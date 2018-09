Kan man bli høyesterettsdommer etter å ha skjelt ut et politisk parti?

President Donald Trump var strålende fornøyd etter gårsdagens høring i det amerikanske Senatets justiskomité:

«Dommer Kavanaugh viste Amerika nøyaktig hvorfor jeg nominerte ham. Hans vitnemål var kraftfullt, ærlig og medrivende», tvitret han i går kveld. Da var senatorene endelig ferdige med sin utspørring av Kavanaugh og professor Christine Blasey Ford. Hun har anklaget ham for voldtektsforsøk for 36 år siden, da hun var 15 og han 17 år gammel.

«Dette er den mest uetiske skandalen jeg har opplevd i alle mine år i politikken», sa en rødglødende senator Lindsay Graham (R). Du trenger javascript for å se video. «Dette er den mest uetiske skandalen jeg har opplevd i alle mine år i politikken», sa en rødglødende senator Lindsay Graham (R).

«Benekt og angrip»

Trump var misfornøyd med Kavanaugh etter at han og kona lot seg intervjue på Fox News i forkant av høringen, og mente han var tam og blek i sitt forsvar. I går hadde dommeren tatt Trumps taktikk til seg: «Benekt og angrip» er ifølge forfatter Bob Woodward Trumps reaksjon når han er under press.

President Donald Trump var fornøyd etter gårsdagens utspørring av Brett Kavanaugh Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Under høringen fulgte Kavanaugh denne oppskriften. Med et kraftfullt angrep på Demokratene og heftig benektelse av alle anklager om upassende oppførsel og seksuelle overgrep.

Republikanske senatorer fulgte opp med anklager om at Demokratene brukte angrepene mot Kavanaugh utelukkende i et forsøk på å vinne mellomvalget i november.

Politiske dommere

I USA er man vant med at høyesterettsdommere er sterkt politisk farget. De blir utnevnt av presidenten, som velger dommere med mest mulig likt syn på politiske stridsspørsmål som dem selv.

I går gikk Kavanaugh likevel lenger enn noen kan huske andre kandidater har gjort. Han anklaget Demokratene for å ha utnyttet Blasey Ford for å konspirere mot ham og gjennomføre en politisk henrettelse. Alt i den hensikt å stanse president Trumps politiske agenda.

Nå kan Kavanaugh bli høyesterettsdommer og skal da virke til det beste for hele USAs befolkning, både Republikanere og Demokrater.

Kvinner demonstrerte mot Brett Kavanaugh før høringen i Senatets justiskomité i Washington DC. Foto: JOSE LUIS MAGANA / AFP

FBI kan ikke trekke noen konklusjoner

Demokratiske senatorer presset Kavanaugh flere ganger på om var villig til å la FBI etterforske anklagene mot ham. Han måtte i så tilfelle bedt president Trump om at det skulle skje. Det er presidenten som må gi ordre om ny etterforskning av en kandidat etter at FBI er ferdige med sin vanlige undersøkelse av vedkommendes vandel.

Kavanaugh ville ikke svare på spørsmålet. Han ville heller ikke svare på om hans ungdomsvenn Mark Judge burde innkalles til høring. Ifølge professor Fords forklaring var Mark Judge til stede under voldtektsforsøket. Han har benektet dette i en skriftlig erklæring, men har reist vekk fra boligen sin og ønsker ikke å si noe verken til Senatets justiskomité eller til pressen.

I stedet påpekte Kavanaugh at selv om FBI etterforsker, så kan det føderale politiet ikke trekke noen konklusjoner. Et argument som også ble brukt av den daværende Demokratiske senatoren Joe Biden i 1991. Den gang var det Anita Hill som anklaget høyesterettskandidat Clarence Thomas for seksuell trakassering. FBI etterforsket saken, men Thomas ble godkjent av Senatet.

Hvorfor vil Trump ha Kavanaugh?

Kavanaugh er dypt konservativ, kristen og abortmotstander. I USA sier føderal lov («Roe mot Wade») at selvbestemt abort er tillat. Men 20 delstater har planer om å innføre begrensninger i abort-retten dersom Kavanaugh blir godkjent til Høyesterett. Og han kan da bli sittende resten av sitt liv.

Trump er ikke spesielt kristen, og var så sent som i 1999 en uttalt tilhenger av selvbestemt abort. Men siden han nå er avhengig av dypt religiøse velgergrupper som også er mot abort, har han tilpasset sine standpunkter på dette området.

Som dommer har Kavanaugh også flere ganger stemt for å begrense miljømyndighetenes (EPA) reguleringer om klimaendringer og forurensning.

Det kanskje viktigste for Trump er at Kavanaugh mener at en sittende president ikke kan tiltales. Og dermed kan Trump få beskyttelse fra Høyesterett dersom Mueller-etterforskningen finner ut at han har begått straffbare handlinger.

Professor Christine Blasey Ford eller høyesterettskandidat Brett Kavanaugh. Hvem snakker sant? Foto: REUTERS / Reuters

100 prosent

Under høringen var både Blasey Ford og Kavanaugh svært sikre i sin sak.

Senator John Kennedy (R) spurte om noen av anklagene mot ham var sanne, og fikk benektende svar.

«Du har ingen tvil om det?»

«Nei, jeg er 100 % sikker.»

«Kan du sverge til Gud?»

«Ja, jeg sverger til Gud,» svarte Kavanaugh.

Men Blasey Ford var ikke dårligere da hun svarte på om hun var sikker på om det var Kavanaugh som hadde angrepet henne:

«100 % sikker», svarte professoren.

