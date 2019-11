Var sykmeldt i Sverige med hukommelsestap – nå er han forsvarsminister i Irak

I Irak har høy arbeidsløshet og omfattende korrupsjon blant politikere fått flere hundre tusen mennesker ut i gatene for å demonstrere.

Det var under en nyhetssending om disse opptøyene at en svensk-iraker fikk seg en overraskelse da den irakiske forsvarsministeren dukket opp på skjermen.

– Jeg hadde sett ham før, men kunne ikke koble at det var samme person, sier svensk-irakeren til Aftonbladet.

Han ønsker å være anonym.

Rykter

Mannen logget inn på en gruppe for svensk-irakere på sosiale medier. Flere hadde reagert. Det dukket også opp bilder av ett svensk pass og ett irakisk pass. Personen så identisk ut på de to bildene, men etternavnet er annerledes i det svenske passet.

Ryktene startet å svirre allerede da Najah al-Shammari ble foreslått som forsvarsminister våren 2019. Den irakiske avisen Al-Alam al Jadid tok opp hans svenske statsborgerskap, men avisen The Bagdad Post skrev at det ikke stemte.

Fredag bekrefter det svenske forsvarsdepartementet overfor Svenska Dagbladet at al-Shammari også har svensk statsborgerskap.

Ingen av de svenske mediene har fått al-Shammari i tale, og familiemedlemmer av mannen vil ikke bekrefte opplysningene.

Etterforskes i Sverige

Det var Nyheter i dag, med bånd til Sverigedemokraterna, som først meldte om saken. De skriver at al-Shammari for øyeblikket etterforskes av politiet for juks med stønader.

En politikilde sier til Nyheter i dag at både al-Shammari og kona går på bidrag.

Også Expressen skriver at han mistenkes for trygdesvindel.

Han kom til Sverige i 2012 og fikk statsborgerskap i 2015. Han har vært bosatt med sin familie i en svensk forstad. Skatteopplysninger tyder på at han ikke har hatt noen jobb.

Han har vært sykemeldt i flere år og har søkt om en rekke stønader, men disse er blitt avvist fordi han befant seg i Irak i de tidsperiodene han søkte.

Mannen ble også mistenkt for forsøk på svindel i 2015. I 2016 ble han varetektsfengslet for flere alvorlige forbrytelser, men dagen før rettssaken ble han løslatt fra varetekt og den foreløpige etterforskningen avsluttet.

Han forklarte i avhør at han var doktorgradsstudent i statsvitenskap og hadde en mastergrad i militærkunnskap. Han opplyste at han hadde jobbet som offiser i den irakiske hæren på 1990-tallet og i perioder på 2000-tallet.

Han oppga også at han hadde hukommelsestap.

Hull i CV-en

Det er ikke uvanlig å ha dobbelt statsborgerskap i Irak, men ifølge en tolkning av irakisk grunnlov skal en ansatt i regjeringsapparatet frasi seg sitt utenlandske statsborgerskap. Ingenting tyder på at al-Shammari har gjort det, skriver Aftonbladet.

Han ble tatt i ed juni 2019, og under denne seremonien ble hans CV lest opp. Han har bakgrunn fra krigsvitenskap, militære spesialstyrker og vært generalmajor for spesielle operasjoner. Perioden 2012 til 2019 var imidlertid tom.

I denne perioden skal han ha levd en anonym tilværelse i Sverige.

Aftonbladet skriver at flere svensk-irakere har tatt kontakt med avisen. De mener al-Shammari har det øverste ansvaret for det høye dødstallet blant demonstranter i Irak. Hittil skal minst 330 mennesker har blitt drept og 15.000 skadd i det som svensk-irakere beskriver som en revolusjon.

Det de også reagere på er at mannen har arbeidet med Saddam Hussein, som mange har flyktet fra.

– Det er ganske skummelt. Hvordan kom han til Sverige? På hvilket grunnlag fikk han oppholdstillatelse? Spanet han på svensk-irakere? sier svensk-irakeren til Aftonbladet.