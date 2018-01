India rystet av voldtektsbølge mot mindreårige

Det hele startet fredag forrige uke da kroppen til en 15 år gammel jente ble funnet flytende i en kanal, omtrent 100 kilometer vest for hovedstaden New Delhi.



Skader på kroppen indikerer, ifølge politiet, at jenta ble gjengvoldtatt.

En 18 år gammel student som var hovedmistenkt i saken, ble denne uken funnet død, skriver BBC.



Tre år gammel jente voldtatt

Indiske aktivister ropte slagord og brant bilder Haryanas politiske leder Manohar Lal Khattar under en demonstrasjon i New Delhi denne uken. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Bare timer etter at den 15 år gamle jenta ble funnet, ble liket av en 11 år gammel jente funnet i Panipat distriktet i delstaten Haryana. Ifølge politiet hadde også hun blitt utsatt for en gjengvoldtekt.







To menn skal være pågrepet i forbindelse med saken. Begge mennene erkjenner å stå bak ugjerningen, melder AFP.

På søndag ble en 22 år gammel kvinne kidnappet og voldtatt i en bil av fire menn i Haryana.

Samme dag ble en 50 år gammel mann pågrepet for å ha voldtatt en 10 år gammel jente.

Tirsdag denne uken ble en 15 år gammel gutt pågrepet, mistenkt for å ha voldtatt en tre år gammel jente i Hisar distriktet, melder CNN.

Over tusen voldtekter i 2016

Saken har ført til store demonstrasjoner og krav fra opposisjonen om at Haryanas politiske leder, Manohar Lal Khattar går av. Khattar, som har vært under hardt press har sagt at han har iverksatt tiltak, og har lovet streng straff til de står bak voldtektene.



Det har vært stor oppmerksomhet rundt voldtektsproblemene i India de siste årene. Debatten om voldtekt, og vold mot kvinner i India blusset for alvor opp i 2012 da en 23 år gammel kvinnelig fysioterapistudent ble voldtatt og mishandlet av seks menn på en buss i New Delhi.



Kvinnen døde på et sykehus i Singapore 28. desember. Hendelsen førte til voldsomme protester i New Delhi og flere andre byer i India.

Statistikk viser at det ble registrert til sammen 1187 tilfeller av voldtekt i delstaten Haryana, som har 25 millioner innbyggere, i 2016.

India har lenge hatt store utfordringer med voldtekt og vold mot kvinner, og i 2015 ble det meldt om over 34.000 tilfeller av voldtekt, ifølge Al Jazeera.



I nesten alle tilfellene kjente overgriperen offeret. Offisielle tall viser at nesten 36.000 mindreårige ble utsatt for seksuelle overgrep i 2016.