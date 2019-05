India-valget: Hinduene jubler - muslimene fortviler

De feiret med jubel og fyrverkeri da valgresultatet ble kjent, tilhengerne av hindunasjonalistpartiet BJP.

Indias statsminister blir sittende etter valget etter en soleklar seier.

Ingen tvil om hvem som fikk stemmen til denne velgeren som viser tegnet for seier. Portrett av Modi på antrekket. Foto: Noah Seelam / AFP

Narendra Modi lover å føre en politikk som forener befolkningen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Sammen skal vi bygge et sterkt og inkluderende India, sier Modi.

Problemet er at mange blant den muslimske minoriteten, ikke tror på ham.

«Overgrep og hatefull valgkamp»

Kritikere viser til en valgkamp preget av hatefull og splittende retorikk regissert av det hindunasjonalistiske partiet BJP, partiet til statsministeren.

Kritikere viser også til en rekke overgrep utført av hindunasjonalister der myndighetene skal ha sett mellom fingrene på overgrepene.

En hindunasjonalist tilber en ku ved Allahabad etter et bad i Sangam der de tre elvene Ganges, Yamuna og Saraswati møtes. Foto: Jitendra Prakash / Reuters

Human Rights Watch (HRW) melder at grupper av hindunasjonalister har stått bak en rekke drap på muslimer de siste årene, skriver CNN.

Drap og hellige kuer

Nylig ble det kjent at hinduaktivister drepte 44 muslimer fordi de var mistenkt for å sende kuer til slakting eller mistenkt for å spise storfekjøtt. Konflikten knyttet til hellige kuer har økt under den hindunasjonalistiske regjeringen til Modhi.

– Vi lever i frykt. Det var en vond episode, nå frykter vi at det samme kan skje igjen, sier bonden Suraj Pal i landsbyen Kalgaon, til CNN.

India er verdens største demokrati og over 600 millioner velgere avga stemme i valget, som gikk over hele sju dager.

Tilhengerne feirer

I løpet av torsdag gikk tilhengerne ut i gatene for å feire valgseieren. En som roser statsministeren opp i skyene er Mohit Sharma, en 29 år gammel mann som jobber som snekker.

– Tidligere ledere satt i rom med aircondition uten kontakt med vanlige mennesker. Modi har aldri vært sånn, han er alltid i kontakt med vanlige mennesker også på sosiale medier, sier Sharma til nyhetsbyrået Associated Press (AP).

BJP-tilhengere feirer valgseieren. Foto: Noah Seelam / AFP

Sandeep verma er en 39 år gammel motedesigner. Hun sier at hun ikke var en BJP-tilhenger tidligere, men stemte på Modis parti denne gang.

– Det var ikke noe alternativ til Modi. Et land som India trenger en besluttsom leder og folket fant ikke det i Rahul Gandhi, sier hun til AP.

Større flertall nå

Torsdag begynte opptellingen, og de første resultatene tyder på at Modi og hans parti Bharatiya Janata Party (BJP) vil sikre seg et enda større flertall i nasjonalforsamlingen enn ved forrige valg i 2014.

De første prognosene tyder på at BJP har sikret seg 294 av de 542 plassene i nasjonalforsamlingen, mens det største opposisjonspartiet – Kongresspartiet ledet av Rahul Gandhi – ser ut til å måtte nøye seg med 50.

BJPs støttepartier ligger an til rundt 50 representanter, og Modi kan dermed styre videre med over 340 folkvalgte i ryggen, langt flere enn de 272 som kreves for å få majoritet i den indiske nasjonalforsamlingen.

Skuffelse for Gandhi

Valget blir dermed en stor skuffelse for Gandhi, som hadde håpet å gå i fotsporene til faren Rajiv Gandhi, bestemoren Indira Gandhi og oldefaren Jawaharlal Nehru, som alle har vært statsministre.

Gandhi-familien nådde ikke opp ved valget denne gang. Partileder i Kongresspartiet, Rahul Gandhi, må innse at de bare fikk 50 seter i parlamentet. Foto: Altaf Qadri / AP

Valgkampen var preget av harde verbale angrep, og Modi ga ved flere anledninger Gandhi-familien skylden for landets problemer.

– Statsminister Narendra Modi brukte hat, vi brukte kjærlighet. Det ser ut som om kjærligheten vil vinne, hevdet Rahul Gandhi da han avga stemme 19. mai.

Indias sterke mann

Flere kommentatorer mener valget først og fremst var en folkeavstemning for eller imot Modi, skriver NTB.

Modi brukte månedene fram mot valget brukte konflikten med Pakistan for å styrke bildet av seg selv som Indias sterke mann.

Indias sterke mann, Narendra Modi, her sammen med Russlands sterke mann, Vladimir Putin. Bildet er tatt i oktober 2018. Foto: Manish Swarup / AP

Konflikten med nabolandet ble trappet kraftig opp etter at 40 indiske soldater ble drept i et selvmordsangrep i februar. India svarte med et luftangrep mot mål på pakistansk side av Kashmir, noe som igjen utløste pakistanske flyangrep.

Modi anklages imidlertid også for å være en splittende figur, blant annet ved å nøre opp under motsetningene mellom landets hinduistiske flertall og den muslimske minoriteten, som utgjør rundt 200 millioner mennesker.