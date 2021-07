Restene av blokka i Miami er revet

Rivingen fant sted rundt klokka 22.30 lokal tid.

Bygningsspesialister borret hull i den gjenværende delen av leilighetskomplekset ved Miami Beach.

Hullene ble fylt med sprengstoff, for å få de 12. gjenværende etasjene og rundt 80 leilighetene til å rase kontrollert.

De siste dagene dagene har bekymringen økt for at bygget har så store ødeleggelser i strukturen at det kunne rase sammen over redningsarbeiderne eller over på de knuste massene og gjøre det enda vanskeligere å finne resten av de savnede personene.

– Frykten er at Elsa kan bringe bygget ned for oss, men i feil retning, sier ordføreren i Surfside, Charles Burkett til amerikansk media.

Operasjonen er fremskyndet fordi uværet Elsa er på vei. Selv om uværet er nedgradert fra orkan til tropisk storm kan det fortsatt gjøre stor skade med sterke vindkast.

Elsa er nå ved vestkysten av Cuba og meteorologene antar den vil komme inn over Florida-området på tirsdag. Fortsatt er det usikkert om den treffer kysten ved Miami eller om den vil endre retning og vende utover i Mexicogolfen.

To nye funnet

I går ble enda to omkomne funnet i de knuste betongrestene. Så ble letingen stanset.

Visebrannsjefen i Miami-Dade, Raid Jadallah, opplyste at redningsarbeidet måtte avbrytes fordi boringen til sprengstoffet kunne føre til at de resterende delene av bygget kollapset.

– Og da vil det skje uten varsel, sa Jadallah ifølge nyhetsbyrået AP.

Nå som rivingen er gjennomført skal letingen gjenopptas.

Håpet er at redningsarbeiderne nå får tilgang til parkeringskjelleren, hvor fagfolkene mener det kan fremdeles kan være luftlommer hvor personer kan overleve.

Til sammen er 24 personer bekreftet omkommet. 121 personer er savnet, tre færre en tidligere antatt. Kun en 15-åring er funnet i live, det skjedde første dag av letingen.

Enkelte pårørende fortviler over letestansen, gitt at håpet om å finne overlevende svinner dag for dag.