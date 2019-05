Det er aktivister som vil beskytte kuer som har begått drapene, og banket opp mange mennesker de siste fire årene, ifølge en rapport fra Human Rights Watch.

Den hindunasjonalistiske statsministeren, Narendra Modi, er blitt kritisert for å se gjennom fingrene med virksomheten til hinduaktivistene.

En mann mater ei ku med brød i Indias hovedstad Dehli Foto: PRAKASH SINGH / AFP

Konflikter forbundet med kuenes spesielle og hellige rolle for hinduer i India, har preget landet i århundrer, men i de senere år har konfliktnivået økt, ikke minst de siste fem år med statsminister Narendra Modi ved makten.

I 28 delstater er det innført forbud mot å slakte kuer. De skal dø en naturlig død. Regjeringen til Modi prøvde å stoppe all handel med storfe for slakting over hele India, men dette lovforslaget ble stoppet av Høyesterett.

Politiet har tatt del i overgrep

Ku-aktivistene infiltrerer grupper av muslimske kjøpmenn som selger storfekjøtt, blant annet ved å la skjegget vokse og bære samme type klær og hodeplagg som indiske muslimer, ifølge nyhetsbyrået Ap.

Ødelagte kjøretøyer etter det som var et angrep mot muslimer av ku-aktivister i Bulandhahr, Uttar Pradesh, ifølge nyhetsbyrået AFP. Foto: AFP

Aktivistene har angrepet og slått muslimske menn og kvinner på jernbanestasjoner i India, spesielt i delstaten Rajasthan, ifølge rapporten fra Human Rights Watch.

Muslimske kvinner som mistenkes for å spise kjøtt fra kuer er blitt voldtatt og menn er blitt hengt. Ofre har også blitt kledd nakne, for å fornedre dem, eller tvunget til å spise kugjødsel og drikke urin fra kuer.

Politiet i India er ofte delaktig i trakasseringen og de overser ofte det som skjer, ifølge rapporten fra Human Rights Watch.

Hindukvinne tilber ei ku etter å ha tatt et bad i elven Ganges i Allahabad Foto: RAJESH KUMAR SINGH / AP

Hemmelig slakting og transport til Bangladesh

Det er likevel en omfattende hemmelig slakting av storfe i India, som foretas av muslimer eller kasteløse. Mange tusen dyr fraktes også til nabolandet Bangladesh for å slaktes der. Derfor har hinduaktivistene tatt loven i egne hender for å stanse denne virksomheten.

Den religiøse forkynneren, Sadhvi Kamal, er en av de viktigste aktivistene, skriver nyhetsbyrået AP. Hun opererer grupper med flere tusen deltakere som beskytter kuer i delstatene Rajasthan, Haryana og Uttar Pradesh.

Sadhvi Kamal har ifølge Hindustan Times sørget for å få hoteller stengt fordi de har servert storfekjøtt. Selv kjører hun rundt i en sølvgrå SUV på jakt etter muslimer som selger kuer, og sier at hun har reddet hundrevis av dem fra slakterbenken.

Leder av hinduaktivistene, den hellige kvinnen Sadhvi Kamal, snakker i mobiltelefonen med medlemmer av sin gruppe. Foran bilen står muslimske menn som selger storfekjøtt, noe Kamal vil forhindre. Foto: Bernat Armangue / AP

– Oppfordringen fra BJP om å beskytte kuer var et forsøk på å lokke til seg stemmer fra hinduer, men nå har det blitt fritt fram for mobbere som angriper og dreper medlemmer av en minoritetsgruppe, sier Meenakshi Ganguly, som leder Human Rights Watch i Sør-Asia.

Ifølge gruppens rapport er ingen av aktivistene tiltalt eller straffet for sin virksomhet.

Den åndelige leder Gurmeet Ram Rahim og støttespillere i New Delhi i mai 2017. De holder fram melkeglass for å støtte et nasjonalt forbud mot slakting av kuer. Foto: Tsering Topgyal / AP

Kua ses på som en mor for alle mennesker

Kuas hellighet er et sentralt trekk ved hinduismen, ifølge en artikkel i Store norske leksikon. Kua gir melk, som mennesket er avhengig av. Hinduer ser på kua som en mor for alle mennesker, fordi man drikker morsmelk bare i noen måneder, og kumelk hele livet.

I India har også avføring fra kyr tradisjonelt vært en viktig energiressurs, og kuas urin har vært brukt til desinfisering.

Hinduer synes derfor det føles galt, som takk, å drepe og spise kyr.

En indisk kvinne holder sin datter under ei ku, i en hellig handling, under feiringen av guden Krishna i Hyderabad i september 2018. Foto: NOAH SEELAM / AFP

