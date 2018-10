– Trump gjenga bare fakta som Ford selv kom med under høringen, sa talskvinne Sarah Huckabee Sanders, på en pressekonferanse onsdag.

Sanders anklaget også demokratene i Senatet.

– De har gått til et massivt angrep på Kavanaughs troverdighet, sa Sanders. Hun kalte det en koordinert svertekampanje. Kavanaugh selv kom også med harde angrep på demokratene under høringen i Senatets justiskomité.

Trump kritisert av republikanere

Tre republikanske senatorer har kritisert Trump for måten han omtalte Christine Blasey Ford på.

Det var under et folkemøte tirsdag president Donald Trump gjorde narr av kvinnen som har anklaget Brett Kavanaugh for voldtekt.

Donald Trump på valgmøte i Mississippi. Du trenger javascript for å se video. Donald Trump på valgmøte i Mississippi.

En av de tre senatorene, Lisa Murkowski fra Alaska sier til CNN at Trumps opptreden var upassende og uakseptabel.

Når hun blir spurt om det får betydning for hennes stemmegivning, sier hun at alt blir tatt i betraktning.

Lisa Murkowski fra Alaska sier Trumps omtale av Ford var upassende og uakseptabel. Her er hun omgitt av pressefolk i Senatet. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

De avgjør Kavanaughs skjebne

De andre kritiske senatorene er, Jeff Flake fra Arizona og Susan Collins fra Maine. Det var Flake som krevde en ny bakgrunnssjekk av Kavanaugh fra FBI. Den blir trolig klar onsdag. I så fall kan Senatet gå til sin endelige votering i løpet av denne uken.

Stemmene fra disse senatorene blir viktige når Senatet skal ta sin endelige avgjørelse om Kavanaugh kan godkjennes som høyesterettsdommer.

Tåler ikke å miste to stemmer

Én republikansk senator har presidenten råd til å miste under voteringen, for da vil visepresidentens stemme sikre godkjennelse.

Dersom det blir to eller flere, er sannsynligheten stor for at Brett Kavanaugh ikke blir valgt.

Det er lite trolig at noen av demokratene vil stemme på Trumps kandidat til høyesterett nå, selv om tre av dem gjorde det da forrige kandidat, Neil Gorsuch, ble godkjent av Senatet.

Trumps talskvinne ble spurt om det var en president verdig å mobbe en kvinne som har vitnet om et seksuelt overgrep. Du trenger javascript for å se video. Trumps talskvinne ble spurt om det var en president verdig å mobbe en kvinne som har vitnet om et seksuelt overgrep.

Ford husket ikke alt

Da Christine Blasey Ford avga sin forklaring til Senatets justiskomité kunne hun ikke huske den nøyaktige datoen for forsøket på voldtekt, som skal ha skjedd da de var tenåringer. Hun kunne heller ikke huske hvordan hun kom seg hjem den kvelden for 36 år siden.

Men Ford ga en detaljert beskrivelse av hendelsen.

En beruset Kavanaugh skal ha holdt henne nede, forsøkt å rive av henne klærne og holdt hånden over munnen hennes da hun skrek. Hun var redd han skulle drepe henne.

LES MER: Kan man bli høyesterettsdommer når man har skjelt ut et politisk parti?