det som er vanlig i denne typen saker, at man ikke vil bidra på grunn av lojalitet, frykt eller andre omstendigheter, sier aktor Anna Hankkio til Expressen i dag.

– Kunne man ikke brukt det de sa i politiavhør?

– Jo, selvfølgelig. Men det er et generelt prinsipp at domstolene skal forholde seg til det som blir sagt i retten. Hvis det har kommet fram annen informasjon i politiavhør, har det svakere verdi, svarer Hankkio.

– Utrolig redde

Bistandsadvokat Denise Lagercrantz husker at hun var skuffet.

– Det var en veldig sterk sak. Alle styrket hverandres opplysninger, og det var detaljert. Det hadde holdt, sier Lagercrantz.

Det fremkommer i etterforsknings-dokumentene at en av de fornærmede ville trekke tilbake anmeldelsen på grunn av redsel for represalier fra Irak, skriver Expressen.

Ifølge Expressens opplysninger fikk presset fra Irak også de andre saksøkerne til å trekke seg

– De var utrolig redde og trakk tilbake informasjonen, sier Expressens kilde.

Da saken ble henlagt, fikk mannen 38.854 kroner i erstatning. Etter dette har han for det meste oppholdt seg utenfor Sverige.

Anklages for drap på demonstranter

I sommer ble han forsvarsminister, og er i dag anklaget for å stå bak drap på demonstranter i Irak. Påtalemyndigheten i Sverige bekrefter overfor Expressen at den irakiske forsvarsministeren er blitt anmeldt og at denne utredes av riksenheten for internasjonal og organisert kriminalitet.

I helgen har den svenske regjeringen fått kritikk for at al-Shammari kunne få svensk statsborgerskap så raskt tross koblingene til Saddam Hussein, at han trolig har fått bidrag til tross for at han har oppholdt seg i utlandet og at han har beholdt til folkeregistrerte adresse i Sverige.